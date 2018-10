Cum îşi consumă românii vocherele de vacanţă. Unii le vând pe mâncare In timp ce unii angajați de la stat așteapta iarna pentru a folosi vouchere de vacanța, la munte sau la baile termale, alții au incercat sa le foloseasca pentru alimente. La casele de marcat ale unor supermarketuri, angajații au pus afișe prin care iși anunța clienții ca nu primesc vouchere de vacanța.



"Probabil lumea e saraca si incearca prin orice mijloace sa valorifice aceste vouchere de vacanta", este una dintre explicatii. "Cred ca se incearca in stilul clasic romanesc sa se evite o chestie care era pentru turism sa fie folosita pentru alta directie. Nu cred ca romanul e atat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

