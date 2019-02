Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de americani din centrul și nordul SUA sunt afectați de o iarna cum nu s-a mai vazut de mai bine de o generație. Temperaturi de pana la minus 54 de grade Celsius au paralizat viața in mai multe state americane.

- Cel putin sapte persoane au murit in Statele Unite din cauza conditiilor meteorologice extreme. Fenomenul, cunoscut drept vortex polar, a adus temperaturi de pana la minus 30 de grade Celsius in Chicago si minus 37 de grade Celsius in Dakota de Nord.

- Autoritațile din centrul Statelor Unite sunt in alerta dupa ce meteorologii au emis avertizari de ger napraznic. Se anunța și minus 48 de grade Celsius, temperatura care provoca degeraturi in doar cateva minute.

- Astazi, in toata țara cerul va variabil. Pe drumuri va fi polei. La Briceni și Soroca se vor inregistra minus cinci grade, iar la Balți si Orhei minus patru grade Celsius. La Tiraspol se așteapta minus trei grade, iar la Leova si Comrat minus un grad Celsius.

- Iarna in toata regula in județul Alba. Va ninge in continuare și in acest weekend in toate zonele județului. Gerul va fi și el prezent, mai ales la munte unde se anunța minime de -16, -11 grade Celsius, vineri. Termomentrele se vor dezgheța spre sfarșitul saptamanii și vom avea maxim 2 grade la Alba…

- Noaptea de luni spre marti a fost cea mai rece din aceasta iarna, in unele regiuni, anunta reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie, precizand ca temperatura cea mai scazuta a fost inregistrata la Targu Lapus, de minus 22 de grade Celsius, scrie Mediafax.“In noaptea de luni…

- Maine, in toata tara sunt posibile ninsori si depuneri de lapovița. Izolat ceața si polei slab. Pe drumuri ghețuș. Vantul va sufla slab din nord. La Briceni si Soroca vor fi zero grade, iar la Balti se asteapta un grad Celsius. La Orhei vor fi trei grade Celsius.

- Iarna se instaleaza peste Romania: a nins in multe zone, si nu doar la munte. Temperaturile resimtite au scazut pana la minus 20 de grade din cauza vantului puternic! Iar vestile de la meteorologi sunt cat se poate de proaste: ninsorile se vor extinde Drumarii de la Compania Nationala de Administrare…