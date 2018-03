Stiri pe aceeasi tema

- Banii pe care ii punem deoparte pentru „zile negre“ sau pentru pensie nu trebuie sa stea degeaba, ci trebuie sa produca. Unul dintre locurile in care pot avea randamente foarte bune este la bursa de valori, iar deschiderea unui cont de tranzacționare este primul pas.

- Astfel, 57 de polițiști de ordine publica, rutiera și investigații criminale au acționat pe raza muncipiului, pentru prevenirea si descurajarea oricaror evenimente care ar putea afecta linistea cetatenilor si pentru a interveni rapid atunci cand sunt sesizati cu privire la comiterea unor fapte antisociale.…

- Primaria Targu Mures va construi in acest an primul observator astronomic din istoria orasului, in cel mai inalt punct din oras, in zona de agrement Platoul Cornesti. Investiția este estimata la 650.000 de lei. "Pri...

- Proiectul bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018 va fi analizat si votat de Consiliul Local in sedinta extraordinara de luni, 19 februarie. „In urma dezbaterilor publice si a tuturor etapelor parcurse pana acum, bugetul general al Municipiului Iasi va avea o valoare totala de aproximativ…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat marti ca este neconstitutionala legea care modifica articolul 1 alineatul (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Georgiana Tanasescu, editor online:…

- Doi deputati ai USR, prezenti intr-o conferinta de presa la Slatina, au anuntat, sambata, 10 februarie 2018, ca formatiunea din care fac parte va lansa, luni, o initiativa cetateneasca de schimbare a Constitutiei, astfel incat condamnatii penal sa nu mai poata ocupa functii si demnitati publice.

- Medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi vor sa construiasca un sat, la Barnova, destinat pacientilor care sufera de aceasta maladie. Proiectul este inspirat din Olanda, cu locuinte, magazine, parcuri si teren de sport, unde personalul medical nu va purta halate. Investitia se ridica…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Un fenomen extrem de periculos ia amploare la noi in oras. Mai bine spus, din ce in ce mai multe cazuri ajung sa fie cunoscute de jurnalisti si prezentate mai departe opiniei publice. Potrivit specialistilor, aceste cazuri de tineri consumatori de substante interzise sunt cunoscute de ani de zile, dar…

- Paginile web ale Instituțiilor Prefectului au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetațeni. In scopul asigurarii unei guvernari deschise, participative, responsabile și eficiente prin promovarea transparenței, Ministerul…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, dorește ca in cel mai scurt timp sa organizeze un referendum, in cadrul caruia locuitorii sa iși exprime acordul sau dezacordul in vederea achiziției unui laborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului. Investiția se ridica la 1 milion lei, fara TVA.…

- Compania invoca, intr-o postare pe blog, practicile comerciale inselatoare din anunturile care vorbesc despre afaceri fara riscuri, de faptul ca poti face plati imediate catre oricine in lume, de discounturi de 15% sau de indemnul de a folosi fondul de pensie pentru a cumpara bitcoin. Ofertele…

- Facebook a anuntat ca interzice toate reclamele care se refera la bitcoin, criptomonede si oferte publice initiale de monede (ICO), incercand astfel sa combata escrocheriile si fraudele, informeaza Business Insider. Compania invoca, intr-o postare pe blog, practicile comerciale inselatoare…

- Executivul Consiliului Judetean Cluj, consilierii judeteni liberali si liderii PNL Cluj isi bat joc de banii contribuabililor clujeni, dupa nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitați administrativ-teritoriale, singurul criteriu

- Populatia ar trebui sa fie interesata de faptul ca investitia la bursa poate fi la fel de banala ca un depozit bancar, daca se respecta anumite reguli, a declarat luni Adrian Tanase, CEO-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in cadrul primei conferinte de presa sustinuta din pozitia de director general…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- Trading-ul pe piata de 500 de miliarde de dolari a criptomonedelor necesita in primul rand „managementul emotiilor”, o doza mare de rabdare, toleranta la risc, cunostinte macroeconomice si analiza tehnica a graficelor. Unii specialisti sunt de parere ca analiza graficelor este importanta,…

- Institutiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piata muncii a tinerilor dezavantajati, pentru a-i sprijini sa capete experiente, competente si abilitati care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Potrivit proiectului, sunt vizati tinerii cu varsta intre 16 si…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- Finalizarea lucrarilor demarate in 2017 este prioritatea primarului Ioan Rusu pentru anul in curs. Mai exact, este vorba despre continuarea lucrarilor la scoala gimnaziala din Ezeris, la cea din Soceni acestea incheindu-se anul trecut. „Dupa zece ani, refacem tot ceea ce inseamna reabilitare:…

- Dupa aranjamentele din Biroul Politic al PNL Targu-Jiu, in urma carora Mihai Paraschiv a pierdut funcția de prim-vicepreședinte, șeful organizației județene Dan Valceanu i-a interzis acum consilierului municipal sa mai faca declarații publice in numele partidului. Mihai Paraschiv susține ca a aflat…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile publice locale vor fi implicate in…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- "Daca bursa ar fi un barometru pentru economie, chiar putem spune ca economia romaneasca a duduit in 2017. 19% randament (indicele BET-TR n. r.) in 2017 nu este putin. Este peste media anuala din ultimii cinci ani. Recomandarea analistilor (pentru un investitor pe bursa - n. r.) este sa nu puna toate…

- Primarul George Scripcaru a anuntat ca, in acest an, se va face descentralizarea Politiei Locale, pe modelul Politiei nationale. „Sectiile de politie locala va avea un sediu in fiecare cartier. Politistii locali vor actiona in cadrul unui plan comun impreuna cu Jandarmeria si Politia nationala, cu un…

- In ultimele luni au fost realizate o serie de tranzactii imobiliare in valoare de zeci de milioane de euro prin transferul celui mai mare complex comercial din Iasi intre doua fonduri de investitii straine • Achizitia facuta de compania sud-africana la finalul anului trecut va fi urmata de o investitie…

- Razboiul dintre Liviu Drangea și Mihai Tudose pare sa fi inceput inca din primele zile ale anului. Percepuți in partid ca facand parte din tabere diferite, Niculae Badalau din tabara Dragnea și Paul Stanescu din tabara Tudose, cei doi grei ai PSD se contrazic in declarații publice. Badalau cere Congres…

- In data de 31.12.2017, incepand cu ora 18.00, mai multe echipaje de jandarmi, politisti, pompieri si politisti locali vor actiona pentru asigurarea ordinii publice cu ocazia desfasurarii concertului de Revelion si a focul de artificii din Piata Palatului Culturii din Iasi. In zona scenei se va monta…

- Bursele din intreaga lume au atras in 2017 cel mai ridicat numar de oferte publice initiale care au avut loc dupa criza financiara globala, relansarea activitatilor in Statele Unite si numarul record al tranzactiilor de acest tip din China temperand ingrijorarile referitoare la scaderea interesului…

- In contextul discutiilor despre poluarea din Ploiesti si calitatea aerului, conducerea Ministerului Mediului a anuntat ca a dotat Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu cel mai performant laborator pentru monitorizarea emisiilor nocive, dar si pentru determinarea poluarii fonice. Investitia, de…

- Deputatul "mitraliera" Catalin Radulescu (PSD) a depus un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si patru abtineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (3) al articolului 1 din…

- Consiliul Local al comunei Bradu, din județul Argeș, organizeaza pe 29.12.2017, de la ora 10, licitație publica deschisa cu oferta in plic pentru concesionarea serviciului de transport public local din Bradu. Termenul de concesionare este de 5 ani, cu clauze de prelungire a contractului. Documentația…

- Angajații instituțiilor publice vor avea libere zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2017, se arata intr-un proiect pregatit de Guvernul Tudose. Potrivit documentului, pentru zilele stabilite ca libere, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 6, 13 și 20…

- Ministerul Finantelor a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 400 mil. lei, cu scadenta la sapte ani si o dobanda de 4,05% pe an, bancile licitand insa doar pentru jumatate din suma oferita. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 263…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare…

- Astazi se deschide, la Focșani, cel mai mare magazin din rețeaua Zanfir. Panglica inaugurala a fost taiata, aseara, de președintele Consiliului Județean și al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprișan și soții Zanfir, proprietarii lanțului de supermarketuri. Investiția este…

- În Republica Moldova va funcționa un singur organ de control în domeniul sanatații publice. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat astazi, 13 decembrie curent, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sanatate, autoritate care va prelua…

- Mai multe proteste spontane au avut loc luni dimineata, la Cluj-Napoca. Oamenii cer o salarizare unitara cu celelalte institutii publice, fara sa mai existe diferente de salarizare, potrivit Romania TV. Citeste si: Arsinel, supus unei INTERVENTII pe inima. Ce spun medicii despre starea lui…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi supus unui examen medical la inceputul anului viitor și va permite doctorilor sa dea publicitații detalii cu privire la starea sa de sanatate, in concordanța cu practica utilizata pana in prezentTrump va fi examinat de un medic de

- ”Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul public, conform legii salarizarii unitare, a pensiilor si a celorlalte drepturi sociale, precum si implementarea reformelor prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, prin…

- Dupa intalnirea in trei in fata presedintelui german Franc-Walter Steinmeier, presedintele social-democratilor, Martin Schulz, cancelarul Angela Merkel si liderul CSU, partenerul bavarez al crestin democratilor, Horst Seehofer, se propaga semnale clare in directia relansarii negocierilor pentru o mare…

- Reprezentanții municipalitații incearca, din nou, sa le amenajeze un loc skaterilor din oraș. Vechiul contract nu a fost realizat pentru ca firma care caștigare licitația a refuzat sa lucreze, reclamand erori in proiect. Primaria a ajuns in instanța cu firma Kasdum, așa ca s-a renunțat la…

- Dupa ce a decis reducerea contributiei de la bugetul de pensii publice la Pilonul II de pensii, de la 5,1%, la 3,75%, Guvernul transfera 7,3 miliarde de lei din contul pensiilor publice in cel de pensie privata obligatorie. Alocarile prognozate pentru 2019 sunt de 8,24 miliarde lei, pentru 2020 - 9,18…