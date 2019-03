Cum isi aleg marile companii spatiul pentru sediile de birouri Atunci cand isi aleg un sediu de lucru, companiile nu cauta doar un spatiu suficient de mare pentru toti angajatii. Exista mai multi factori care influenteaza aceasta decizie importanta. Locul unde isi au sediile poate spune multe despre reputatia, brandul si increderea pe care le-o acorda clientii ori partenerii de afaceri.



In plus, tehnologia de ultima ora si zonele de recreere pentru angajati au inceput sa urce si ele in topul prioritatilor, pe masura ce companiile incearca sa asigure un mediu de lucru placut si sa creeze o atmosfera care sa corespunda culturii lor organizationale.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

