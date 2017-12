Stiri pe aceeasi tema

- Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei Astrobiology, informeaza…

- Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei Astrobiology, informeaza Space.com.…

- Viteza excesiva, neatentia, oboseala la volan, conducerea autovehiculelor sub influenta alcoolului sau fara permis au facut victime si in 2017 in judetul Alba. Zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor accidente grave produse de drumurile din județ. Accidente mortale petrecute in 2017, la Alba…

- SOLSTITIUL DE IARNA este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pamantului in jurul Soarelui. SOLSTITIUL DE IARNA 2017 a inceput la ora 18.28 de minute in aceasta seara. SOLSTITIUL DE IARNA 2017. Dupa cum este cunoscut, axa…

- Ca in fiecare an, desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstitiului de iarna. El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecinta miscarii reale a Pamantului in jurul…

- Solstițiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta și noaptea cea mai lunga. Ca în fiecare an, acesta are loc pe data de 21 decembrie. În aceasta zi, emisfera nordica a planetei este în punctul cel mai îndepartat fața de soare, scrie USA Today. Momentul exact are loc în…

- Solstițiul de iarna 2017 are loc anul acesta pe data de 21 decembrie, la ora 18:28, moment in urma caruia ziua va incepe sa creasca,In aceasta zi, emisfera nordica a planetei este in punctul cel mai indepartat fata de soare, scrie USA Today. Momentul exact are loc in acelasi timp peste…

- Inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Prin urmare, pe 21 decembrie va fi cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata noptii va avea o valoare maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In emisfera sudica…

- Solstitiul de iarna | Cea mai scurta zi din an. Incepe iarna astronomica Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.…

- Solstitiul reprezinta momentul cand planul determinat de centrul Soarelui si de axa de rotatie a Pamantului este perpendicular pe planul orbitei Pamantului, iar unghiul facut de razele soarelui cu orizontul la amiaza este cel mai mic. Astfel, 21 decembrie este cea mai scurta zi din an, urmata de cea…

- Viteza neadaptata la conditiile de drum, una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere! In noaptea de 15-16 decembrie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Dambovita au fost sesizati ca pe raza localitatii Baleni s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea a trei persoane.…

- Solstițiu inseamna „soare nemișcat”. In emisfera nordica, 21 decembrie este prima zi de iarna astronomica. Este cea mai scurta zi și cea mai lunga noapte a anului, in tara noastra. Acest eveniment astronomic este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința…

- NASA a anunțat descoperirea unui sistem solar asemanator cu al nostru, care are opt planete. Cercetatorii au gasit o noua planeta in jurul stelei Kepler-90, care arata la fel ca Soarele nostru. Asta arata ca sistemul solar indepartat are in total opt planete cunoscute, care arata ca cele din apropierea…

- Horoscop Oana Hanganu.Saptamana 18-24 decembrie va incepe cu Luna Noua in zodia Sagetator, zodie in care se vor afla și Soarele, Saturn, Venus și Mercur retrograd. Luna Noua din 18 decembrie și din zodia de foc Sagetator ne va incuraja sa ne facem planuri, sa fim optimiști și sa ne bucuram,…

- Cercetatorii se pregatesc pentru o "furtuna geomagnetica" puternica - un nor de particule din atmosfera Soarelui - care va perturba campul magnetic al Pamantului. Primul efect resimtit pe Pamant va consta in perturbari severe in utilizarea energiei electrice, potrivit National Oceanic and…

- Astronomii indieni sustin ca au detectat un obiect spatial care ar trimite pe Pamant un virus ce urmeaza sa provoace moartea in masa a omenilor. Revista Science a publicat un articol in care se arata ca, potrivit acestor cercetatori, viața de pe Pamant ar urma sa dispara in doar doua saptamani de…

- K2-18b, o planeta mai putin cunoscuta aflata dincolo de Sistemul Solar, isi orbiteaza steaua gazda in zona habitabila si se gaseste la 111 de ani lumina distanta fata de noi. Recent, un studiu a scos la iveala ca aceasta are un vecin,...

- Specialiștii avertizeaza ca numarul cutremurelor devastatoare care vor avea loc in 2018 va crește din cauza scaderii vitezei de rotatie a Pamantului. Peste un miliard de oameni vor fi afectați, scrie Daily Mail. Anul acesta au avut loc șase cutemure severe, in urma carora cateva mii de oameni și-au…

- In 2018 ar putea avea loc cutremure devastatoare din cauza incetinirii vitezei de rotatie a Pamantului, cele sase cutremure puternice din acest an fiind doar inceputul, avertizeaza specialistii in fizica pamantului.

- In 2018 ar putea avea loc cutremure devastatoare din cauza incetinirii vitezei de rotatie a Pamantului, cele sase cutremure puternice din acest an fiind doar inceputul, avertizeaza specialistii in fizica pamantului.

- Numarul seismelor de mare intensitate va crește pe plan global in 2018, potrivit unui studiu publicat recent de cercetatorii din Statele Unite. Fenomenul ar fi cauzat de o incetinire ciclica a mișcarii de rotație a Terrei, informeaza forbes.com. Oamenii de știința americani spun ca numarul seismelor…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic prin nerespectarea regulilor de circulatie.

- Pe 22 noiembrie Soarele traverseaza semnul Sagetatorului, iar acest aspect impune o necesitate de maturizare și responsabilizare mai mare pentru fiecare zodie in parte, in funcție de domeniul afectat. In zilele ce urmeaza toți nativii vor fi puși la incercari menite sa vindece vulnerabilitațile existente…

- Oamenii de știința se așteapta ca numarul seismelor puternice sa creasca pe parcursul anului viitor din cauza incetinirii mișcarii de rotație a Pamantului. Seismologii avertizeaza ca am putea asista la o creștere semnificativa a numarului de cutremure devastatoare in 2018. Explicația ține de incetinirea…

- Numarul seismelor de mare intensitate va crește pe plan global in 2018, conform unui studiu publicat recent de cercetatorii din Statele Unite ale Americii Fenomenul ar fi cauzat de o incetinire ciclica a mișcarii de rotație a Terrei, informeaza forbes.com. Oamenii de știința americani spun ca numarul…

- Oamenii de știința se așteapta ca numarul seismelor puternice sa creasca pe parcursul anului viitor din cauza încetinirii mișcarii de rotație a Pamântului. Seismologii avertizeaza ca am putea asista la o creștere semnificativa a numarului de cutremure devastatoare în 2018.…

- Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. In 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator. Solstițiu inseamna „soare nemișcat”. In emisfera nordica, 21 decembrie este…

- Ei bine, pentru a putea raspunde la aceasta intrebare trebuie sa tinem cont de faptul ca exista o multitudine de factori care influenteaza speranta de viata a companionului dumneavoastra. Cu siguranta orice proprietar de animale stie deja ca un caine sau o pisica imbatraneste mult mai repede decat un…

- Se pare ca diamantele ar fi prezente intr-o cantitate mult mai mare decat se estimase pana acum in scoarța Pamantului. Evident, acest lucru influențeaza modul in care ar trebui sa ințelegem structura Terrei, scriu cei de la Playtech.ro. Studiile efectuate recent arata ca in scoarta…

- O echipa de astronomi a observat in premiera detaliile de pe suprafata une stele ''varstnice'' cu o masa asemanatoare Soarelui. Steaua are de doua ori diametrul orbitei Pamantului in jurul Soarelui, atmosfera stelei fiind afectata de unde...

- Comertul online din Romania este pe un trend ascendent si pana la sfarsitul anului piata va creste cu 35-40% comparativ cu 2016 sustine seful eMAG, Iulian Stanciu. Acesta sustine ca pentru a vinde eficient in online, magazinele trebuie sa tina cont de patru factori foarte importanti:

- Extratereștrii au destul de multe șanse sa fie acolo, dar asta naște o întrebare și mai importanta cu privire la lipsa semnalelor din partea lor, scrie playtech.ro Una dintre cele mai importante întrebari din astronomie se refera la extratereștri: având în vedere…

- Ar putea sa va intereseze: Tranzacții frauduloase 6.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 Și-au tras antrenor 10.06.2010 Accidentul extrem de grav provocat de neatenția șoferului de 28 de ani, care nu a acordat prioritate noaptea trecuta, intrând în plin, într-un…

- Ploaia de meteori Tauridele de Sud are loc în fiecare an între 20 octombrie și 10 decembrie. Aceasta ploaie este una minora, dar de lunga durata, și reușește sa produca aproximativ 5-10 meteori pe ora.

- O noua analiza a imaginilor facute de telescopul Kepler al NASA arata ca 20 de planete din Calea Lactee ar putea susține viața. Noua analiza include cateva planete care orbiteaza stele similare Soarelui, care ar putea susține viața. Printre acestea se afla și KOI-7923,01, o ex-planeta cu o marime asemanatoare…

- Astronomii au fost martorii primei vizite a unui obiect provenit din afara sistemului nostru stelar. Studiile preliminarii sugereaza ca ar fi vorba despre o cometa cu o velocitate care indica faptul ca aceasta apartine unei stele apropiate sistemului nostru solar, nefiind una atrasa de campul gravitational…

- Numerologia este știința numerelor și iți infațișeaza valoarea simbolica a cifrelor care reprezinta o pulsiune a vieții. Este mai mult decat interesant ce adevaruri poate aceasta sa scoata la lumina!

- In perioada 27 – 29 octombrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au actionat pe soselele bihorene, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea…

- Un sofer care merge prea aproape de masina din fata este nevoit sa faca manevre riscante ca sa evite coliziunea. Trage brusc de volan la stanga, dar vede ca este aproape de o tamponare cu vehiculul care vine din sens opus. In cele din urma, vireaza dreapta si ajunge pe camp. Scapa de moarte, dar…

- Pe sensul Sibiu-Sebes al autostrazii Sibiu-Orastie au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului pe o lungime de 70 de metri, fiind impusa restrictie de viteza de 60 de kilometri la ora, pe un segment de drum de 200 de metri, unde traficul a fost deviat pe banda 2, anunta Compania Nationala…

- Prezentatorul de televiziune Dani Oțil a comentat despre soferii care circula pe timp de ploaie și nu sunt deloc atenți la pietonii pe care ii stropesc cu apa din cap pana-n picioare. Vremea rea , precum ploaia sau zapada, da multe batai de cap celor aflați pe drum. Prezentatorul de televiziune Dani…

- O romanca in varsta de șapte ani a devenit vedeta in China, unde traiește alaturi de parinții ei. Siena Vușcan, care are numele de scena Xie Na, a participat la mai multe emisiuni de talente, fiind extrem de apreciata de telespectatori. Fiica unor profesori, Siena s-a nascut in Statele Unite, insa la…

- In mitologie, titanul Cronos isi devora copiii, inclusiv pe Poseidon, Hades si pe cele trei fiice. In prezent, specialistii au descoperit ca o stea asemanatoare Soarelui denumita Cronos ar fi devorat mai multe planete telurice cu o masa echivalenta...

- Ultimele cercetari în domeniul funcțiilor creierului și îmbatrânirii ofera speranța ca putem amâna sau preveni boala Alzheimer prin gestionarea anumitor factori de sanatate sau prin modificarea stilului de viața.

- Accidentul de duminica, de la Urziceni, a lasat o tara intreaga incremenita. Un om a murit si alti 14 au fost raniti, dupa un carambol in care au fost implicate sase masini. O alta tragedie infioratoare s-a petrecut de curand. Sambata, o familie intreaga, mama, tata si copiii lor, au cazut…

- Un TIR incarcat cu seminte de floarea-soarelui s-a rasturnat duminica intr-un sant, apoi a intrat intr-o gospodarie din Targu Frumos, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului.Citeste si: Rasturnare de situatie in cazul lui Pomohaci. Mitropolia a APROBAT cererea fostului preot "Un…