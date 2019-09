Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean trece prin cea mai grea perioada a vietii! Nepotelul ei in varsta de trei ani s-a stins din viata dupa ce casa lor a ars. Asa a inceput cosmarul cunoscutei dansatoare. De cateva zile toti cei din familia ei il plang pe micutul Raym.

- Veste cutremuratoare! Cristina Pucean este in doliu. Nepotelul ei, micutul pe care il iubea ca pe propriul copil, a murit. Dansatoarea a dat vestea pe retelele de socializare, schimbandu-si fotografia de profil.

- Cetatenii care se simt nedreptațiți de faptele unui functionar public din autoritatile centrale ori locale se poate adresa Avocatului Poporului pentru a-i solicita sprijin, in mod gratuit, fara perceperea de taxe. O pot face joi, 22 august, intre orele 10,00 și 14,00,cand reprezentantul institutiei…

- Valul de canicula din aceste zile care a pus stapânire pe tara noastra creste numarul celor care solicita ajutor medical de specialitate. Fie ca este vorba despre lipotimie, ritm cardiac accelerat sau insolatie, temperaturile extreme sunt greu de suportat chiar si de cei mai rezistenti…

- Articole textile, incalțaminte, marochinarie și parfumuri de firma. Teoretic, caci practic erau contrafacute. Toate au fost descoperite de polișțiștii de frontiera in bagajele unor calatori. Patru turci și doi romani, inghesuisera marfa printre alte bagaje, in autocare. The post Au vrut sa vanda haine…

- Calatoria cu trenul ramane, in continuare, o modalitate destul de sigura și de placuta de a ajunge la o destinație pentru mulți salajeni, fie ca este vorba despre o destinație de vacanța, in interes de serviciu sau pentru rezolvarea problemelor pe care fiecare dintre noi le avem in viața de zi cu zi.…

- Usturoiul este unul dintre ingredientele preferate ale majoritații oamenilor cand vine vorba de gatit. Cu toate acestea, o mulțime de moduri in care puteți utiliza un simplu cațel de usturoi pentru a imbunatați multe aspecte ale sanatații.

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, a vorbit, in aceasta seara, la Romania TV, despre cazul fetiței din Baia de Arama, județul Mehedinți, care a fost luata cu forța de mascați și un procuror, din casa asistentei maternale, care o creștea de mica, pentru a fi data spre adopție unei familii din…