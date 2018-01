Cum isi stocheaza rusii aurul! Foto

Stiri pe aceeasi tema

- La ora actuala, cantitatea de aur din rezervele valutare ale Bancii centrale ruse depaseste 1800 de tone, ceea ce plaseaza Federatia Rusa pe locul al saselea mondial la acest capitol. Rusia a inceput sa cumpere mai mult aur in special dupa introducerea sanctiunilor occidentale, in 2014. De atunci, tara…

- Mancare din belsug, sampanie, muzica traditionala si multa veselie. Acesta a fost meniul pentru noaptea trecuta, una speciala pentru toti cei care au sarbatorit Revelionul pe stil vechi. Ucrainieni, basarabeni, sarbi sau armeni, cu totii si-au pus dorinte pentru noul an.

- Unirea Alba Iulia si-a fixat partidele amicale din pauza competitionala, „alb-negrii” urmand sa sustina 5 jocuri de verificare. Astfel, Selagea si compania vor intalni „U” Cluj in 31 ianuarie (in deplasare), Sportul Petresti (10 februarie), CS Hunedoara – o dubla (17 si 24 februarie) si CNS Cetate Deva…

- Decizia boardului BNR de a majora dobanda-cheie la 2- pe an dupa o pauza de un deceniu, nu bruscheaza economia, calmeaza anticipatiile inflationiste si nu risca sa ingreuneze povara creditelor pentru populatie sau companii, dupa cum a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. „Miscarea…

- O societate comerciala ruseasca a preluat o parte din acțiunile societații care deține site-ul de știri ziare.com și alte site-uri din România, dezvaluie jurnalistul independent Silviu Sergiu (anterior la România Libera și Evenimentul Zilei),

- Un sofer din Galati a fost filmat in timp ce masina pe care o conducea scoatea un nor gros de fum, care invaluia strazile ca o ceata densa. In ciuda faptului ca a fost atentionat, apostrofat si claxonat de ceilalti participanti la trafic, el si-a continuat linistit drumul cu „fabrica” lui de fum pe…

- Campioana Rusiei, ȚSKA, a fost invinsa in a doua partida consecutiva jucata in deplasare in Euroliga. Echipa antrenata de catre grecul Dmitris Itoudis a cedat in fața Barcelonei cu scorul de 72-85.

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc afirma, intr-un editorial publicat in Wall Street Journal, ca alegerile parlamentare din 2018 vor reprezenta un moment critic, care ar putea oferi Uniunii Europene si oficialilor americani oportunitatea de a opri avansul fortelor politice…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, pentru ca ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a atenționat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului. "Vedem ca cei trei magi de…

- De asemenea, piata imobiliara a tarii si-ar putea reveni, cei care fac achizitii putand genera astfel castiguri semnificative."Convingerea este ca ce a fost mai rau a trecut si ca acesta este un moment bun pentru a profita de preturile scazute si de viitoare castiguri de capital odata cu…

- Pentru chinezi si rusi, achizitionarea unei proprietati in Grecia poate oferi o asa-numita viza de aur in aceasta tara, si cu aceasta posibilitatea de a patrunde in mare parte a Europei, relateaza Bloomberg.

- Toata averea acumulata ca om de afaceri va trece din buzunarele lui Veaceslav Platon in bugetul de stat, dupa ce activele si bunurile detinute de acesta vor fi vindute. Platon are de facut 18 ani de inchisoare in dosarul Bancii de Economii si alti 12 intr-un dosar separat. Executorii judecatoresti sint…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Romfilatelia a introdus in circulatie, incepand cu data de 24 noiembrie a.c., emisiunea comuna de marci poștale Romania - Estonia „Aurul padurilor, specii forestiere".Cele doua timbre, cu valoarea nominala de 8.00 lei fiecare, ilustreaza speciile scoruș și molid.Scorușul (Sorbus ...

- Trei formatii au dat cu piciorul sansei de a castiga un trofeu European pe propriul stadion. Doua echipe din Premier League, Liverpool si Chelsea, s-au impus la penalty-uri in fata celor de la AS Roma si Bayern in doua finale de Champions League, respectiv Cupa Campionilor, iar TSKA Moscova i-a…

- Premierul Pavel Filip catalogheaza drept „atac” la adresa guvernarii R. Moldova intentarea unui dosar penal in Federația Rusa pe numele liderului democrat Vladimir Plahotniuc. „Vlad Plahotniuc este invinuit de ura ideologica, rasiala și politica exact cand se afla intr-o vizita in SUA. Nu sunt persoana…

- Reluand obisnuitul discurs folosit pentru astfel de luari de pozitie, directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Un...

- Marile banci centrale trebuie sa se asigure ca eforturile lor de a majora gradual ratele dobanzilor se dovedesc suficient de eficiente pentru a atenua piețele financiare care deja se confrunta cu turbulențe, se arata in cel mai recent raport al Bancii pentru Reglemente Internaționale (BIS), transmit…

- "Nici o tara nu a facut mai mult decat Statele Unite si generozitatea noastra va continua", a spus Haley, ai carui parinti au imigrat din India. "Dar deciziile noastre privind politicile de imigrare trebuie intotdeauna sa fie facute doar de americani si doar de americani", a adaugat oficialul…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia si Cotorca, judetul Ialomita, din cauza unui incendiu care a izbucnit asupra unui autocar cu pasageri, care venea din directia Buzau - Bucuresti si efectua curse regulate de calatori. Traficul…

- Actiunea “Free Hugs: Imbratisari gratuite” a fost organizata pentru cel de-al saptelea an consecutiv de catre o asociatie. Aproximativ 30 de voluntari, printre care si copii de cinci sau noua ani, au participat la campania desfasurata, duminica, in centrul Timisoarei, dupa ce au aflat de…

- ”Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa, nu mai conteaza. Dar stim sigur ca la cateva luni dupa aplicare, cineva o va anula in instanta. Si nici…

- In unele magazine din Federația Rusa se desfașoara un eveniment neobișnuit de ajutorare a cetațenilor nevoiași, care pot fi luate gratis de oricare persoana care nu are bani sa-și cumpere hrana... Aceasta acțiune a fost lansata in unele magazine și ofera posibilitatea saracilor sa-și ia liber produsele…

- Potrivit Politiei Arges, politistii au fost sesizati ca in Costesti, o copila de doi ani a fost adusa la spital de rude dupa ce ar fi cazut peste ea o mobila. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca initial s-a solicitat transferul copilului de la Costesti la Unitatea…

- Antrenorii Ambros Martin si Horatiu Pasca au decis dupa ultimul antrenament de la Trier, desfasurat vineri dupa-amiaza, jucatoarea care va incepe Campionatul Mondial de handbal in tribuna. Alegerea este putin neasteptata la prima vedere: Gabriella Szucs! Romania a plecat in Germania cu 17…

- Barcelona se pregateste sa faca un nou transfer. Arthur Melo (21 de ani), mijlocas care tocmai a castigat Cupa Libertadores cu Gremio Porto Alegre, s-a fotografiat in tricoul blaugrana, indicand ca o venire pe Camp Nou este foarte probabila. Desemnat cel mai bun jucator al finalei…

- In timpul Marelui Razboi, pentru un inel din fier, soldații erau dispuși sa iși dea toata averea, inclusiv podoabe din aur. Podoabele, aparent fara valoare, erau un simbol al patriotismului și al luptei pentru… pace.

- Sportiva romana Elena Ramona Andrieș a ocupat locul 6 la categoria 48 kg, la total, cu 177 kg, miercuri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Anaheim (California). La stilul smuls, Andrieș a terminat pe cinci, cu 79 kg, dupa ce a ratat prima tentativa la 77 kg. Aurul a fost obținut…

- Asociatia Romana a Comerciantilor de Produse Agricole (ARCPA) solicita implicarea autoritatilor statului in vederea imbunatatirii infrastructurii de transport intern si sprijin pentru a putea intra pe noi piete de export, tinand cont de competitia acerba de pe piata cerealelor.

- "In cadrul tranzactiei, BT dobandeste si participatii in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, respectiv ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA", arata un comunicat al bancii. Oficialii bancii spun ca atat Banca Transilvania cat si Bancpost vor actiona ca entitati…

- Postul de televiziune rusesc Rusia 24 a realizat un reportaj despre sportivi aparținand Academiei de lupte Mindiasvili, care ar fi fost implicați in acte de banditism si terorism, iar printre numele implicate se numara și cel al lui Albert Saritov, medaliat cu bronz la JO de la Rio pentru Romania. ...

- Cetațenii ruși nemulțumiți de șeful statului Vladimir Putin afirma ca acestuia nu-i pasa de oamenii obișnuiți și ca el nu lupta împotriva corupției, dupa cum rezulta dintr-un sondaj efectuat de Centrul Levada, scrie presa rusa citata de paginaderusia.ro Întrebați despre ceea…

- Initiat inca din noiembrie 2015, proiectul de infiintare a Bancii de Dezvoltare a Romaniei a ajuns joi pe masa Senatului. Proiectul este semnat de 184 de senatori si depuitati PSD si ALDE, iar primul semnatar este Liviu Dragnea, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Senatului.

- Din 9 noiembrie, asa-zisa banca republicana transnistreana a stabilit un nou curs oficial al dolarului american la nivelul de 15,50 ruble locale. E o devalorizare cu 3,3% si vine la doar cinci luni dupa deprecierea cu circa 33% din luna iunie a acestui an, transmite mold-street.com Autoritatile…

- Rusii promoveaza pe internet, intr-un scurt videoclip, eficienta diferitelor arme rusesti folosite in timpul operatiei antiteroriste din Siria si in timpul multelor exercitii de antrenament ce au fost ordonate de presedintele Vladimir Putin in ultima vreme.

- Practic, guvernatorul BNR ne-a anuntat sa ne prgatim de scumpiri in lant. Calculata la rate constante rata anuala a inflatiei, va atinge 3,3% la finele anului curent, 3,1% la sfarsitul celui viitor si 2,9% la orizontul priectiei. "E greu sa vezi cand ai atatea scaderi de taxe sa le dai pe toate deoparte…

- Miercuri, 1 noiembrie 2017, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a participat la deschiderea oficiala a expozitiei „Aurul si argintul antic al Romaniei”. Expozitia este organizata de Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste si Consiliul Județean Dambovița, in…

- Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, detinea trei pasapoarte americane, bunuri de milioane de dolari si avea conexiuni cu oligarhi rusi si ucraineni, potrivit documentelor inaintate de procurorii federali Tribunalului Districtului Columbia (DC) dupa inculparea lui Manafort…

- Lideri ai 11 grupari armate ale opoziției moderate din regiunea Kalamun din sud-vestul Siriei, au convenit sa soseasca duminica aceasta la Damasc pentru a discuta un posibil armistițiu cu forțele loiale guvernului președintelui sirian Bashar Al-Asad.

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kiril, sarvarseste, vineri, alaturi de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, Liturghia oficiata de sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou.

- Oficialii Skoda au anuntat ca lucreaza intens la o masina low cost ce va rivaliza cu cele de la Dacia. Pentru a o termina cat mai rapid, cei de la Skoda au amanat planurile de a intra pe piata din SUA, noteaza Auto Pravda Slovacia. Conducerea celor de la Skoda a dezvaluit ca masina…

- Commerzbank, al doilea grup bancar german, a angajat Goldman Sachs pentru a o ajuta sa se apere impotriva potentialelor oferte de preluare, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, in urma sporirii speculatiilor pe acest subiect. Exista speculatii ca Executivul german si-ar putea vinde…

- In urma cu 17 ani, sistemul hidrografic al zonei Baia Mare a fost afectat de unul dintre cele mai grave dezastre ecologice din istoria europeana. Efectele se mai vad și acum, dar in mod total nejustificat, accidentul este aproape uitat. Fabrica “Aurul” ulterior botezata “Transgold” a mai funcționat…

- La ora actuala exista patru banci care acorda credite cu dobanda fixa introductorie la creditele ipotecare: BCR, cu dobanda fixa pe 5 sau 10 ani, Bancpost, cu dobanda fixa pe aceeasi perioada, Raiffeisen Bank cu dobanda fixa pe 7 ani si BRD care are un produs, creditul Habitat, cu dobanda fixa pe…

- Șeful statului, Igor Dodon, a dispus organizarea mai multor manifestații de aniversare a 100 de ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești și numirea primului guvern al Republicii Moldovenești, potrivit unui decret prezidențial publicat astazi în Monitorul Oficial al Republici…

- Pana in 2022, Statele Unite vor dispune de peste 1000 de sisteme antiracheta, cu mult peste numarul de rachete intercontinentale pe care rusii l-ar putea desfasura. "O asemenea cantitate de mijloace de aparare aeriana reprezinta o amenintare serioasa la adresa capacitatii de intimidare a armatei ruse,…

- Seriale americane se intorc impotriva lor. Rușii care au acționat in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite pentru a influența rezultatul in favoarea lui Donald Trump au avut obligatoriu de studiat producția "House of Cards" in ordine sa iși