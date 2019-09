Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Italia, chelnerița la un bar din Caserta, in apropiere, Napoli, a ajuns la spital dupa ce a avut curajul sa-i infrunte pe nepoții șefului unui clan mafiot din peninsula. Acum, femeia este considerata o eroina in comunitate, pentru ca nu s-a lasat intimidata, chiar daca a fost agresata.

- O romanca a fost arestata de polițiștii italieni, dupa ce bebelușul ei a fost gasit mort intr-un tufiș pe marginea drumului. Presa italiana scrie despre un cazul șocant al unei romance din comuna Lana (provincia Bolzano) și-a omorat bebelușul de numai o zi și l-a aruncat intr-un tufiș. Cadavrul…

- Tanara gasita fara suflare, luni, pe un camp din Busto Arsizio, Italia, s-ar fi sinucis, iar motivul este chiar iubitul ei, cu care avusese o discuție. Fata de 20 de ani s-ar fi certat cu acesta inainte sa comita gestul cumplit. Potrivit prealpina.it, citat de Observator.tv, romanca a decis sa-si puna…

- Romanca de 20 de ani, care a fost gasita moarta pe un camp din Italia, și-ar fi pus capat zilelor dupa ce s-a certat cu iubitul ei. Tanara și-a luat viața inghițind un cocktail cu alcool in care...

- O femeie din Romania, gravida in șase luni, a mers in vacanța in Italia. Ea se afla impreuna cu familia in localitatea Francavilla al Mare, cand a simțit ca urmeaza sa nasca. Ea a fost dusa cu ambulanța la spitalul din localitatea Chieti. Pe drum insa, femeia a nascut chiar in salvare, a notat rotalianul.com.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani au declansat o ancheta penala fata de o tanara de 19 ani al carei copil nou nascut a fost gasit decedat in toaleta din curtea casei in care locuia, a declarat prim procurorul Valeriu Chihaia.Potrivit acestuia, tanara a nascut, vineri dimineata,…

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Zeci de carabinieri,…

- Mariei Dumitras, o romanca in varsta de 49 de ani este acuzata de comiterea unei fapte grave! Romanca a lucrat ca ingrijitoare in Italia și a ucis o batrana de 92 de ani, de care trebuia sa aiba grija.