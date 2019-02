Cum isi ascunde Rusia mortii din Siria

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul contact al sotilor Gancerov cu fiul lor Serghei, un tanar de 25 de ani plecat pe frontul din Siria in baza unui contract privat, a avut loc la 4 februarie anul trecut. Grigori Gancerov a aflat apoi, de la un prieten si camarad de arme, ca fiul sau a murit trei zile mai tarziu, intr-o confruntare…

- Desi in jur de 100 de luptatori rusi recrutati de o organizatie privata cu legaturi cu Kremlinul au murit intr-o lupta cu coalitia condusa de americani in regiunea siriana Deir Ezzor, in multe cazuri data mortii mentionata pe certificatele de deces este decalata cu cateva saptamani. Reuters a reusit…

- "La 21 februarie voi merge din nou in Rusia, in urma discutiilor cu presedintele Putin la Paris cu cateva luni in urma si discutiilor ce au continuat", a declarat Netanyahu. "Este foarte important sa continuam sa impiedicam Iranul sa se stabileasca in Siria", a adaugat el. El a notat ca Israelul…

- "Pe 22 ianuarie 2019, in regiunea Murmansk, dupa un zbor de antrenament avionul Tu-22M3 a avut o aterizare complicata din cauza unor puternice caderi de zapada (...) A fost distrus", a indicat armata rusa, citata de agentiile de presa.Armata a precizat ca "doi membri ai echipajului au murit"…

- Convorbirea s-a axat pe formarea unui comitet constitutional in Siria si pe retragerea trupelor americane din aceasta tara, potrivit unui comunicat facut public de purtatoarea de cuvant a guvernului german Ulrike Demmer. Cei doi lideri au convenit "ca dezvoltarea continua a unui proces politic…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele iranian Hassan Rouhani au inceput joi, la Ankara, discutii referitoare in principal la conflictul din Siria, unde tarile lor se numara printre actorii-cheie, relateaza AFP preluata de Agerpres Intalnirea fusese programata inaintea anuntului…

- Rusia refuza sa stabileasca un "termen limita" pentru negocierile privind Siria, acuzandu-i pe cei care sunt favorabili acestei idei ca doresc sa saboteze procesul de la Astana, a declarat vineri la Roma ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relateaza AFP. "Nu cred in termenele limita artificiale",…