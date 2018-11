Toamna este anotimpul proviziilor pentru iarna! Daca noi, oamenii, ne putem aproviziona cu alimente de la supermarketul de la doi pasi de casa, veveritele nu au de ales decat sa continue traditia depozitarii alimentelor in „camara” lor. V-ati intrebat vreodata cum isi amintesc veveritele in toiul iernii, locul exact in care se afla depozitele lor? Veveritele nu depoziteaza mancarea la intamplare. De obicei, folosesc una dintre urmatoarele strategii: isi ascund toate proviziile intr-un singur loc sau le impart in mai multe gramezi si le ascund in locuri diferite. In general, majoritatea veveritelor…