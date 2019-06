Stiri pe aceeasi tema

- Nico de la Insula Iubirii a avut parte de o surpriza nu tocmai placuta, fix in momentul in care voia sa plece cu mașina personala. Focoasa ispita a gasit un bilețel pe parbrizul mașinii, in care o persoana o certa pentru modul in care a parcat.

- Soc la "Insula Iubirii"! Dana, ispita de care Aurel era indragostit pana peste cap, a parasit competitia in aceasta seara. Locul ei insa, a fost luat de nimeni alta decat fosta lui iubita, Alexandra!

- Mihai Constantinescu se afla in continuare internat in spital, in stare grava, iar familia și medicii spera intr-o minune. Fosta soție a artistului a dat o veste buna despre starea interpretului, chiar daca cadrele medicale sunt rezervate in privința situației acestuia. „Ma simt foarte rau, ma simt…

- Mirela Banias a avut o reactie dura dupa ce gurile rele au spus ca sotul ei, Florin Tecar, ar fi inselat-o. Fosta concurenta de la "Insula Iubirii" vrea sa ajunga chiar in fata legii, in urma acuzatiilor grave care i s-au adus barbatului care i-a devenit sot chiar in urma cu cateva zile.

- Probleme fara sfarșit pentru parintii copiilor cu autism. O mama a reclamat ca la Colegiul Sfantul Iosif din Capitala i-a fost refuzata inscrierea copilului in clasa pregatitoare. Inspectoratul scolar face verificari.

- Locuitorii din cartierul Floreasca din Capitala anunta ca voi protesta, vineri, in dreptul Halei Ford, langa santierul de lucru declarat ilegal de catre Tribunalul Bucuresti, spunand ca sunt afectati de lucrarile derulate in weekend-uri si la ore tarzii din noapte.

- "Ispita" de la "Insula Iubirii", Maria Ilioiu, a fost grav accidentata de o masina pe trecerea de pietoni in urma cu opt ani! Roscata si-a revenit dupa doua zile de coma si a ramas si acum cu semne!