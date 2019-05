Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un teaser care a fost atat de evident, Givenchy a anunțat ca Ariana Grande este noul ambasador. Casa de moda franceza de lux nu a dezvaluit nimic altceva decat ca artista va fi noua fața a campaniei de Toamna-Iarna 2019/2020, care va debuta in luna iulie. Pentru a face marele anunț, Givenchy a…

- Kim Kardashian caștiga nici mai mult nici mai puțin de 1 milion de dolari dintr-o postare pe Instagram. Da, 1 milion de dolari! O suma colosala pentru o starleta care a devenit celebra dupa apariția unor filmulețele deocheate. Vedeta in varsta de 38 de ani a dezvaluit recent ca in realitate face „doar”…

- Angelina Jolie și Brad Pitt sunt oficial singuri, deși divorțul lor nu s-a incheiat. Actrița a ales sa se razbune pe fostul sau soț, renunțand la numele lui. Vedeta in varsta de 43 de ani a renuntat in mod oficial la numele Pitt, potrivit unei hotarari dispusa de un judecator, scrie USA Today. „Angelina…

- Doinița Oancea a ajuns actrița din intamplare, a facut studii in domeniu pentru a nu simți ca ii lipsește ceva, iar acum se poate lauda cu o experiența vasta pe platourile de filmare. De anul trecut, bruneta a inceput sa joace și pe scandura, la teatru. Doinița Oancea și-a facut debutul in telenovele…

- Presa straina viua la inceputul anului ca frumoasa Charlize Theron este noua iubita a lui Brad Pitt. Iata ca actrița sud-africana face o marturisire care probabil va bucura multa lume. Vedeta, in varsta de 43 de ani, a afirmat ca este singura și ca se afla in cautarea sufletului pereche. „Sunt singura…

- Penelope Cruz a dezvaluit ca a cautat-o pe Donatella Versace ca sa-i ceara binecuvantarea inainte de a o interpreta in serialul American Crime Story. Actrița, in varsta de 44 de ani, și-a dorit foarte mult s-o joace pe creatoarea de moda in proiectul despre asasinarea fratelui ei, Gianni Versace. Vedeta…

- Starea de sanatate a Andreei Balan s-a ameliorat, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie transferata din secția de terapie intensiva intr-un salon al spitalului in care se afla vedeta, susține Romania TV. De asemenea, se pare ca vedeta a stat de vorba cu membri familiei, dar și cu prietenii care…

- Abbey, cainele din I am legend – colega vedeta a lui Will Smith are acum 13 ani Abbey, cainele care a jucat impreuna cu Will Smith in filmul apocaliptic I Am Legend in care se numea de fapt Sam este rasfațata de familia ei adoptiva și dupa 10 ani de la lansarea filmului. Abbey traiește... Read More…