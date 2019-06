Stiri pe aceeasi tema

- Construcția facuta cu acte-n regula de jurista Primariei Albeni, Delia Malacu, este in vizorul primarului localitații, Ionuț Stan, edilul aratand astfel ca subalterna nu ii mai este in grații. Acesta și-a trimis deja o angajata sa faca masuratori la lucrarea executata pe proprietate de jurista primariei…

- Mihaela Machidon, casiera Primariei Albeni, a fost trimisa sa faca munca de teren pentru ca nu a facut ce a vrut edilul local Ionuț Stan. Mai exact, angajata are de suferit, cum singura susține, pentru ca ar fi refuzat sa scada din evidențele fiscale ale primariei o mașina al carei proprietar avea debite…

- Comuna Albeni platește lunar 54 de localnici la ajutor social, la care li se adauga alte 25 de persoane, care au calitate de insoțitor pentru handicap. Edilul localitații, in loc sa scada acești asistați sociali i-a inmulțit din 2016 pana in prezent, asta deoarece, aceasta categorie de persoane ii aduc…

- Așa a fost planuita evadarea. De la plan și pana la infaptuirea lui au fost niște modificari, datorate unor intamplari neprevazute. Legatura mea in aceasta acțiune era un agent de strada — un polițist, deci — care era șeful unui depozit de haine militare ce se afla intr-o circumscripție din Targu-Jiu.…

- Fostul director al Casei de Pensii Gorj, Rodica Ghimiș, a murit, duminica, in spitalul in care era internata de cateva zile, in urma unui accident vascular cerebral. Rodica Ghimiș avea 64 de ani și era consilier local PNL, la Targu Jiu. Sute de mesaje de condoleanțe curg, din aceasta dimineata, pe retelele…

- Consilierul local PMP nu crede ca cetațenii comunei Alimpești o vor mai vota pe Elena Mosor, in 2020, sa iasa primar. Reacția lui Leonida Belgher vine dupa ce fosta primarița PSD s-a inscris in Pro Romania și a anunțat ca nu exclude o candidatura la primaria Alimpești in 2020. Alesul local, adversar…

- Tanarul de 22 de ani, acuzat ca ar fi comis talharia la casa de pariuri din Targu-Jiu, a fost arestat preventiv, joi, pentru 30 de zile. Decizia judecatoriei din municipiu nu este definitiva. Surse susțin ca tanara angajata nu a avut timp de reacție caci barbatul a bruscat-o de mai multe ori dupa care…

- Gigel Jianu da din nou asigurari ca va face tot posibilul sa ajute uzina de alimentare cu apa si agent termic in problema achiziționarii certificatelor de CO2. Marți, seara, in cadrul unei ședințe de indata a consiliului local, au avut loc discuții pe tema problemelor de la UATAA. Intre primarul Motrului…