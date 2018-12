Cum isi repara americanii soselele Sa vezi si sa nu crezi: autoritatile din Alaska au avut nevoie de numai patru zile sa repare un drum distrus de seismul de 7 grade. O postare pe Facebook cu imaginile inainte si dupa repararea soselei a devenit virala, multi utilizatori intrebandu-se de ce in Alaska se poate, iar la ei dureaza luni de […] Cum isi repara americanii soselele is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

