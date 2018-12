Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila considera ca greselile de exprimare pe care le-a avut in discursurile publice nu sunt la fel de importante precum greselile pe care le-ar putea face fata de cetateni. Seful Executivului a declarat duminica, intr-o emisiune la Romania TV, ca regreta greselile facute,…

- Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va sesiza vineri Curtea Constituționala dupa ce a vorbit cu președintele Klaus Iohannis la telefon. Șeful statului i-a spus ca nu va lua nicio decizie in legatura cu...

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a acordat un nou termen in Dosarul Retrocedarilor din Constanta. Cauza a fost amanata pentru data de 14 decembrie. La termenul trecut, instanta suprema a respins, ca nefondata, cererea de recuzare formulata de apelantul intimat inculpat Nicusor Daniel Constantinescu,…

- "Nu am avut niciodata nici eu, nici partidul nostru, nici Guvernul nostru, initiativa vreunui razboi sau vreunui scandal. Doar din cand in cand raspundem. Aduceti-va aminte ca, incepand cu toamna anului 2015, dupa ce am fost ales presedintele la partid, am spus ca vreau sa incerc sa fac tot ce pot…

- In timp ce procurorul general Augustin Lazar ține cu dinții de scaun invocand „distorsionarea adevarului” in procedura de revocare a sa, din motive de management defectuos, se constata ca realitatea nu este tocmai distorsionata așa cum susține șeful Ministerului Public. Un exemplu elocvent care i se…

- Presedintele Klaus Iohannis merge, marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European, privind viitorul Uniunii Europene. Seful statului va sustine o alocutiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Prezenta presdintelui la Strasbourg vine la scurt timp dupa ce si premierul…

- Premierul Viorica Dancila a avut duminica o intrevedere cu seful Statului Kuweit, emirul Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, in cadrul careia a fost apreciata tendinta pozitiva inregistrata in ultima perioada la nivelul relatiilor romano-kuweitiene, informeaza un comunicat al Executivului. Citește…