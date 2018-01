Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul Anului Centenar, UDMR si alte doua formatiuni maghiare au semnat un document prin care cer autonomie teritoriala in Secuime si alte forme de autonomie pentru ungurii din Transilvania.

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017,…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a exclus posibilitatea ca, la o eventuala restructurare a Guvernului, ALDE sa piarda vreun portofoliu. Intr-o declaratie pentru Mediafax, Vosganian crede, totusi, ca o comasare a Ministerului Apelor si Padurilor in cel al Mediului ar fi „o reintoarcere…

- Membrii Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei vor ataca in instanța funcționarea ca partid politic a PCM din Transilvania prin incalcarea repetata a Constituției Romaniei reliefate in comunicate precedente ale CNMR. Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii , istoriei…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Liderul deputatilor din Partidul Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a apreciat miercuri, dupa ce a fost anuntata demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, ca doamnele nu se simt atat de confortabil in relatia cu premierul Mihai Tudose.

- Ministrul demisionar al Apelor si Padurilor, Doina Pana, considera ca prin actiunile si masurile concrete luate in domeniul padurilor in cele doua mandate ale sale si prin activitatea sa din Parlament si-a indeplinit misiunea, respectiv scaderea drastica a taierilor ilegale de arbori din padurile…

- Primii pamanteni care au intrat in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati din Pacific (duminica la ora 12.00, ora Romaniei). Potrivit traditiei din Kiribati, oamenii cred ca venirea Anului Nou este un bun prilej pentru purificarea sufletului. De aceea, la miezul noptii, locuitorii arhipelagului…

- De numele lui Wagner Gyula se leaga proiectarea a zeci de palate de justitie si inchisori de pe intreg Imperiul Austro-Ungar. Faimos arhitect al acelor vremuri, Gyula s-a apucat de proiectat puscarii dupa ce i-a murit sotia. Una dintre mostenirile arhitecturale lasate in Transilvania este Palatul de…

- Urologii Clujului, duși in serie la DIICOT. Alți patru medici, puși sub acuzare Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) București ii cerceteaza pe medicii Liviu Ghervan, Adrian Barbos, Cornel Burghelea și Adriana Milena Muntean, toți angajați la Institutul…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. In cursul noptii de marți, norii vor fi prezenti in special in jumatatea de est a tarii. Va…

- Potrivit lui Renato Usatii, noii miniștri numiți in Guvernul Filip "a priori nu trec expertiza anticorupție". "In trecut funcționari și candidați PLDM, Leanca și Gaburici, au parasit primii stejarul, pentru ca erau cei mai șantajabili", scrie liderul Partidului Nostru.

- ”Ce-ar fi putut sa fie Romania, daca am fi fost mai ințelepți. Am o singura mare problema și v-o impartașesc tuturor in legatura cu ziua de astazi, care intra in istorie. Majestatea Sa sosește pe ultimul drum la Aeroportul Otopeni din București, merge la Peleș, se intoarce inapoi la București,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din trei judete aflate in Transilvania, respectiv in doua...

- Sloganul modelului suedez de utilizare a padurilor poate fi exprimat prin cuvintele „libertate definita prin responsabilitate”. Baza acesteia o constituie principiul potrivit caruia utilizarea padurilor trebuie sa satisfaca diferite interese: producția de cherestea trebuie efectuata in paralel cu lucrarile…

- George Tucudean a reusit o dubla in victoria Viitorului, 3-0 cu Concordia Chiajna, si l-a egalat pe Harlem Gnohere in clasamentul golgheterilor. Cu toate acestea, atacantul din Arad nu se gandeste la o plecare de la campioana Romaniei, in ciuda faptului ca e curtat de CFR Cluj. Tucudean a vorbit…

- Meteorologii au anunțat ca vremea se va schimba drastic! In curand trebuie sa ne asteptam la un val de ger, potrivit directorului ANM. Acesta a mai precizat ca sunt șanse slabe sa avem zapada de Craciun, precipitații mai bogate vor veni incepand de anul viitor, din luna ianuarie. “Din 17 decembrie va…

- Cum sunt taiate padurile. Arbori batrani de 230 de ani sunt taiați fara mila din parcurile naționale. O investigație realizata de Agent Green arata cum sub pretextul respectarii unor planuri votate de Ministrul Mediului, sunt taiate porțiuni vaste de paduri seculare. Andrei Ciurcanu, investigator la…

- Cluburile care nu se pot susține in Liga I din cauza problemelor financiare și asupra carora exista riscul retragerii din competiție vor primi banii din drepturile TV dupa fiecare meci și nu in doua tranșe ca restul gruparilor, a decis, miercuri, Adunarea Generala a LPF. Secretarul general…

- De multe ori, unele evenimente din viața ne schimba radical sensul spre care tindem. Unul dintre cele mai interesante cazuri de schimbare a cursului vieții l-a avut o aiudeanca care, in secolul al XIX-lea, a ajuns in inalta clasa a Marii Britanii. Florica Maria Sas s-a nascut in Aiud pe data de 6 august…

- Nu cu mult timp în urma, am asistat la un dialog desfașurat pe Facebook între doi prieteni. Unul dintre ei, militar de profesie, a fost deranjat de atitudinea celuilalt și a început sa toarne tot soiul de aberații, acuzându-i pe toți ceilalți membri ai grupului din care facem…

- Dintre toate regiunile cu populații etnice ungare aflate in afara granițelor statului național, cel mai mare numar de etnici ungari traiesc in Romania, in Transilvania, iar ei au contacte zilnice cu populația majoritara. Din acest motiv, MTI, Agenția de Presa Ungara, a lansat incepand din 1 decembrie…

- ”Noul Regulament de valorificare a masei lemnoase din Romania, adoptat in data de 5 octombrie 2017 de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Apelor și Padurilor, a condus, in mai puțin de doua luni de la intrarea in vigoare, la o creștere cu 20% a cantitații de lemn de foc provenita din padurile…

- Atentionare cod galben de ninsori/ Cum va fi vremea in minivacanta de 1 Decembrie Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare cod galben de ninsori, valabila joi pentru zonele de munte. In intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, la altitudini mai joase, sunt anuntate precipitatii…

- Nu de putine ori, am fost in postura de a recunoaste ca atat copiii, cat si animalele, reusesc sa ne ofere adevarate lectii de viata, exemple de ambitie, putere si dorinta de a trai. Micutul din imagini este o adevarata forta.

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva - se afla in diverse faze procedurale in justitie pentru recuperarea a circa 400.000 de hectare de padure, cele mai mari suprafete fiind situate in judetele Buzau, Vrancea, Bacau si Maramures, a anuntat directorul general al regiei, Ciprian Pahontu.

- Kelemen Hunor a menționat ca membrii comunitații maghiare trebuie sa vorbeasca despre valorile pe care le-au creat și care au contribuit la dezvoltarea societații, dar, in același timp, trebuie sa iși exprime doleanțele și neajunsurile. "Urmeaza anul 2018 și acesta nu ne va cruța. Sunt foarte…

- Sunt previziunile Centrului European de Prognoza pentru urmatoarele 3 luni. Vesti ingrijoratoare, daca stam sa ne gandim ca luna ianuarie, de exemplu, este si-asa cea mai rece luna din calendar, cu nopti chiar si cu minus 30 de grade. De altfel, informatiile nu fac decat sa confirme temerile meteorologilor…

- Desi nu exista nicio baza legala a legislatiei marine pentru protocolul femeile si copiii primii, aceasta practica este utilizata neofcial inca din secolul XIX si isi are originile in scufundarea navei HMS Birkenhead.

- Transilvania a fost cea mai inapoiata regiune a Imperiului Austro-Ungar, vuiau mai toate ziarele din regiune in anii 1800. Ardelenii au reusit sa prinda avant si sa se dezvolte dupa ce companiile austriece au inceput sa investeasca masiv in minerit.

- Peste 40 de echipaje au fost prezente la cea de-a VI-a editie a concursului de offroad “Cupa Toamnei”, desfasurat la finalul saptamanii trecute, in Muntii Apuseni. Printre participanti s-au numarat si salajenii Nicolae Goarna si Alin Gambulut, cei care s-au aflat pentru prima data la startul unui astfel…

- Ultima runda de confruntari, la Vocea Romaniei 2017. Runda a patra – și ultima – de confruntari la Vocea Romaniei aduce in ring o serie de dueturi care i-au facut mandri și i-au emoționat pe antrenorii care au avut in cele din urma cea mai dificila sarcina, cea de a alege cea mai buna voce. Tudor Chirila,…

- Așa considera Uniunea Naționala a Patronatului Roman (UNPR) cele doua realizari deosebite ale mediului de afaceri din județul Cluj cu care, in data de 3 octombrie 2017, a avut intalniri președintele Ioan Lucian in turneul național pe care il intreprinde. Participand la intalnirea anuala a…

- Transylvania Myths Europe. Clujul pune bazele retelei satelor transilvanene Directorul Casei Regale a Romaniei, reprezentanți ai Institutului Patrimoniului și ai unora dintre cele mai importante proiecte de patrimoniu din Cluj, Sibiu, Alba, Maramureș și Brașov vin la Cluj in 16 noiembrie pentru conferința…

- Prietenul la nevoie se cunoaste! Pe asta s-a bazat si Sore (27 de ani), care recent i-a fost alaturi Alinei Eremia, la lansarea primului ei album muzical, intitulat “360”. Evenimentul a avut loc intr-un club din Bucuresti, unde Sore si-a facut aparitia cu o tinuta stralucitoare, noteaza click.ro. Reporterii…

- Circa 1.500 de liberali din Hunedoara, dar si din alte judete din Transilvania, precum Arad, Bihor, Cluj, Timis, Alba sau Sibiu au fost prezenti, alaturi de conducerea partidului, joi, la mitingul de sustinere a candidatul propriu la Primaria Deva, Florin Oancea, la alegerile de duminica.Liberalii…

- Judecatorii instanței supreme au reluat de la zero audierile in dosar și au ascultat, marți, primii martori dar și pe unul dintre inculpații din dosar, fost șef al DGASPC Teleorman, Ionel Marineci. Marineci le-a spus judecatorilor, așa cum le-a spus și procurorilor DNA, ca el nu a le-a prezentat vreodata…

- Deputatul UDMR Mureș Biro Zsolt, care este și liderul Partidului Civic Maghiar (PCM), a aratat, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca "autonomia este soluția" și ca vizibilitatea regiunilor Catalonia, Veneto și Lombardia ar transmite un mesaj important pentru Transilvania. …

- Un val de aer arctic va traversa Romania zilele acestea si va aduce temperaturi de inghet, lapovite si ninsori. Meteorologii au emis noi avertizari de vant puternic, precipitatii mixte in jonele joase si cod portocaliu de ninsoare si viscol pentru zonele montane. De duminica, intensitatea vantului va…

- Ambasadorul Austriei la București, Gerhard Reiweger, i-a spus joi, prefectului de Sibiu, ca țara sa este foarte iubita in Transilvania, dar "din pacate, Romania nu este cunoscuta in Austria", potrivit unui comunicat de presa al prefecturii. "Conducerea Instituției Prefectului…

- Conform avertizarii meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in intervalul 23 octombrie, ora 10:00 – 24 octombrie, ora 23:00 in Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, local in Transilvania, precum și in zonele montane și submontane, se vor cumula cantitați de apa ce vor depași…

- Revolutii culinare au fost multe si diverse. Primii au fost burgerii gourmet care au venit sa revolutioneze ideea de fine dining. Apoi au reaparut eclerele care se reinventeaza in permanenta pentru a ramane in prim-planul gastronomiei. Acum a venit randul unui desert cu aer parizian sa cucereasca scena…

- De azi pana luni, la Cluj, au loc Zilele Tribuna, cea mai importanta revista culturala din Transilvania.Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, sunt invitați sa participe scriitori din intreaga țara, dar și din strainatate. Pe parcursul manifestarii organizate de filosoful Mircea…

- Meteorologii au emis marti dimineata avertizari cod galben de ceata pentru zece judete din Transilvania - Alba, Sibiu, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Harghita, Mures si Covasna, informeaza news.ro.In aceste judete, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de…

- In aceste zile, in comisiile de specialitate din Senatul Romaniei este dezbatuta propunerea legislativa venita din partea grupului parlamentar PSD de Buzau, propunere ce are ca scop trecerea suprafetei de 180,44 ha fond forestier (Padurea Crang) din proprietatea publica a statului si din administrarea…