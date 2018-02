Stiri pe aceeasi tema

- Anton Anton, ministrul Energiei, sugereaza ca listarea Hidroelectrica la bursa va fi amanata deoarece producatorul de energie controlat de stat trebuie sa devina mai atractiv. „Dupa parerea mea, este cam devreme sa vorbim de Hidroelectrica la bursa, ea a trecut printr-o boala destul de grea si a iesit…

- Doi schiori elvetieni de freestyle sunt primii sportivi afectati de norovirus, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, scrie Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate a depasit 200. Un purtator de cuvant al delegatiei elvetiene a mentionat ca unul dintre cei infectati este…

- Grupul este condus de fondatorul si directorul sau general, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experienta in industria vinului, alaturi de actionarii Horizon Capital, companie de private equity din Ucraina si Moldova, si International Finance Corporation (IFC), parte din grupul…

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Primii care isi vor testa cunostintele sunt elevii de clasa a VIII-a care sustin in acest an Evaluarea Nationala, simularea fiind programata in perioada 5 - 7 martie 2018.…

- Unica.ro a stat de vorba cu un trainer in educație financiara și a aflat ponturi pentru a-ți economisi banii fara sa te frustrezi și cum sa iți manageriezi eficient bugetul familiei. Vezi și: Top 5 femei puternice care ne-au inspirat in 2017 Adrian Asoltanie este trainer in educație financiara și,…

- Este mai mult decat evident ca termenul ”criminalitate legislativa organizata” funcționeaza din plin, pe principiul deja cunoscut ”corb la corb nu-și scoate ochii”. Dintre toate frațiile existente, pericolul cel mai mare vine de la frația politicienilor, care se bazeaza pe frația funcționarilor. Primii…

- Aproape 300 de rechini morți au fost gasiți pe o autostrada din statul mexican din Michoacan, a anunțat Procuratura Federala pentru Protecția Mediului. Conform primelor elemente ale anchetei, pestii au fost prinsi de braconieri, iar camionul care ii transporta a fost atacat, iar usile s-au deschis…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre zeci de mii de persoane care protesteaza. Participantii sunt oameni veniti din mai multe judete ale tarii, dar si bucuresteni. La protest au…

- Consultarile la Palatul Cotroceni au inceput miercuri la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid.

- Fanii lui David Bowie din Marea Britanie au cumparat peste 5 milioane de discuri ale artistului in ultimii doi ani. Celebrul cantaret britanic a murit la varsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 si, de atunci, albumele sale s-au vandut in 2 milioane de copii, iar single-urile sale in 3,1 milioane…

- Cei care sunt considerați, legal vorbind, șomeri sunt indreptațiți sa ceara indemnizația de șomaj, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca. Citeste si Concediu de maternitate 2018. Care sunt conditiile pentru a intra in concediu…

- Politistii municipiului Caransebes cauta un barbat banuit ca in urma cu cateva zile i-a sustras unui batran 13.800 de lei si 10 galbeni, din locuinta. Pentru a nu deveni victime ale unor infractori, va recomandam sa manifestati maxima prudenta atunci cand sunteti abordati de necunoscuti! In data de…

- Deputatii britanici au propus vineri impunerea unei taxe asupra paharelor de cafea de unica folosinta si utilizarea banilor ce vor fi astfel obtinuti pentru a imbunatati procesul de reciclare a acestor produse, dintre care mai multe milioane sunt aruncate in fiecare an. Fondurile astfel obtinute…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor.

- Anul 2018 se anunța a fi unul cu noroc și belșug. Asta pentru ca in Bistrița, in prima zi a anului, au venit pe lume trei baieței. Doi gemeni s-au nascut la Sanovil și un al treilea baiat, la Spital.

- Presedintele Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului, relateaza News.ro. Pe de alta parte, presedintele iranian Hassan Rouhani a denuntat…

- Indragita artista este in centrul unui scandal din cauza unui concert pe care l-a susținut pe 13 martie, la Targu Mureș, eveniment organizat și platit de primaria orașului. De aici a pornit și controversa, caci consilierul local Dan Masca a incercat sa afle cați bani a incasat artista, motivand ca onorariul…

- Acuzatii grave la adresa renumitului medic Mihai Lucan. Emanuel Ungureanu, cel care timp de 14 ani a facut mai multe plangeri penale impotriva doctorului, vorbeste despre un asa-zis trafic de organe in care ar fi fost implicat chirurgul. Fost colaborator al lui Lucan si actualmente deputat in Parlamentul…

- Pasionate de muzica de la varste foarte mici, fetele de la Bambi iși amintesc ca au cantat toata viața lor. Chiar și atunci cand nu aveau concerte gaseau un mod prin care sa le cante celor din jurul lor. De Sarbatori, cele doua, impreuna cu fotbalistul Costin Lazar (azi la FC Voluntari), mergeau cu…

- Ultima transa a subventiilor pe suprafata va fi virata pentru aproape toti fermierii timiseni pana la sfarsitul anului. Banii le vor fi achitati, in zilele urmatoare, inclusiv fermierilor mijlocii, care exploateaza suprafete cuprinse intre 50 si 250 de hectare. Pentru aceasta categorie, autorizarea…

- Dante International este o companie specializata in comertul cu amanuntul de produse de larg consum. Pe de alta parte, societatea detine si administreaza o platforma de tip “marketplace”, prin care se deruleaza intermedierea intre comerciantii cu amanuntul si clientii acestora. “Investigația…

- Institutiile publice vor putea face achizitii „mici” fara a mai fi necesar sa le publice in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Guvernul motiveaza ca acest lucru reduce din birocratie, dar specialistii avertizeaza ca nu vor mai fi descoperite achizitile prin care banii publici sunt cheltuiti…

- Studiul, publicat de Asociatia America de Psihologie in jurnalul ''Emotion'', a fost realizat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din California care a analizat, pe un grup format din 1.519 persoane din Statele Unite - 752 de barbati si 767 de femei - impactul venitului asupra modului in…

- Ajunsa la a 11-a editie, manifestarea este dedicata performerilor sportului aradean in anul pe care ne pregatim sa-l incheiem. Astfel, miercuri, ora 19, la Atrium Mall, cei mai valorosi sportivi, antrenori, conducatori, vor fi recompensati cu premii in cadrul unei gale structurata pe mai multe paliere.…

- Taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credincioși pentru concesionarea și intreținerea locurilor de inmormantare din cimitire, scrie antena3.ro. Citeste si BUGET 2018: ce salarii vor avea angajatii BOR Contribuțiile benevole reprezinta sumele oferite…

- Atacantul Denis Alibec (26 de ani), de la FCSB, a donat unul din tricourile sale de joc, cu autograf, celor de la SSC Farul Constanta, spre a fi scos la licitatie. Banii obtinuti vor fi adaugati in vistieria clubului, in tentativa de a castiga la licitatie sigla, palmaresul si culorile FC Farul Constanta. Reamintim…

- Curtea de Apel a decis ca recursul formulat de Hidroelectrica prin care compania de stat contesta decizia Garzii de Mediu de a fi reevaluat impactul produs de proiectul hidroenergetic Bumbești-Livezeni este nefondat. Astfel, lucrarile au fost sistate. "Vorbim despre o investiție de interes…

- O investigație facuta publica de „RISE Moldova” arata ca 137 de milioane de lei din „Miliardul disparut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinau. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a doua credite. Dupa ce s-au plimbat prin offshore, aceștia…

- Un tanar de 28 de ani, din Motru, a petrecut noaptea de luni spre marți in arestul Poliției Gorj, sub acuzația de violența in familie. Acesta este suspectat ca și-ar fi lovit cu pumnii propria soție pentru ca tanara de 20 de ani ar fi refuzat sa-i dea un leu din banii pe care ii avea pentru…

- Primii colindatori din acest sfarsit de an au creat astazi, 12 decembrie o atmosfera de sarbatoare la Institutia Prefectului. Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a intampinat un grup de copii din Parohia Ortodoxa Resighea sub indrumarea preotului paroh Trusca Ioan care au venit sa impartașeasca…

- Deschiderea expozitiei va avea loc miercuri, 13 decembrie 2017, de la ora 18,00, la Muzeul de Arta Vizuala din Galati. La vernisaj va fi prezenta si sotia artistului plecat la cele vesnice in primavara lui 2016.

- Primii miliardari in moneda virtuala Bitcoin sunt doi gemeni, Tyler si Cameron Winklevoss, cunoscuti prin intermediul filmului „The Social Network” drept cei doi frati care l-au acuzat pe Mark Zuckerberg ca le-a furat ideea crearii retelei de socializare Facebook. Cativa ani mai tarziu, cei doi au dat…

- Lucian Sanmartean, "Magicianul" lui Gigi Becali, vrea sa ii calce pe urme lui Gheorghe Hagi si isi va deschide, marti, o Academie de Fotbal, unde disciplina este prioritara. In noul proiect, care se anunta unul grandios, mijlocasul a investit o parte din banii pe care i-a castigat la arabi. CANCAN.RO,…

- Durere mare pentru o familie de romani din Craiova, dupa ce au aflat vestea teribila! Fiul lor in varsta de 22 de ani a fost gasit mort in Anglia, unde se afla pentru a munci. Din pacare acestia nu dispun de banii necesari pentru a-si aduce fiul in tara, urmand apoi sa il inmormanteze.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, a declarat, miercuri, ca termenul de rambursare a banilor donati in cadrul campaniei de subscriptie publica pentru achizitionarea de catre statul roman a „Cuminteniei Pamantului” a fost prelungit in urma cu doua saptamani. Banii vor fi rambursati…

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Adunarea Generala a luat aceasta decizie pentru protejarea celorlalte cluburi. "S-a luat azi o decizie pentru evitarea situatiei prejudicierii celorlalte cluburi in cazul in care un club refuza sa mai participe…

- Cluburile care nu se pot susține in Liga I din cauza problemelor financiare și asupra carora exista riscul retragerii din competiție vor primi banii din drepturile TV dupa fiecare meci și nu in doua tranșe ca restul gruparilor, a decis, miercuri, Adunarea Generala a LPF. Secretarul general…

- A fost publicata lista unitatilor administrativ-teritoriale din mediul rural in care se vor desfasura lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii, in cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional…

- Caz șocant scos la iveala de un reportaj al Kanal D. Parintele Calinic, calugar la Manastirea Sfântului Apostol Andrei din județul Constanța, a murit la 43 de ani dupa ce ar fi fost batut în mod sistematic de starețul manastirii. Totul din cauza banilor. Potrivit martorilor…

- Într-un interviu special, acordat Digisport, Simona Halep a vorbit despre mai multe aspecte ale vietii ei profesionale si personale. Numarul 1 WTA a vorbit si despre subiectul indemnizatiilor pentru cresterea copilului. ”Sincer, pe moment nu mi-a placut…

- Simona Halep, numarul unu in tenisul feminin mondial investeste banii castigati din tenis in imobiliare.Simona, a achizitionat un hotel in statiunea Poiana Brasov pentru care a platit aproape 2.000.000 de euro, iar fratele ei costruieste in nordul statiunii Mamaia, un imobil cu apartamente de lux.Investitiile…

- Edomer Toth, omul de afaceri de la care Simona Halep a cumparat hotelul din Poiana Brașov, declarații in exclusivitate: ”Sunt mai implinit decat visam la 20 de ani!”. Vezi galeria foto + 42 + 42 Secretoasa cu viața personala, Simona Halep este grijulie și cand vine vorba despre afaceri. In timp ce alții…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat astazi ca procesul de recalculare a pensiilor pentru polițiștii care ieșit la pensie inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat a fost finalizat in proporție de 80%. Astfel, in luna decembrie, 16.000 de polițiști-pensionari…

- In Uniunea Europeana exista o mare lichiditate in piata, institutiile financiare au multi bani, dar acestia nu ajung la proiecte, a declarat Martins Zemitis, economist la reprezentanta Comisiei Europene din Letonia, care sustine ca in acest sens au fost create programe precum Planul Juncker.

- Doua decizii suprinzatoare și contradictorii au fost luate de reprezentanții BCR Alba in raport cu 10 foști angajați de la care vrea sa recupereze peste 8 milioane de euro. Banii ar fi fost acordați ilegal, prin intermediul unor credite la mai multe firme private din Alba Iulia. Intreaga situație a…