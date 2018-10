Stiri pe aceeasi tema

- Deși Cristian Dide, unul din liderii mișcarii a precizat urmatorul miting va fi pașnic, Liviu Dragnea a declarat recent ca exista informații potrivit carora in Piața Victoriei ar putea sa aiba loc din nou violențe. Intr-o intervenție telefonica la Antea 3, in ediția știrilor, analistul politic…

- Vineri are loc primul termen in dosarul in care Irina Tanase, iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila, premier al Romaniei, Gabriela Firea, primar al Capitalei, Carmen Dan, ministru de Interne, si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, cer daune jurnalistilor publicatiei Times New Roman.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti, ca prin declaratiile referitoare la Ordonanta 6, fostul premier Dacian Ciolos arata ca "a ramas aceeasi papusa a serviciilor", iar actul normativ respectiv, dat de Cabinetul Ciolos, a avut rolul de a pastra Serviciul Roman de Informatii (SRI) "in…

- Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a declarat marti ca liderul PSD Liviu Dragnea ar trebui intrebat de institutiile abilitate despre afirmatiile privind "finantarea externa" a protestelor din 10 august, in conditiile in care nu a adus nicio proba sau dovada care sa-i…

- Liviu Dragnea a oferit, miercuri, noi detalii despre presupusa tentativa de asasinat asupra sa. „La cateva zile dupa caștigarea alegerilor am inceput sa primesc amenințari. Indiferent de la cine veneau, erau pline de violența. Au trecut incet-incet de la amenințari voalate pana la amenințari directe…

