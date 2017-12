Stiri pe aceeasi tema

- Cei șapte copii ai familiei Stanca, din județul Dolj, nu și-au sarbatorit niciodata ziua de naștere, nici Moș Craciun sau Moș Nicolae nu le-au adus vreodata cadouri. La doar 20 de kilometri de Craiova, saracia lucie și-a facut salaș in gospodaria acestei familii din localitatea doljeana Breasta. Cei…

- Cei care iși doresc sa devina Moș Craciun au un loc unde pot sa invețe acest lucru. In capitala Marii Britanii, și-a deschis porțile, ca-n fiecare an, o școala unde cursanții sunt „antrenați” pentru a deveni Moș Craciun, dar și unde invața despre „magia Craciunului”, relateaza AFP. Meseria de Moș Craciun…

- Fiecare loc de joaca din Timișoara are expus la intrare un set de reguli. Printr-o noua hotarare, aceste reguli vor include acum și interzicerea folosirii echipamentelor de joaca de catre copiii care au o greutate mai mare de 54 kg și celor care au peste 14 ani. Unii consilieri locali au intrebat…

- In cursul lunii decembrie, Școala Gimnaziala ‘’Avram Iancu’’ și Colegiul Național ‘’Andrei Mureșanu’’din Dej, in parteneriat cu Asociația Sfinții Apostoli Luca și Andrei din Dej, au desfașurat campania ‘’Vreau sa ajut și eu!’’ care s-a concretizat in realizarea de shoebox-uri pentru copiii defavorizați.

- Florin Salam se desparte de Roxana Dobre, iar copiii vor ramane la mama. Manelistul a confirmat despartirea, dupa ce bruneta a plecat de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat. pe langa cele doua fetițe pe care le va avea in grija, Dobre mai ramane și cu bolidul de lux pe care l-a primit cadou.

- Copiii din comuna Balesti au primit anul acesta o multime de daruri din partea autoritatilor locale. Peste 700 de pachete cu dulciuri, fructe si suc au fost pregatite pentru cei mici. Fiecare pachet a fost in valoare de aproximativ 25 de lei. A...

- Face parte dintr-un trio de surori superbe, care par sa se ia la intrecere, atunci cand vine vorba de frumusete. Rachel, mezina familiei, adora sa fie fotografiata si are grija sa ofere mereu un mic spectacol celor din jurul ei.

- O mama a fost criticata dur dupa ce a aratat pe o rețea de socializare o imagine cu un munte de cadouri pentru cei trei copii ai sai. Emma Tapping, 27 de ani, le-a cumparat celor trei copii ai sai cate 85 de cadouri de caciula pentru ziua de Craciun, daruri care au costat in jur de 1500 de lire sterline,…

- Degetele din piept de pui, snitele, hamburgeri si neaparat alaturi de ele piure sau cartofi prajiti. Asta contin majoritatea meniurilor pentru copii propuse de restaurante scrie digi24.ro.Aceste alimente sunt insa adevarate bombe calorice, total nepotrivite pentru cei mici.

- Incepand de luni, 4 decembrie, de la ora 20.00, in cadrul emisiunii ”Poftiți in vacanța”, nea Marin vine cu o mulțime de surprize atat pentru telespectatori, cat și pentru vedetele care-i vor fi alaturi in tabara ce-i poarta numele.

- Adi Sina și Anca Serea par sa fie parinții perfecți pentru cei cinci copii pe care ii au impreuna. Și, de curand, au decis sa ii rasfețe la unul dintre locurile de joaca dintr-un mall bucureștean, reușind sa ii impace pe toți pentru cateva ore bune.

- DARUIRE SI IUBIRE Doi preoti din municipiul Barlad, Dumitru Mocanasu, paroh la Biserica „Inaltarea Domnului” din Barlad (in spatele Morii Unirii din Barlad, pe strada Vasile Parvan, spre FEPA) si preotul Adrian Filimon cu parohia „Sf. Nicolae”, din curtea Spitalului de Copii din Barlad, intr-o camaruta…

- Ca in fiecare an, Consiliul Judetean Buzau organizeaza manifestari prin care celebreaza Ziua Nationala a Romaniei. Astfel, pe 1 decembrie, buzoienii se vor putea bucura de o masa traditionala (3000 de portii) si de un spectacol sustinut de UDDI si artistii Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau.…

- Saracia impiedica zeci de mii de copii din Romania sa mearga la școala. Cei mai mulți dintre ei abandoneaza cursurile pentru ca parinții lor nu au bani sa le cumpere haine, incalțamainte și rechizite.

- Trei preoti din Teleorman, care si-au adoptat comunitatile, l-au cautat pe Mos Craciun in mediul virtual, pentru copiii sarmani din parohiile lor. Copiii de la Lada, Trivalea Mosteni si Negreni au scris scrisori in care si-au spus dorintele pentru Mos.

- Municipalitatea ar putea infiinta Primaria Copiilor. Proiectul are drept scop implicarea elevilor in actiuni civice si intr-un proces democratic, se arata in documentatia publicata pe ordinea de zi a sedintei CGMB, programata pentru...

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- "Ma bucur ca astazi, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, peste tot in lume și in Romania copiii 'preiau puterea' și iși spun punctul de vedere. Cred ca ar trebui sa se intample mai des acest lucru. De ce? Pentru ca noi, adulții, vorbim mai mult pentru ziua de astazi — adica pentru prezent…

- Eurostat: Copiii din Romania, cei mai expusi din UE la riscul saraciei si al excluziunii sociale Potrivit unui raport Eurostat, publicat luni, aproape jumatate din copiii din Romania sunt expusi riscului de saracie, cei mai multi din UE. Copiii din România (49,2%) sunt cei mai expusi…

- Foarte multi parinti ai caror copii au fost diagnosticati cu astm se grabesc sa obtina de la medic scutire medicala pentru efort fizic, nemaivorbind de a da sansa copilului lor sa practice un sport. Ce spun specialistii.

- Parlamentarii vor sa-i oblige pe parinti sa-si inscrie copiii la gradinita. Argumentul alesilor este ca la scoala se vad decalaje mari intre copiii tinuti acasa si cei care au fost la gradinita. Multi parinti sunt de acord, cu un amendament: statul ar trebui mai sa construiasca niste crese si gradinite.

- La 65 de ani, Laszlo Tokes a devenit tata a cincea oara. Noua sa sotie, Levay Tunde, o profesoara de muzica dintr-o comuna din Ungaria, a adus pe lume zilele trecute un baiețel. Este al doilea copil al cuplului, primul baiat având deja trei ani. Copiii vor crește la Oradea, unde…

- Femeia, care în vara acestui an a încercat sa-si omoare proprii copiii, va comparea în fața magistraților. Procurorii au expediat în judecata cauza penala de învinuire a acesteia, transmite MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc în…

- Cazul Violetei, femeia din Urseni care a murit de cancer la o luna dupa ce ehipa „Visuri la cheie i-a renovat casa a indurerat o țara intreaga. A murit de cancer la o luna dupa ce echipa de la „Visuri la cheie” i-a refacut casa . Este vorba despre Violeta din comuna Urseni. Femeia a lasat in urma trei…

- Oamenii legii au fost sesizati ca o femeie a lasat nesupravegheati doi copii in autoturism, in parcarea unui supermarket, acestia reusind sa porneasca motorul, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. Citeste si Dosar penal pentru o mama care si-a lasat…

- Joi, 9 noiembrie, incepe a noua ediție a festivalului de film pentru copii, KINOdiseea 2017. Acesta este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrala și Sud-Est și aduna anual peste 10.000 de participanți. Anul acesta, Kinodiseea are și un ambasador, și anume Mirela Retegan, fondatoarea…

- Presarat cu betii si cu infidelitati, fotbalul romanesc ofera si momente frumoase. Selectionerul reprezentativei Under 18 a Romaniei, Florin Bratu (37 de ani), este un exemplu de urmat pentru toti barbatii.

- Pentru al treilea an consecutiv, Asociația ,,Aici pentru Tine” din Brașov, lanseaza Campania ”Impreuna de Sarbatori”, prin care invita brașovenii sa ii sprijine pe copiii aflați in medii defavorizate și familiile acestora, din Brașov și imprejurimile Brașovului. „Nu fi indiferent, iar de sarbatori indreapta-ti…

- Copiii de la gradinița „Lastarel" din Falești se incalzesc cu energie verde și folosesc apa incalzita de energia soarelui. Noul sezon de incalzire incepe cu dreptul pentru administrația instituției preșcolare care a reușit cu implicarea comunitații și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene sa schimbe…

- Am rasfoit manualul de biologie pentru clasa a V-a. N-am intalnit o enormitate pedagogica si educationala mai mare decat acest manual. Aprobat si girat de catre Ministrul Educatiei. Un munte de concepte si notiuni pe care nu le stim nici noi, adultii. Nu pot sa nu adaug reactia unui prieten dupa citirea…

- Asa s-au costumat vedetele de Halloween in weekend! Halloween-ul este sarbatorit ca la carte in fiecare an in Statele Unite. Copiii se costumeaza si ies pe strada batand la usa pentru a primi dulciuri strigand Trick or treat, iar cei mari merg la petreceri costumati care mai de care mai inspaimantator…

- Disney Channel va introduce, pentru prima data, o poveste gay intr-unul dintre serialele sale, scrie The Hollywood Reporter. Premiera va avea loc in al doilea sezon al serialului „Andi Mack”, care va fi difuzat incepand de vineri. Un adolescent - unul dintre personajele principale ale serialului - incepe…

- La sfarșitul saptamanii trecute, a avut loc la Cugir un protest impotriva vaccinarii obligatorii. La acest protest pașnic desfașurat pe Bulevardul Alexandru Sahia sambata intre orele 10 -13 și duminica intre orele 16-18, au participat atat parinți care nu au vaccinat copiii, cat și parinți care au vaccinat…

- Magistratii Judecatoriei Focsani, pe masa carora s-a aflat dosarul educatoarei Mihaela Ciornea de la gradinita din localitatea Vrancioaia, filmata anul trecut cand agresa mai multi copii, au decis ca aceasta nu mai poate preda. In schimb, au achitat-o pentru purtare abuziva, considerand ca a fost iresponsabila…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, luni, amanarea termenului la care ar fi trebuit sa decida daca statul roman va fi chemat ca garant al platii despagubirilor in procesul Colectiv, in care sunt judecate mai multe persoane, printre care si fostul primar, Cristian Popescu Piedone.

- Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai frumoase, solide si apreciate cupluri din showbizul autohton. Au impreuna doi copii, David si Eva, de care sunt foarte mandri. Prezentatorul TV a dezvaluit ca isi doreste sa aiba o familie numeroasa, insa a precizat ca sotia sa nu este, pentru moment,…

- Implantul va reduce numarul de operatii care sunt efectuate asupra unui copil cu insuficienta mitrala. Dispozitivul in forma de potcoava se pune in jurul bazei valvei pentru a nu permite sangelui sa treaca.

- Adriana Mitu, autoare de povesti terapeutice si trainer specializat in dezvoltarea inteligentei emotionale a copiilor, va susține o conferința, joi, 26 octombrie la Școala Prems, Strada 13 Decembrie nr.94, incepand cu ora 18.00. In cadrul conferinței care va dura 3 ore, va avea loc și lansarea primelor…

- 'PSRM solicita declararea ex-președintelui Romaniei, Traian Basescu, care intervine in treburile interne ale unei țari suverane, persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova', se spune in declarația socialiștilor moldoveni, data publicitații in Tribuna.md, insa fara a se face referiri la acțiuni…

- Cazul care a zguduit județul Bistrita în luna martie a acestui an cutremura pe toata lumea si acum. Femeia banuita ca și-a ucis trei bebeluși și le-a ascuns cadavrele în podul unui bloc din Bistrița-Bârgaului a fost trimisa

- Joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, in prima ediție “Aici eu sunt vedeta”, show-ul in care copiii celebritaților vin sa dezvaluie secretele parinților lor, campionul mondial superkombat Ionuț Iftimoaie se emoționeaza pana la lacrimi, atunci cand vede proiectate pe ecranul din platoul emisiunii imagini…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Harghita se confrunta cu probleme financiare fara precedent dupa majorarea salariilor angajatilor, neavand fonduri nici pentru...

- Florin Bucuioc (55 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai indragiti oameni de televiziune din Romania. Acesta a cucerit publicul cu stitlul inconfundabil de a prezenta rubrica meteo. Daca atunci cand apare pe sticla e mereu pus pe glume, celebrul barbat are un cu totul alt comportament cand…

- O masina in care se afla patru persoane – doi soti si cei doi copii ai lor in varsta de 6, respectiv 18 ani – a cazut in Dunare, in judetul Caras-Severin, echipaje de pompieri, dar si scafandri intervenind pentru salvarea victimelor. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta spun ca…

- Ajunsa la 58 de ani, Silvia Dumitrescu este o femeie de toata lauda! In timp ce alte doamne asteapta barbatii lor sa le faca toate poftele, celebra cantareata ii face toate poftele sotului sau.

- "Problemele in sistemul de sanatate sunt grave, din nefericire se adancesc cu fiecare zi. Criza vaccinurilor nu are nici la aceasta ora o solutie pe termen lung, nu exista plan de vaccinare, nu exista o lege a vaccinarii si nici stocuri de vaccinuri. Copiii s-au intors in colectivitati si, din nefericire,…

- Ministerul Educației Naționale anunța ca a fost semnata o noua serie de acorduri-cadru cu editurile declarate caștigatoare la licitația pentru achiziția de manuale școlare destinate elevilor de clasa a V-a