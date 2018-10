Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza in data de 10 noiembrie 2018, la Baia Mare, Gala Tineretului din Romania, eveniment aflat la a cincea editie. Initiata si organizata de Ministerul Tineretului si Sportului, Gala Tineretului din Romania are drept scop recunoasterea contributiei tinerilor,…

- „ENTER!” – un seminar de formare dedicat actorilor locali, regionali și naționali implicați in activitați de tineret in Romania, a debutat vineri, la Centrul de Agrement Padureni, in cadrul unui proiect derulat de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport și Tineret (DJST)…

- La intalnirea Comisiei de Dialog Social au participat secretarii de stat Adrian Marius Rindunica, de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Cosmin Butuza, de la Ministerul Tineretului si Sportului, prefectul Vasile Moldovan, subprefectul Alexandru Cosma, membrii comisiei si ai Comitetului Consultativ…

- In cadrul proiectului RODRIFT GAMES, elaborat de Primaria Sectorului 2 in colaborare cu Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, iubitorii de spectacol pe patru roți iși pot dovedi talentul intr-un cadru organizat, fara a pune in pericol viața altor oameni. De altfel, alt un aspect important…

- Pana in 30 august, se pot depune dosare in cadrul Programului National “Romania in Miscare” 2018. Bugetul total din bani publici este de 63.000 de lei, iar fiecare proiect sportiv poate obtine alocare financiara de pana la 9000 de lei. Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru…

- Performanța istorica pentru șahul romanesc. Delegatia Romaniei la Campionatele Europene de juniori sah rapid, blitz si dezlegari, desfasurat la Oradea, a castigat 25 de medalii, din care opt de aur, sase de argint si 11 de bronz, a declarat sambata, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Romane de…

- AndY Nagy, presedintele sindicatului national Sport si Tineret, s-a intalnit, joi, cu secretarul de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, Cosmin Butuza, care i-a transmis ca nu are nicio solutie la cererile angajatilor din MTS, subliniind ca ministrul Ioana Bran si-a luat liber."Am…

- Tinerii cu varste intre 18 și 25 de ani pot sa aplice pentru programul „Delegat de Tineret la Națiunile Unite”. Programul a fost lansat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și urmarește implicarea directa a tinerilor in dezvoltarea politicilor internationale pentru tineret, precum și…