SUA ia in considerare scenariul extinderii de catre China a bazelor militare in strainatate, potrivit analizei Pentagonului, transmite AFP.

Pentru a-și intari poziția dominanta in regiune și pentru a-și extinde influența in lume, strategia liderilor chinezi consta in valorificarea ponderii economice, diplomatice si militare in crestere a Chinei.

„Proiecte chineze precum Noile Drumuri ale Matasii vor conduce probabil la crearea unor baze militare in strainatate pentru a raspunde unei nevoi identificate de a asigura securitatea acestor proiecte”, se arata in raportul pe care Pentagonul…