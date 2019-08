Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Mihai Fifor a declarat joi, cu privire la masurile de cautare in cazul Alexandrei și Luizei, ca procurorii DIICOT se ocupa de aceste cazuri, iar instituția pe care o conduce are doar o funcție de sprijin.„Noi avem o funcție de sprijin. Ce ne solicita procurorii DIICOT…

- Procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor, care au deschis un dosar penal, au audiat parintii Alexandrei si pe cei ai Luizei, pentru a relata, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor disparute, precizeaza surse judiciare.

- Procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, care au deschis un dosar penal, au audiat parinții Alexandrei și pe cei ai Luizei, pentru a relata, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor disparute, precizeaza surse judiciare.Surse din cadrul…

- Salvati-o pe Andreea! CA LA CARACAL … Balbaielile procurorilor si politistilor din dosarul disparitiei tinerei Andreea Nadia Tantu din Barlad, sunt la fel de mari precum cele din dosarul Alexandrei de la Caracal. Vremea Noua a aflat un amanunt uluitor! Surse din IPJ Vaslui au declarat ca politistii…

- Anchetatorii au descoperit ramasite umane arse langa raul Olt. Conform primelor cercetari, ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie. Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru Mediafax, anchetatorii identificand…

- O alta fata din Caracal este disparuta inca din anul 1999, iar modul in care aceasta a disparut este similar cu cel al celor doua fete rapite și ucise de criminalul in serie din Caracal potrivit observator.tv. Mihaiela Geanina Geneș este cea de-a treia fata disparuta in condiții misterioase…

- Alexandra a fost ucisa imediat dupa ce a dat ultimul telefon la 112, au declarat surse din ancheta citand raportul procurorului de caz. Astfel, victima nu mai era in viata cand s-a aflat potentialul autor, spun surse judiciare citate de Mediafax. Potrivit raportului procurorului de caz in cazul Alexandrei,…

- Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Iasi, barbatul a intrat in locuinta in cursul noptii de 2 iunie si le-a aplicat victimelor mai multe lovituri cu ciocanul, acestea suferind multiple leziuni corporale si traumatisme in zona capului. 'Barbatul a fost retinut…