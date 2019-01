Cum isi educa nordicii copiii. Exemple de urmat

Nordicii cred cu tarie in introducerea timpurie a copiilor in colectivitate, pun accentul pe independenta si sunt foarte deschisi. De exemplu, in timp ce romanii sunt extrem de creativi cand vine vorba sa raspunda la intrebari legate de procesul de procreere, inventand tot felul de povesti, danezii raspund cu franchete curiozitatilor celor mici, inca de la varste fragede. Asa se face ca, in ajutorul parintilor danezi, in librarii se gasesc carti cu desene foarte explicite. Nu isi lovesc micutii In tarile scandinave, parintii nu isi lovesc copiii, dupa ce, in 1970 a fost data o lege care le interzice…