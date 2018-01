Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, 19 ani, nu a jucat in niciun meci pentru Fiorentina, in acest sezon. Transferat in vara anului 2016 de la FC Viitorul, pentru doua milioane de euro, fiul lui Gica Hagi a strans 48 de minute in editia trecuta din Serie A, in doua aparitii. Gica Hagi, ingrijorat de fiul sau. "Si-a…

- Ce avere are Gica Hagi. ”Regele” spune ca investitiile facute la Viitorul i-au subtiat serios conturile, dar spune ca nu banii il fac sa se simta bogat. Campion cu Viitorul in 2017, Hagi a investit in jur de 15.000.000 de euro in academia sa de fotbal in circa 10 ani. ”Cati bani avea Hagi… Avea… N-am…

- Unde petrec Revelionul vedetele din sportul romanesc. Trecerea dintre anii 2017 și 2018 ii gasește pe foștii și actualii sportivi imparțiți in toate zarile lumii. Adrian Mutu, managerul sportiv al FRF, petrece la Doha, in Emiratele Arabe. Alaturi de familia Mutu, la The St. Regis e prezent și cuplul…

- Gica Popescu, cumnatul lui Gica Hagi, a dezvaluit ca patronul de la Viitorul va pleca din Liga 1. Fara sa precizeze o destinatie concreta a "Regelui", Popescu spune ca Hagi nu mai poate face munca patriotica.

- Fotbalistul constantean Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi, a fost cel mai bun jucator al echipei Fiorentina Primavera in disputa cu Bologna, incheiata la egalitate, 2 2. Jucatorul de 19 ani, care a jucat in spatele atacantului, a pasat decisiv la ambele goluri ale formatiei sale. Lui Ianis nu i s au dat…

- Fotbalistul roman Nelut Rosu a fost pus pe liber de echipa sa, Levski Sofia, chiar de Craciun. Campion in 2017 cu Viitorul Constanta, Nelut Rosu a fost anuntat ca trebuie sa-si gaseasca echipa, potrivit presei bulgare.Cel care a renuntat la Rosu a fost antrenorul italian Delio Rossi intrucat…

- Gheorghe Hagi a rememorat intr-o emisiune televizata momentul definitoriu trait pe banca Viitorului pe 13 mai, atunci cand echipa sa a devenit in premiera campioana Romaniei. "Regele" a dezvaluit de ce, imediat dupa fluierul final al meciului cu CFR, 1-0, a ales sa plece la vestiar, in loc sa sarbatoreasca…

- Florin Tanase (22 de ani) e, alaturi de Dennis Man, pe lista jucatorilor care l-au impresionat in ultima perioada pe Gigi Becali, care a povestit un dialog pe care l-a avut cu mijlocasul ofensiv imediat dupa meciul cu Viitorul, castigat de FCSB cu 2-0. Mirel Radoi, insa, considera ca fotbalistul…

- Gica Hagi este considerat de multi cel mai mare fotbalist roman din istorie, motiv pentru care suporterii l-au supranumit “Regele”. Surpinzator, fostul capitan al echipei nationale le-a cerut jurnalistilor sa nu mai foloseasca acest apelativ atunci cand fac referire la el. A

- Liga 1, etapa a 22-a. FCSB – Viitorul (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Ultima impresie conteaza. FCSB – Viitorul FCSB Nicolae Dica: „Intalnim campioana Romaniei, o echipa care este pe un drum bun, a avut rezultate pozitive in ultima perioada. In meciul tur au fost foarte buni si am pierdut acolo.…

- Nicolae Dica a decis sa se bazeze pe Denis Alibec la meciul pe care FCSB il va disputa duminica impotriva Viitorului, in ciuda faptului ca Gigi Becali l-a criticat aspru pe atacant in cadrul mai multor intervenții televizate. Fotbalistul are in continuare probleme de sanatate, insa deși genunchiul stang…

- În urma cu ceva vreme au aparut zvonuri cum ca ”Regele” fotbalului românesc, Gica Hagi, i-ar fi finanțat cariera Simonei Halep.Conform unor articole publicate în urma cu mai mulți ani, tatal Simonei Halep ar fi împrumutat 500.000 de euro de la Hagi…

- Josip Soljici, fotbalist care a prins mai multe meciuri proaste in tricoul lui ACS Poli Timișoara, a reziliat astazi contractul cu formația banațeana. "Clubul nostru a reziliat astazi, de comun acord, angajamentul cu jucatorul Josip Soljici. Cu aceasta ocazie, ii mulțumim mijlocașului pentru perioada…

- Budescu, fotbalistul anului 2017. Fotbalistul FCSB a fost desemnat mijlocașul anului și cel mai bun fotbalist roman al anului la Gala Fotbalului Romanesc 2017 . Libertatea: Budi, fotbalistul roman al anului 2017. Cum te simți? Constantin Budescu: Ma simt foarte bine, e onoare pentru mine, munca pe care…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre importanța pe care Gica Hagi și academia lui o au in fotbalul romanesc și a ieșit o declarație amuzanta. "Toata țara trebuie sa ii mulțumeasca lui Gica Hagi. El și-a riscat averea pentru ca fotbalul romanesc sa infloreasca iar. Dupa el sunt eu. Daca nu iau…

- Patronul și antrenorul formației Viitorul, Gheorghe Hagi, nu a mai rezistat. "Regele" a "tunat" la adresa sistemului competițional al Ligii I, care prevede înjumatațirea punctelor la finalul sezonului regular.

- Gica Hagi i-a lasat pe Eric de Oliveira și Aurelian Chițu pe banca de rezerve in meciul pierdut de Viitorul la Craiova, scor 1-3. Dobrogenii au avut 1-0, insa eliminarea lui Țiru din minutul 57 a cantarit dedcisiv, iar CS U a marcat de 3 ori. "Regele" a explicat de ce i-a lasat in afara primului "11"…

- Gica Hagi a sustinut o conferinta de presa inaintea partidei de sambata seara dintre CSU Craiova si Viitorul. „Regele“ a deviat de la acest meci spre starea actuala a fotbalului romanesc.

- Ca si in partida de Cupa Romaniei cu CSM Scolar Resita, FC Viitorul a jucat in disputa, din aceeasi competitie, cu FC Botosani, cu un o echipa foarte tanara, lotul deplasat in Moldova avand o medie de varsta de 20,2 aniDupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda s a inscris de cinci ori, iar…

- Gica Hagi s-a declarat foarte multumit de jocul elevilor sai chiar daca Viitorul a fost eliminata din Cupa Romaniei.. Regele si-a felicitat pustii care au evoluat contra formatiei FC Botosani si a declarat ca are solutii si pentru urmatorii ani.

- Misiunea antrenorului FCSB a fost, de-a lungul timpului, una cu un grad de dificultate sporit. Dincolo de pretentiile ridicate de suporteri, cei care au stat pe banca tehnica a echipei ros-albastre au avut de gestionat si relatia dificila cu Gigi Becali. Finantatorul, recunoscut drept personaj care…

- Gica Hagi a fost parte intr-un proces cu un deputat celebru al Romaniei, dar a pierdut la primul termen. "Regele" trebuie sa formuleze cererea in anulare a deciziei, la Judecatoria Constanta, in termen de 10 zile.Gica Hagi a reclamat un ex-deputat PDL, pe motiv ca acesta nu si-ar fi platit…

- 'Regele" Gica Hagi a lansat cateva sageti spre gigi Becali dupa ce acesta l-a umilit pe Nicolae Dica. Tehnicianul Viitorului a digerat cu greu semiesecul inregistrat de elevii sau cu ACS Poli Timisoara, scor 1-1, iar la finalul meciuluiA a spus ca numele sau deranjeaza si ca antrenorii nu sunt deloc…

- Venirea la stadion a lui Abraw cu valizele si decizia lui Straton de a reclama clubul la comisii pentru neplata salariilor au fost cu succes pentru cei doi jucatori. Popa i-a titularizat pe amandoi, supriza mare fiind schimbarea portarului, dupa ce Curileac a fost titular tot campionatul. In…

- Lupta in instanta a debutat prost pentru Gica Hagi, care a reclamat un ex-deputat PDL, pe motiv ca nu si-ar fi platit sederea la hotelul Iaki. Completul de judecata a respins plangerea fostului decar al nationalei! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, detaliile povestii…

- Gica Hagi a declarat ca este multumit cu punctul obtinut de formatia sa pe terneul celor de la FC Voluntari.„Regele” a spus ca tinand cont de faptul ca elevii sai au fost nevoitoi sa joace in ultimul sfert de ora in inferioritate numerica, duopa ce George Tucudean a fost eliminat pentur doua cartonase…

- Plecat din Petrosani la doar 10 ani pentru a invata sub bagheta lui Gica Hagi, Alexandru Matan este noua senzatie a campioanei Viitorul. "Am cinci decari", spune Hagi cu zambetul pe buze. Toti crescuti la academia pe care a ridicat-o in mijlocul campului de la Ovidiu si a transformat-o in centrul fotbalului…

- Gica Hagi vrea sa se axeze pe viitorul sau proiect! Cel mai mare fotbalist roman vrea sa vanda Viitorul, o afacere de succes care i-a adus multe satisfactii sportive, dar care i-a mancat si multi bani.Vestea vine intr-un moment in care Hagi si Gica Popescu sunt curtati intens de un club din…

- Dupa ce a adus la FCSB toate perlele Viitorului, Gigi Becali e pe cale sa bata din nou palma cu Gica Hagi! Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca s-a ințeles cu Gica Hagi pentru a scapa de procentele pe care Viitorul le are la eventualele transferuri ale lui Florin Tanase, Romario Benzar, Dragoș Nedelcu…

- Gica Hagi vinde pe banda rulanta la fiecare final de sezon, dar reuseste apoi sa completeze lotul cu jucatori tineri, dar care apoi se afirma. Cristian Ganea a avut parte de un tratament aparte.Gica Hagi vinde pe banda rulanta la fiecare final de sezon, dar reuseste apoi sa completeze lotul cu jucatori…

- Gica Hagi, cel care l-a revitalizat pe Denis Alibec la Viitorul, a vorbit despre situația atacantului stelist și i-a taxat pe fanii FCSB, care l-au huiduit pe atacantul de 26 de ani in meciul cu Beer Sheva. "Sunt surprins de comportamentul lui, dar ințeleg. Suporterii steliști fac o mare greșeala uitand…

- Gica Hagi, managerul Viitorului, a vorbit cu 3-0 cu Sepsi Sf. Gheorghe, despre noul logo al echipei naționale a Romaniei (Detalii AICI). "Romania avea identitate cand era generația mea, cand mergeam la Campionate Mondiale și Campionate Europene. Restul e marketing. Identitatea Romaniei era cand mergeam…

- Gica Hagi, antrenorul și conducatorul Viitorului, a comentat situația in care a ajuns Dinamo și Vasile Miriuța dupa ce echipa "Regelui" a caștigat in Ștefan cel Mare, scor 4-0. "Dezamagirea-i mare in randul dinamoviștilor! Suporterii trebuie respectați! Probabil au tras un semnal de alarma in acest…

- DINAMO-VIITORUL ONLINE STREAM DIGISPORT TELEKOM SPORT LIVE VIDEO. Fotbalistul echipei Dinamo, Filipe Nascimento, a declarat, duminica, într-o conferinta de presa, ca este obligatoriu ca formatia sa sa câstige cele trei puncte puse în joc în meciul de pe teren propriu cu actuala…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, aflata actualmente pe locul sase in Liga 1, a invins fara probleme, astazi, in 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, CSM Scolar Resita echipa clasata pe pozitia a patra in seria a patra a Ligii a 3 a .Disputata, la Resita, in fata a aproximativ 1500 de spectatori,…

- Gica Hagi a primit invitatia unui copil de a participa la ziua sa de nastere într-un mod inedit. "Regele" a fost abordat de copil, sâmbata seara, la Ovidiu, dupa victoria cu CFR (1-0), chiar înaintea conferintei de presa. Dupa ce a primit invitatia, Hagi l-a întrebat…

- Promisiunea inedita a lui Gica Hagi, dupa Viitorul – CFR Cluj 1-0 : ”Puștiule, vin la ziua ta! Sa vorbesc cu mami și rezolvam!”. Conform gsp.ro,Gica Hagi a avut parte de o surpriza la conferința de presa de dupa meciul caștigat de Viitorul, scor 1-0, in fața lui CFR. ”Regele” s-a trezit cu un puști…

- Gica Hagi a recunoscut, dupa meciul cu CFR Cluj, castigat cu 1-0, ca Viitorul se afla pe val, dar "Regele" sustine ca are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Despre meciul cu CFR Cluj si forma buna pe care o traverseaza Cicaldau: "Trebuia sa ne adaptam foarte mult la adversar. Un adversar…

- Un baietel de sapte ani din Medgidia, Andrei Teodorescu, si a implinit visul, aseara, la meciul FC Viitorul CFR Cluj, de la Ovidiu. A intrat in sala de conferinte a clubului si a facut poze cu idolul sau, Gica Hagi, caruia i a adresat si o invitatie inedita Pustiul face fotbal la CS Medgidia, iar la…

- Gica Hagi este decis sa transforme Viitorul intr-o forța a Ligii 1 și nu vrea sa mai vanda jucatori cluburilor din Romania și din strainatate pentru a asigura bugetul Academiei. Președintele clubului, Cristi Bivolaru, a dezvaluit ca negocierile pentru vanzarea Viitorului sunt avansate, iar banii obținuți…

- Gica Hagi vrea un campionat cu 18 echipe: ”Nu suntem o țara micuța sa injumatațim punctele!”. Gica Hagi este adeptul revenirii Ligii 1 la sistemuil cu 18 echipe, fara play-off și play-aut. Fostul mare internațional easte nemulțumit și de faptul ca, dupa rezonul regular, in actualul sistem se injumatațesc…

- Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, a anuntat ca Gica Hagi vrea sa renunte la o parte din actiunile de la campioana României. În acest sens, "Regele" a angajat deja o firma care sa realizeze un audit al clubului, dupa care asteapta oferte de la potentiali cumparatori,…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, a debutat cu dreptul in returul sezonului regulat al Ligii 1. Sambata, elevii lui Gica Hagi au castigat cu 1 0 disputa din deplasare cu Gaz Metan Medias, contand pentru etapa a 14 a a campionatului Unicul gol al meciului a fost inscris de George Tucudean,…

- Gica Hagi nu e de acord cu masura luata de FCSB in cazul Alibec, excluderea din lot dupa evenimentele petrecute la meciul pe care roș-albaștrii l-au terminat la egalitate cu Voluntari. Alibec a aruncat banderola și a dat cu piciorul intr-o ușa in drumul spre vestiare. Totuși, Hagi il apara: "Toți sunt…

- Victoria obtinuta in prima etapa a returului de Viitorul pe terenul ardelenilor de la Gaz Metan cu 1-0, gratie golului marcat de atacantul George Tucudean in minutul 21 al partidei, l-a multumit pe Gica Hagi. Regele a declarat ca nu l-a interesat spectacolul in acest meci si a pregptit partida pentru…

- De ce a refuzat Gica Hagi oferta de a prelua naționala. Nici macar n-a dorit sa stea de vorba cu șefii FRF. Dupa alungarea neamțului Christoph Daum, ”Regele” a fost prima opține a federației, care a dorit astfel sa se puna bine cu Generația de Aur, cea pe care, se știe, nu o inghite deloc, ținta fiind…

- FRF a vrut sa-l aduca in locul lui Christoph Daum la carma echipei naționale pe Gica Hagi, insa patronul și antrenorul Viitorului a refuzat categoric. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a explicat modul in care Federația a incercat sa ia legatura cu Hagi, dar acesta din urma a refuzat oferta…