Cum îngrijim hainele de bebeluș? Sfaturi utile Sensibilitatea nou-nascutilor, nu numai la nivel imunitar, ci si la nivel tegumentar (la nivelul pielii), ii predispune la diferite afectiuni din cauza faptului ca nu sunt complet dezvoltati cat sa poata beneficia de un sistem de aparare fortificat. In consecința, este necesar sa le asiguram micuților o igiena riguroasa. Hainele și toate celelalte obiecte cu care bebelușii intra in contact trebuie sa fie curațate și dezinfectate, pentru prevenirea alergiilor și a iritațiilor. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

