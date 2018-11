Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Parlament, ca are o relație &"excepționala&" cu directorul SIE, Gabriel Vlase, cu care nu a vorbit deloc de când a fost ales în fruntea serviciului secret, și ca nu a participat la

- Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, explica, la momentul transmiterii știrii, de ce CCR ar trebui sa respinga sesizarea Guvernului de constatare a existenței unui conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și ICCJ. Tarcea spune ca ICCJ se afla intr-o situatie inedita intrucat trebuie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, referitor la excluderea lui Adrian Tutuianu si a lui Marian Neacsu din PSD, ca mai multi colegi sunt "preocupati" ca nu cumva sa fie afectata majoritatea parlamentara. "Am avut discutii cu colegi de-ai mei, care au venit preocupati, daca nu cumva…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca a avut luni o discutie cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care i-a transmis ca oficialii Comisiei Europene au preocupari cu privire la depasirea tintei de 3% a deficitului bugetar.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, la Palament, ca sunt zero șanse ca dupa remanierea guvernamentala totul sa ramana la fel in Executiv. Șeful PSD a negat faptul ca s-ar lua in calcul și o comasare sau reducere a numarului de ministere.Intrebat de jurnaliști, marți la Parlament, ...

- Invitat surpriza la ședința dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu din Parlament. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea din…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce are in vedere un proiect de lege privind parteneriatul civil, insa nu exista o „graba extrema in aceasta privința”. Acesta a precizat ca și PSD dorește sa lucreze la o astfel de inițiativa."Am aflat astazi…

- Presedintele ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, solicita Guvernului solutii care sa asigure o masura "echilibrata" si "rezonabila" intre producatorii de medicamente generice (echivalente terapeutice ale produselor farmaceutice originale ale caror brevete au expirat - n.r.) si cei de medicamente scumpe.…