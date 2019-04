Cum înțelege o fetiță valoarea banului ​Purtam o discuție, recent, cu specialiști în finanțe despre economisire și investiții. Așa am auzit, de la unul dintre aceștia, cum și-a educat fetița, care învața într-una dintre școlile din București. Povestea este reala. Acum este în clasele primare și la școala vin tot felul de oferte, precum un spectacol pentru copii în weekend etc. Fetița mereu întreaba pe cei care vin cu oferta: Cât costa? Raspunsul e, de exemplu: 20 de lei. Fetița: Pai, nu merita!



Raspunsul fetiței a fost auzit de multe ori de cei din clasa.



