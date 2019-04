Stiri pe aceeasi tema

- Copiii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul saudit din Istanbul la 2 octombrie 2018, au primit fiecare drept compensatii case in valoare de milioane de dolari si in fiecare luna primesc de asemenea mii de dolari de la autoritatile saudite, relateaza in editia sa de luni cotidianul…

- Seful securitatii de la Amazon susține ca Arabia Saudita ar fi implicata în accesarea telefonului lui Jeff Bezos, fondatorul amazon și deținator al ziarului Washington Post, pentru care scria ziaristul Jamal Khashoggi, ucis în consulatul saudit

- Autoritatile turce i-au solicitat Interpolului aceste "note rosii" pentru 18 suspecti in data de 15 noiembrie 2018 si inca doua in 21 decembrie, a precizat ministerul. Interpolul a emis aceste documente pentru suspecti, metoda prin care tarile membre ale organizatiei internationale de politie…

- Treizeci si sase de tari au lansat un apel, la ONU, prin care cer Riadului o ancheta ”rapida si aprofundata” a ucierii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, pentru ca cei care se fac vinovati sa fie judecati, relateaza AFP preluata de news.ro.”Condamnam…

- Printul mostenitor din Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a afirmat intr-o conversatie in 2017 ca ar folosi "un glont" impotriva lui Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis in octombrie, daca acesta nu se intoarce in regat si nu pune capat criticii impotriva guvernului

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat in 2017 ca va merge pana la a folosi un "glont" impotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu inceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New York Times, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citetește…

- Cei 11 suspecti, insositi de avocatii lor s-au prezentat in instanta, joi, potrivit unui comunicat al Procurorului General ce a fost publicat de agentia de presa oficiala SPA. Jamal Khashoggi, care a colaborat in special cu publicatia Washington Post, a fost ucis in data 2 octombrie 2018,…

- Procurorul de caz din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru 5 din cei 11 suspecți in dosarul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, in octombrie anul trecut, informeaza agenția de stat SPA, citata de Reuters.