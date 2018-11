Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea s-a muta in Turcia alaturi de fiul ei pentru a filma emisiunea noua pe care o va modera la Kanal D. David, fiul vedetei tv, a inceput deja sa vorbeasca turca si se pregateste de gradinita. Luni, 19 noiembrie, la ora 10:00, la Kanal D va debuta marea premiera a show-ului matrimonial „Puterea…

- Andreea Mantea a pregatit o surpriza de proporții pentru fanii ei, vedeta se muta in Turcia, alaturi de fiul ei, David, și bona copilului. La fel ca și Cosmin Cernat, care in perioada filmarilor pentru „Exatlon” locuiește in Republica Dominicana, Andreea va sta la Istanbul cat se va transmite la Kanal…

- Andreea Mantea va sta la Istanbul cat se va transmite "Puterea dragostei" la Kanal D. Vedeta și-a negociat noul contract in așa fel incat sa poata pleca nu doar cu fiul ei, David, cum era firesc, ci și cu bona, absolut necesara in orele cand ea filmeaza, trustul acoperind toate cheltuielile de cazare…

- Cristi Mitrea a avut prima discuție ca intre oameni mari cu fiul sau și al Andreei Mantea, David. Micuțul i-a marturisit tatalui sau ca este nefericit. Luptatorul de MMA Cristi Mitrea a avut o intalnire cu baiețelul lui, David, rezultat al poveștii de dragoste pe care sportivul a trait-o cu prezentatoarea…

- Andreea Mantea știe deja ce viitor are baiețelul ei, micuțul David. Prezentatoarea de la „Te vreau langa” mine și-a filmat copilașul in timp ce canta și a postat filmulețul pe rețelele de socializare. Andreea Mantea s-a hotarat sa-l faca artist pe David, baiețelul ei cu Cristi Mitrea. Focoasa bruneta…

- Deși nu mai formeaza un cuplu de foarte mult timp, Andrea Mantea și Cristi Mitrea fac tot ce le sta in putința sa petreaca timpul liber in compania baiețelului pe care il au impreuna. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea și luptatorul de MMA Cristi Mitrea par sa se ia la intrecere atunci cand…

- Andreea Mantea a venit cu David, baiețelul ei, la emisiune „Te vreau langa mine”, pe care aceasta o prezinta. Nazdravan din fire, David s-a rugat de mama lui sa il aduca sa ii vada locul de munca, așa ca Mantea s-a conformat și i-a facut pe plac. „Vorbește ca o moara stricata” Micuțul s-a emoționat…