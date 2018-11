Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pe Wall Street si actiunile asiatice au inregistrat evolutii modeste miercuri, dupa ce democratii au castigat controlul asupra Camerei Reprezentantilor din SUA, iar pietele europene sunt asteptate sa deschida in crestere, comenteaza Reuters.

- Dolarul s-a depreciat fata de euro si lira sterlina, traderii reactionand la castigarea controlului asupra Camerei Reprezentantilor de catre Partidul Democrat, care va face mai dificila activitatea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.Analistii considera ca divizarea Congresului ar…

- Republicanii presedintelui Donald Trump urmeaza sa-si pastreze controlul asupra Senatului, iar democratii se indreapta spre obtinerea controlului asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, arata proiectiile, transmite BBC News. Si proiectii Fox News si ale…

- In Statele Unite democratii au reusit sa obtina controlul Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor partiale care au avut loc ieri in Statele Unite, potrivit estimarilor. Republicanii, pe de alta parte, isi mentin majoritatea in Senat. Scrutinul a fost considerat si ca un test pentru politicile Administratiei…

- Departamentul american al Justitiei a acuzat o cetateana a Federatiei Ruse ca a jucat un rol-cheie intr-un plan sustinut de Kremlin care viza purtarea unui „razboi al informatiilor“ contra Statelor Unite, inclusiv sa influenteze campania alegerilor de la jumatate de mandat de luna viitoare, relateaza…

- Presedintele Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv pentru protectia Statelor Unite impotriva amestecului strain in alegeri, informeaza Reuters. Decretul prezidential stabileste o procedura pentru sanctionarea tarilor sau a altor actori care incearca sa interfereze in procesul electoral…

- Produsul intern brut al Statelor Unite ale Americii a crescut cu o rata anualizata de 4,2% in trimestrul al doilea al acestui an, fața de primul trimestru, potrivit celei de-a doua estimari pentru aceasta perioada, anunțata miercuri de Departamentul de Comerț, transmite Reuters preluat de mediafax.Noul…

- Modificarea mai frecventa a preturilor produselor diferenta mai mica intre preturi ca urmare a dezvoltarii retailerilor online ar putea influenta inflatia, potrivit unei analize academice prezentate sambata la reuniunea bancilor centrale organizata anual de Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite,…