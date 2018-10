Stiri pe aceeasi tema

- Noul membru al familiei regale va fi al saptelea in linia succesorala la tronul Marii Britanii. Cuplul se afla in turneu in Australia. Vizita oficiala incepe marti, la Sydney, unde Harry si Meghan urmeaza sa fie primiti de guvernatorul general Peter Cosgrove, dupa care se vor intalni cu doi ursi koala…

- Fosta actrița americana Meghan Markle, acum ducesa de Sussex, dupa ce s-a casatorit cu prințul Harry in luna mai a acestui an, este insarcinata, a anunțat luni familia regala britanica.