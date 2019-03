Stiri pe aceeasi tema

- Judetele si localitatile conduse de lideri PSD au primit, in 2018, cei mai multi bani de la Ministerul Dezvoltarii, institutie condusa anul trecut de Paul Stanescu, aflat acum la cutite cu Liviu Dragnea. De altfel, Consiliul Judetean Olt, institutie prezidata timp de opt ani de Paul Stanescu, a fost…

- Vicepresedintele PSD Paul Stanescu anunta ca este „posibil” ca dupa alegerile europarlamentare sa aiba loc un nou congres al PSDS. Pretextul este desemnarea candidatului la prezidentiale, insa este foarte posibil ca scopul real sa fie debarcarea lui Liviu Dragnea in cazul in care PSD va scoate un scor…

- Consilierii generali au respins, luni, un proiect care prevedea un PUZ in Padurea Baneasa, investiție despre care deputatul Nicușor Dan susține ca ar fi urmat sa fie facuta de omul de afaceri Ion Țiriac. Nicușor Dan a precizat, la ședința CGMB, ca PUZ-ul este ilegal.Potrivit lui Nicușor Dan,…

- Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost condamnata miercuri la plata unei amenzi de 3,7 miliarde euro, de catre un tribunal corectional din Paris, pentru activitati bancare ilegale si frauda fiscala, informeaza AFP.Aceasta este cea mai mare amenda impusa vreodata de justitia franceza intr-un…

- Comisiile de buget-finante au stabilit ca bugetul Serviciului de Paza si Protectie (SPP) pe anul 2019 va fi diminuat, decizie luata dupa ce coalitia de guvernare a cerut acest lucru, la solicitarea expresa a lui Liviu Dragnea.

- Partidul Social Democrat va depune cat de curand o plangere penala pentru inalta tradare impotriva președintelui Klaus Iohannis, a anunțat vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu. Ea a adaugat ca plangerea a fost deja redactata. „Va veni o plangere pentru inalta tradare. Cred ca dl Liviu Dragnea a vorbit…

- PSD se reunește, duminica, in Comitetul Executiv și cu doar 3 zile inainte, ministrul Economiei, Niculae Badalau, a postat o imagine in care apare alaturi de doi dintre opozanții lui Liviu Dragnea din PSD.Citește și: SURSE - Dupa Mihai Tudose, un alt fost premier PSD ar trece in barca lui…

- Țuțuianu este primul senator al partidului condus de Ponta. Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu au fost excluși in noiembrie anul trecut din PSD dupa ce au semnat, alaturi de Paul Stanescu și Gabriela Firea, scrisoarea prin care i se solicita lui Liviu Dragnea demisia de la șefia partidului. In decembrie,…