- AZntr-un interviu acordat pentru Radio Sputnik Moldova, profesorul universitar Victoria Fonari a relatat care sunt diferenE›ele A®n modalitatea de a rAƒspunde la ore dintre studenE›ii de astAƒzi E™i studenE›ii de acum zece ani.

- Profesorul universitar de la UPG Ploiesti care a ajuns pe coperta revistei Men’s Health, uimeste din nou. Costin Ilinca,noul campion național la fitness și culturism. Costin Ilinca, profesorul universitar de la UPG Ploiesti , este un model pentru studentii sai. La 50 de ani este mai „tanar”…

- Studentii care invata in Cluj-Napoca reclama costurile ridicate ale vietii si cheltuielile extrem de mari din oras carora trebuie sa le faca fata, incepand de la chirii la alimente, astfel ca multi isi cauta un loc de munca part-time sau asteapta pachetul lunar cu mancare si bani de acasa, de la parinti,…

- Absolventii de liceu care au ales sa invete la Cluj, Timisoara sau Sibiu au preferat ingineria, informatica sau medicina. In acest timp, singura facultate din Romania care pregateste specialisti in designul si tehnologia mobilei si a produselor finite din lemn nu a avut cautare la tineri, desi locurile…

- Studentii constanteni au dat startul, ieri, noului an universitar. Atat cei care au pasit pentru prima data in aceasta lume a studentiei, cat si cei din anii mai mari au fost invitati la festivitatea de deschidere organizata in Sala Sporturilor din Constanta. Pentru prima data, toate universitatile…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut viitorilor medici sa ramana in țara, principalul argument fiind salariile majorate din Sanatate. Studenții mediciniști au pașit azi intr-un nou an universitar, momentul avand o semnificație deosebita in special pentru cei din anul intai, care au trait azi prima…

- Un spatiu modern de „co-working”, in valoare de 200.000 de lei, este amenajat pentru studentii cazati intr-un campus din Iasi. La Targu-Jiu, rectorul Universitatii ”Constantin Brancusi” s-a cazat intr-un campus, alaturi de studenti, si spune ca nu e deranjat de petreceri.

- Michele Ramis a participat miercuri la inaugurarea unui seminar dedicat integrarii studentilor internationali de la sectiile engleza si franceza. "La Cluj exista un pol universitar foarte important mai ales pentru studiile de medicina - medicina generala, farmacie si stomatologie…