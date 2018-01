Cum imparte Firea in 2018 cei 1,24 miliarde euro, banii bucurestenilor: Studii si planuri de zeci de milioane de euro. Cel mai mare buget de asistenta sociala

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinate investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei. In ceea ce priveste domeniul sanatatii, in 2018, Primaria Capitalei…

- Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru" si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie de Tramvai si Metrou Park&Ride – Parcare Supraterana si Terminal RATB Intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului Dudesti, sector 2" „Propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- 'Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului de semaforizare', a afirmat…

- Propunerile facute de Primaria Municipiului Bucuresti privind functionarea serviciului de taximetrie limiteaza foarte mult optiunile utilizatorilor, iar folosirea aplicatiilor de taxi are ca efect optimizarea fluxului taxiurilor si fluidizarea traficului general, spun reprezentantii Clever Taxi,…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- "Fonduri europene in valoare de 9 milioane de euro pentru trei spitale din Capitala! Am semnat azi, impreuna cu Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, un acord de colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul Fondurilor Europene prin care cele doua institutii…

- Primaria Capitalei ar fi lasat sute de copii cu dizabilitați fara stimulentul de 1.000 de lei. Acestea acuzațiile grave lansate de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD). Stimulentul a fost sistat pe motiv ca parinții ar avea datorii intre 1 și 3 lei. Consiliul General al…

- „Finantarea din surse imprumutate permite autoritatilor locale sa implementeze mai multe proiecte de investitii intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere ca necesitatile de finantare a cheltuielilor de capital depasesc resursele proprii care sunt limitate. Ca urmare, a aparut necesitatea…

- Gabriela Firea face schimbari in Capitala fara sa il pese ca poate sa distruga natura, mai concret o parte din Padurea Banesa! Un Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma in drum public, pentru accesul intr-un cartier rezidential…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a propus sa modifice regulamentul de taximetrie din București. Edilul vrea ca serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile autorizate de Primaria Municipiului Bucuresti. Vor fi automat afectate de aceasta prevedere servicii precum Clever…

- Cine aude cifra de 11% a creșterii natalitații in București ar putea crede ca in Capitala copiii cresc ca Fat-Frumos. Dar nu este așa. Pomenile electorale acordate de primarul general au majorat populația Capitalei cu 11% doar in ultimele 4 luni. Din luna august pana acum, circa 220.000 de mame care…

- Primaria Capitalei vrea sa majoreze capitalul social cu aproximativ 60 de milioane de euro (peste 272 de milioane de lei) de la bugetul local la 18 dintre companiile municipale, bani care ar trebui cheltuiti in noua zile lucratoare, cate mai sunt pana la finalul anului. Banii urmeaza sa fie folositi…

- Aproximativ 100 de milioane de lei din bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) se intorc inapoi la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetara a Municipalitatii pe 2017, de pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei.…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- Primaria Capitalei a inaugurat, luni, noul spital de ortopedie Foisor, in care s-au investit aproape 50 de milioane de euro, si care a devenit, astfel, unul dintre cele mai spitale de ortopedie din Europa. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog,…

- Aproximativ 100 de milioane de lei din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) se intorc inapoi la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetara a Municipalitații pe 2017, de pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei. Potrivit…

- Primaria Municipiului Bucuresti sustine ca au fost vehiculate in spatiul public informatii incorecte potrivit carora primarul general Gabriela Firea ar fi cheltuit 150 de milioane de euro pe spectacole si...

- Luminitele de sarbatori din Capitala nu vor mai fi aprinse miercuri seara, ca omagiu adus Regelui Mihai I. In cursul acestei zile, pe marile bulevarde a fost deja arborat in berna drapelul Romaniei. Decizia radicala ii aparține primarului Gabriela Firea.Primaria Capitalei anunta ca miercuri…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea, ca s-a convenit ca Primaria Capitalei sa fie inclusa in demersurile privind realizarea Cartierului Justitiei, pentru ca, in acelasi spatiu, are proiecte pentru filarmonica, galerii…

- „Am discutat si despre Cartierul Justitiei, de asemenea despre Sala Filarmonica si galeriile de arta precum si spatiile pentru birouri care urmeaza sa se construiasca pe terenul central din Zona Unirii. Am inteles de la domnul prim-ministru ca este si decizia domniei sale si de asemenea decizia…

- In 20 decembrie, din toata tara se vor deplasa coloane de masini catre Bucuresti, pentru un miting in fata Guvernului, potrivit COTAR. "Transportatorii rutieri aduc anual 4,7% din PIB-ul Romaniei, dar pirateria din acest sector de activitate va scadea dramatic acest procent. Cerem doar respectarea…

- Transportatorii anunta proteste: cer eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor…

- „Ordonanta 34 din 2010 ar fi trebuit sa elimine pirateria din transporturi, insa dupa numai cateva luni de la adoptarea acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel incat sa nu se mai poata aplica. Mai mult, in anul 2015, Lucian Sova a introdus in lege sintagma „in mod repetat”, astfel incat organismele…

- Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat emis miercuri de COTAR. „Ordonanta…

- Reprezentanții transportatorilor au solicitat autorizare din partea Primariei Capitalei. "La aceste manifestari va participa un numar de aproximativ 5.000 de taxiuri, autobuze, autocare care aparțin patronatelor din domeniul de activitate, privind transportul de persoane in regim taxi, transporturi…

- „Vom promova in urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un nou proiect de hotarare ce va stabili norme si reguli clare pentru toti cei care practica taximetria in Capitala, astfel incat, atat bucurestenii, cat si turistii, sa poata folosi acest serviciu cu incredere, si…

- In urmatoarele saptamanii, Primaria Capitalei ar putea lua decizia interzicerii aplicației de taxi Uber in București.Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, 04 decembrie, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, cu reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Protestatarii au cantat imnul national, in timp ce au fluturat drapelul Romaniei. Se scandeaza "Firea, nu uita, asta nu e piata ta!", "Justitie, nu coruptie!", "De sarbatori, fara dictatori". Citeste si Gabriela Firea inchide Piata Victoriei pentru un targ de Craciun. Protestatarii:…

- "Sunt contracte cu valoare totala de 9,2 milioane de lei pentru realizarea și difuzarea de materiale radio și tv și, pe de alta parte, un contract pentru organizarea a inca doua concerte de Craciun, in valoare de 1,6 milioane lei. Caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de realizare și difuzare…

- Primaria Capitalei va lansa in cateva zile o licitatie pe SEAP pentru realizarea strategiei de smart city, a declarat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cu ocazia inaugurarii lucrarilor de constructie la noul magazin IKEA din Bucuresti.'In cateva zile va fi urcata pe SEAP…

- Politisti de investigare a criminalitații economice din Prahova efectueaza 16 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice. Prejudiciul estimat in dosar este de peste 8 milioane de lei, din evaziune fiscala și spalare de bani. 13 persoane vor fi conduse la…

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. Firea a amintit că au fost plătite în avans gazele necesare încălzirii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca facturile bucurestenilor la apa calda si caldura nu se vor majora, furnizarea acestora nefiind in pericol deoarece gazele necesare incalzirii termice au fost platite in avans. "Factura nu se majoreaza la apa calda…

- „Prin organizarea acestui targ de joburi, Primaria Capitalei isi propune sa angajeze oameni competenti pentru ocuparea posturilor aflate in portofoliul celor douazeci si doua de Companii Municipale. Este important de stiut ca acest targ se adreseaza atat persoanelor cu studii superioare, cat si celor…

- Parc destinat Marii Uniri, in zona Eroilor din Capitala. Primarul General, Gabriela Firea, și ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, au prezentat marți, 14 noiembrie, cateva dintre proiectele culturale din Capitala dedicate Centenarului Marii Uniri. Printre acestea, inaugurarea…

- "Ne dorim sa inauguram anul viitor un parc, avem nevoie de spatiu verde cat mai mult in Capitala. Parcul Centenar va fi intr-o zona centrala, Piata Eroilor, va avea 1,2 hectare. O sa-l inauguram anul viitor", a declarat Gabriela Firea. De asemenea, edilul a precizat ca pe parcursul anului…

- "Ne-am gandit, așa, pentru comparație, sa vedem ce am fi putut face cu banii aceștia, ce ar fi putut face Bucureștiul cu aceasta suma cuprinsa intre 440-616 milioane euro. Ar fi putut sa iși asigure flota de autobuze pentru urmatorii 20 de ani, vorbim de 1.760 de autobuze, care ar fi putut sa fie…

- 400 de autobuze noi Euro 6 pentru RATB. Primaria Municipiului București (PMB) mai face o incercare, in ceea ce privește achiziționarea de autobuze noi pentru transportul public din Capitala. Astfel, termenul de depunere a ofertelor la noua licitatie organizata de Primaria Capitalei pentru cumpararea…

- Saptamana trecuta, la sediul Primariei Capitalei, a avut loc o intalnire intre primarul general Gabriela Firea și ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Au fost discutat preobleme precum preluarea de catre Primaria Municipiului București a Metrorex, implementarea biletului unic de transport in zona…

- Primarul General, Gabriela Firea, și ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au avut astazi, 2 noiembrie, la sediul Municipalitații, o prima intrevedere de lucru pentru a discuta despre eficientizarea transportului public in regiunea București-Ilfov.Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte…

- Primaria Capitalei ar putea aloca cate 18,3 milioane de lei pentru scoala Gimnaziala nr. 47 de pe soseaua Garii Catelu nr.130, scoala Gimnaziala nr.199 de pe bulevardul Nicolae Grigorescu nr 14 si scoala Gimnaziala nr. 92 de pe Aleea Vlahita nr. 1A, toate unitatile de invatamant fiind situate in Sectorul…

- Primaria Capitalei vrea sa taie bani de la infrastructura, constructii si energie termica si sa dea pentru statui si Patriarhia Romana, potrivit noii rectificari bugetare ce va fi supusa votului Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de azi. Totodata, munipalitatea…