Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea pe piata nationala a pungilor va fi interzisa incepand cu de 1 iulie 2018. De la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora, prevede un proiect adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.

- Romanii se revolta de fiecare data cand, in spatiul public, apar informatii despre pensiile speciale ale anumitor categorii sociale. Asa numitele pensii nesimtite sunt de ordinul zecilor de mii de lei, in conditiile in care foarte multi pensionari traiesc la limita subzistentei.Citeste si:…

- Persoanele carora urmeaza sa le expire pasaportul vor fi avertizate prin SMS, printr-un sistem de notificare ce a devenit functional de miercuri, 7 martie, anunța Agerpres. Masura este aplicata de Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala de Pasapoarte, si Ministerul Afacerilor Externe,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Parlamentarii USR propun abrogarea pensiilor speciale, cu doua exceptii: militarii si magistratii. Proiectul este supus, miercuri, votului final în plenul Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condamna deciziile Senatului privind taierea padurilor virgine si arborarea drapelului national, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei transmis joi. In data de 21 februarie 2018 Senatul Romaniei a adoptat un amendament la Legea nr. 51/2006…

- Pe holurile Parlamentului, in zona care apartine Senatului, la Sala Drepturilor Omului s-a simtit, marti, miros de fum. Reprezentantii Camerei Deputatilor au dezmintit insa informatiile aparute in presa, conform carora ar fi vorba de un incendiu, recurgandu-se la evacuarea personalului."Ca…

- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, se va afla la București joi, 1 martie, la Bucuresti. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Dupa intalnirea cu Dragnea, Timmermans se va intalni…

- Plafonarea dobanzilor, o inițiativa legislativa susținuta de parlamentari PNL, PSD și ALDE, a trecut de comisiile de specialitate și urmeaza sa fie supusa votului in plenul Senatului, iar apoi la Camera Deputatilor.

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Dezvaluiri halicinante ale fostului premier, Victor Ponta. Actualul lider Pro Romania a denuntat pur si simplu un miliardar in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Acesta a spus despre Bogdan Buzaianu ca ar fi martor cu identitate protejata al sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citește…

- Vesti bune pentru romani! Dobanzile pentru creditele ipotecare si de consum ar putea fi plafonate Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au votat, marti, raport de admitere pentru un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Un meci de fotbal intre senatori si deputati ar urma sa se desfasoare marti pe unul dintre terenurile Academiei de Studii Economice, meci la care vor participa si alti parlamentari in afara celor social-democrati, a declarat luni senatorul PSD Emanoil Savin.Citeste si: Orban acuza o campanie…

- PSD schimba doi membri din Comisia SRI. La propunerea grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputatilor si Senatului, deputata Oana Florea si senatorul Marin Nicolae ii vor inlocui in Comisia pentru controlul activitații SRI pe deputatii Radu Babus si Horia Nasra, potrivit cotidianul.ro Oana Florea…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Citeste si: Ministrul Negrescu da SEMNALUL: 'Romania, in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen'Deputatul…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit joi in primele sedinte din noua sesiune parlamentara, in care au fost alese conducerile celor doua foruri legislative. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt in continuare presedintii Camerei, respectiv Senatului. Vezi in articol membrii Birourilor…

- Senatul si Camera Deputatilor încep, joi, prima sesiune ordinara a anului si a treia a actualei legislaturi.Biroul Permanent al Senatului este convocat la ora 10 și 30 de minute pentru alegerea liderilor de grup, potrivit Realitatea TV.

- Senatul si Camera Deputatilor incep, joi, prima sesiune ordinara a anului 2018 si a treia a legislaturii 2017-2020, anunța agerpres.ro. * Biroul permanent al Senatului este convocat la ora 10,30, grupurile parlamentare se vor intruni de la ora 11,00 si prima sedinta de plen va avea loc incepand…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat luni, dupa audieri, ca nu exclude revenirea la impozitarea progresiva, daca aceasta masura ”are o logica” si daca se va dovedi ca este o masura mai buna pentru romani, iar…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, duminica, la Parlament, ca Sevil Shhaideh nu va reveni in Guvern si nici pentru fostul premier Mihai Tudose nu s-a stabilit daca va primi sau nu vreo functie in conducerea Camerei Deputatilor, dupa ce a demisionat din funcția de premier, in urma retragerii sprijinului…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Am pașit in noul an și ne aflam deja in spațiul revoluției fiscale. Va prezentam cateva dintre schimbarile care au fost facute in acest domeniu. Astfel, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite categorii de firme – cele cu datorii la plata și cele in insolvența – masura plații defalcate…

- Astfel, Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii aeriene la acest moment, defalcate pe 8 loturi, pentru perioada 01 mai 2018 – 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii…

- Dragnea: Sunt multumit de proiectul de buget pe 2018. Romanii si firmele vor avea venituri mai mari Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane…

- SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara (L547/2017), adoptata de catre Senatul Romaniei, in sedinta din data de 20 decembrie 2017, avand in vedere urmatoarele considerente: Situația de fapt…

- Acoperirea fetei cu orice fel de material care ar putea impiedica recunoasterea fizionomiei va fi interzisa, daca un proiect de lege depus la Camera Deputatilor va fi adoptat. Scopul propunerii este combaterea violentei in scoli, cat si prevenirea terorismului, explica initiatorii.

- Camera Deputaților și Senatului s-au reunit joi, de la ora 14.00, la ședința solemna care marcheaza implinirea a 28 de ani de la Revoluție. La plenul comun al parlamentului participa liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis convocarea sedintei solemne la solicitarea grupurilor parlamentare ale PNL. 'Avand in vedere ca niciodata nu trebuie sa uitam jertfa celor care s-au sacrificat pentru eliberarea romanilor de sub jugul comunist, grupurile…

- Senatul Romaniei a adoptat, pe 11 decembrie, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care vizeaza stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program derulat in perioada 2018 – 2020. Masura vine pe…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Proiectul Legii 317/2004 va intra in dezbaterea plenului Senatului.Au votat in favoarea raportului 12 deputati, iar doi deputati au votat impotriva. Parlamentarii comisiei nu au adus modificari capitolului referitor la Inspectia Judiciara, proiectul ramanand in linii generale in forma adoptata…

- "Pana a fi pe atat de curajoase pe cat unii dintre noi am sperat, aceste modificari si completari au darul de a pune ordine intr-o serie de texte normative ce au fost folosite de procurori ca pretexte pentru consolidarea unei zone de putere deopotriva institutionala si personala ce nu este prevazuta…

- „In primul rand, PNL nu va vota propunerea legislativa de modificare a Legii 303, nici in forma Camerei Deputaților, nici forma tangențial modificata. Nu este acum momentul pentru o astfel de lege pentru ca nimeni nu mai are incredere in bunele intenții ale majoritații PSD-ALDE: nici noi, nici magistrații…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Comisia juridica a Senatului a votat un raport de admitere, luni, pentru controversata propunere legislativa initiata de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI. In forma votata de senatorii juriști, se clarifica mai mult textul adoptat de Camera Deputaților, precizandu-se ca de prevederile…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.

- Comisia juridica a Senatului a intocmit luni raport favorabil pentru modificarea Legii ANI prin care inceteaza unele interdictii pentru parlamentari. Comisia juridica a Senatului a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a…

- Premierul Tudose respinge criticile Opoziției privind bugetul pe 2018. El a precizat, luni, la Parlament, ca cele 4300 amendamente depuse de partidele din Opoziție ar insemna bugetul Ro maniei pe urmatorii 3 ani. Premierul a anunțat ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor, pe Ordonanta…

- Catalin Golofca si-a reziliat luni dimineata contractul cu FCSB iar din luna ianuarie se va alatura echipei antrenate de Costel Enache. Mijlocasul va fi detinut in totalitate de echipa din Botosani, insa oficialii clubului cauta o solutie pentru ca Gigi Becali sa-si recupereze cei 400 000 de euro. …

- Magistratii Judecatoriei Slatina au intrerupt, luni, 18 decembrie 2017, lucrul pentru cateva zeci de minute, protestand, astfel, fata de initiativele legislative recent adoptate de Camera Deputatilor.

- Fondul de rezerva al Guvernului este in mod oficial gol. La dezbaterile pe legea bugetului de stat pe 2018, ultimii bani s-au dus la romanii de pretutindeni și la Radioul Public. Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a precizat ca in momentul dezbaterii bugetului Ministerului pe care il conduce,…

- Comisia de Buget Finanțe a dezbatut mai bine de 14 ore amendamentele la Legea bugetului de stat pe 2018. Chiar la finalul ședinței au explodat nervii și am avut parte de o disputa intre cei doi președinți de la Camera Deputaților și Senat, Viorel Ștefan și Eugen Teodorovici, amandoi de la PSD.Scanteia…