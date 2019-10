Stiri pe aceeasi tema

- Pareau unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondena, ba mulți se așteptau sa danseze și la nunta, dupa ce le fusesera alaturi la cununia civila, dar Mihai Mitoșeru (44 de ani) și soția sa, Noemi (32 de ani), au decis sa o ia pe drumuri separate. Au fost impreuna 13 ani, dintre care […]

- Mihai Mitoșeru și Noemi au decis sa divorțeze, dupa ce de trei luni cei doi nu mai locuiesc impreuna. Cu toate ca au incercat sa gaseasca o soluție, se pare ca nu mai exista cale de impacare. Mihai Mitoșeru, satul de acuzațiile care i se aduc pe de o parte lui și pe de o parte soției sale, a decis sa…

- Camelia Mitoșeru, mama llui Mihai Mitoșeru, a expicat ce se intampla in viața fiului sau dupa separarea de soția sa, Noemi. Camelia Mitoșeru a dezvaluit ca fiul sau nu a depus actele de divorț. "Deocamdata, stau in asteptare, sunt in tatonari. Nu a depus nimic!… Mai, eu vorbesc mereu cu ea la telefon…

- Oana Zavoranu și Mihai Mitoseru au recunoscut ca au fost impreuna, inainte ca vedeta sa devina iubita lui Pepe. Totul s-a intamplat in cadrul unei emisiuni tv. Recent, actorul s-a desparțit de soția lui, Noemi, iar anunțul a fost facut pe contul de socializare. Puțini sunt cei care știu ca Oana Zavoranu…

- Mihai Mitoseru a decis sa divorteze de Noemi, femeia care i-a fost alaturi 13 ani. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea si cu atat mai mult pentru prietenii lui. Printre cei mai apropiati oameni de Mihai Mitoseru este Oana Roman, cei doi avand o relatie de prietenie de ani buni.

- Mihai Mitoseru si Noemi s-au despartit de trei luni, dar in toata aceasta perioada au incercat sa pozeze in continuare in cuplul perfect in fata fanilor. Chiar daca erau separati, totul parea ca merge din plin in relatia celor doi.