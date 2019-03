Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii pun mai mult preț pe brand, in comparație cu restul consumatorilor de fashion din țara. Prețul este principalul criteriu pentru consumatori atunci cand aleg magazinul online de fashion. 30% mai multe experiențe digitale in magazinele de fashion din Romania fața de anul trecut.Consumatorii…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media inregistrata la nivelul Uniunii Europene, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene.

- cu 7% mai mulți decat anul anterior •88% dintre romani viziteaza magazinele online de fashion, iar 65% fac cumparaturi online; •50% dintre cumparatorii online returneaza produsele, mai ales pentru ca nu li se potrivesc marimile; 30% mai multe experiențe digitale in magazinele de fashion din Romania…

- ANRE a facut un anunț important pentru consumatorii casnici privind modul in care aceștia pot beneficia de pretul plafonat la energie electrica si gaze naturale pana in 2022.Adevarul: Consumatorii casnici pot beneficia de pretul plafonat la energie electrica si gaze naturale daca se intorc…

- Romanii au facut cumparaturi online in valoare de peste 3,5 miliarde de euro, in 2018, cu 30% mai mult decat in 2017, cand suma cheltuita a fost de 2,8 miliarde de euro, reiese din Raportul Pietei de e-Commerce GPeC 2018, intocmit de principalii jucatori din piata de comert electronic din Romania.…

- Black Friday a trecut, luna cadourilor s-a terminat, dar nu este totul pierdut: amatorii de chilipiruri pot sa caute acum ce iși doresc deoarece retailerii care au ramas cu marfa pe rafturi au dat startul lichidarilor de stoc pentru a face loc pentru produsele din gama anului 2019. Oficial, sezonul…

- Chiar daca pana acum nu ai trecut niciodata pragul unui astfel de magazin trebuie sa știi ca aceleași haine pe care le-ai cumparat noi le poți gasi și la Textile House, insa la un preț mult mai mic. Aceste articole vestimentare sunt le fel de bune ca și cele noi și vei cheltui doar intre 10 și 20%…

- „Regret foarte mult sa vad Franța trecand printr-o astfel de criza interna. Din ce am ințeles, intențiile Guvernului au fost pozitive, era vorba despre masuri care vizau reducerea poluarii și protecția mediului. Dar se pare ca soluțiile propuse s-au dovedit impopulare și așa protestele au luat amploare.…