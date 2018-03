Stiri pe aceeasi tema

- Gest impresionant al cursantilor de la Politehnica Bucuresti pentru a o salva pe Adina, colega lor. Liga Studentilor Electronisti organizeaza, pe 5 mai, un cros dedicat tuturor vârstelor, pentru a strânge banii necesari salvarii vietii Adinei Alecu, o

- Ai auzit vreodata expresia &"sta cu ea/el din interes&"? Daca da, poți sa îți dai seama ca dragostea nu este ca în filme și, din nefericire, oamenii aleg uneori bunastarea materiala sau aspectul fizic, în detrimentul

- Mai sunt cinci etape din play-off-ul Diviziei A1 de volei masculin, iar jucatorii de la SCM-U Craiova incearca sa adune cat mai multe pentru a nu pierde locul cinci, ocupat in prezent. Prima ocazie pentru vicecampioni sa ia puncte va ...

- Un barbat in varsta de 59 de ani a sfarșit tragic marți seara, dupa ce a incercat sa traverseze drumul european E85 prin loc nepermis și a fost spulberat de un autoturism. Impactul a fost atat de puternic, incat barbatul a fost pur și simplu decapitat. Nenorocirea s-a produs in jurul orei 22:00, in…

- Ici-ni-san-și-go-roku-șici-haci-gu-giu. Și de la capat, ici-ni-san-și-go-roku-șici-haci-gu-giu, suna glasul lui sensei Iulian Surla prelungind sunetele ca intr-o incantație. In fața lui, o sala plina de judoka focșaneni de la CSM 2007 LPS Focșani care fac mișcarile de incalzire. Alearga,…

- Tragedie, marți seara, la Potarnichești. Un barbat a fost decapitat in urma unui accident rutier produs pe DN2E85. Acesta a fost izbit violent de o mașina care s- rasturnat apoi in curtea societații comerciale cu obiect de activitate confecții textile Azerro. Nenorocirea s-ar fi produs in apropiere…

- SIMBOLIC In fiecare an, in luna martie, sarbatorim in mod simbolic “Ora Pamantului” (Earth Hour). La Barlad, sambata, 24 martie, intre orele 20.30 si 21.30, sunteti asteptati sa va alaturati acestei campanii internationale si sa stingeti lumina timp de o ora. Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile…

- LEGAL SAU ILEGAL? La Barlad, sambata dupa amiaza, la cativa metri de sediul unui partid, o familie si-a scos gratarul pe aleea dintre blocuri. Fumul, mirosul si tot ce inseamna poluare au deranjat vecinii, care ne-au trimis fotografii cu mentiunea ca „se incalca legea picnicului si nimeni nu ia masuri?”.…

- Ieri, undeva in jurul pranzului, s a dat alerta.De fapt, a dat o un coleg al nostru: un tren cu vagoane pline cu GPL a deraiat in municipiul Constanta, in zona podului IPMC. Asta era, atunci, informatia: ca sunt vagoane pline cu GPL intr o zona locuita a municipiului.Numai ca a mai fost ceva. Nenorocirea…

- Daca brasovenii tot au ocazia sa faca impachetari cu namol, la pret de apa chioara (canalizarea e inclusa), gratie superofertei de la Compania Apa, de nemultumiti de serviciile (s)exceptionale oferite (adica alea cand cineva te reguleaza pe banii tai), oamenii au inceput sa faca haz de necaz. De ce?…

- Un barbat de 41 de ani a sfarsit tragic, dupa ce a intrat intr-o fantana sa o curete. In momentul in care rudele l-au scos la suprafata, acesta nu mai avea semne vitale, un echipaj medical constatand decesul.Nenorocirea s-a petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 15.20, in satul Gulia din orasul ...

- Maica Benedicta de la Varatec este una dintre cele mai renumite figuri monahale din Romania. Nascuta Zoe Dumitrescu Bușuleanga, ea a parasit catedra universitara, pentru a se calugari.A stat aproape de parintele Iustin Parvu, iar inainte de a muri (in anul 2006) a vorbit despre credința, viitorul Romaniei…

- Cu emotii mari, Tudorel Buzatu a pasit sfios prag Guvernului, unde doamna il astepta cu un zambet larg. Florile il cam incurcau, dar a fost dorinta Gabrielei. Degeaba s-a batut cu fundul de pamant pana la Bucuresti. “Mamica” a fost de neinduplecat. Era si 8 Martie si nu ar fi fost frumos sa vina fara…

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Un text scris in slavona pe spatele unei scrisori tot in slavona in care Stefan cel Mare solicita brailenilor sa se alature unui anume Mircea, pe care dorea sa-l instaleze domn al Tarii Romanesti, este considerat primul pamflet politic din spatiul romanesc.

- TALENTE…Daca femeile care picteaza sunt la moda, mai rare sunt cazurile in care acestea și sculpteaza. Considerata o arta in care talentul și geniul trebuie imbinate cu o munca fizica susținuta, este spectaculos sa admiri operele unor femei care indraznesc sa creeze in locul barbaților. La Barlad s-au…

- Deputatul Aurel Caciula s-a intors la prima dragoste, aceea de instalator! S-a saturat s-o tot faca pe-a profesorul universitar in Economie si, dupa un an de stat in Parlament, a decis sa se bage in rahat, ca sa-si salveze propria afacere. Asa s-a intamplat, intr-o sambata dimineata, pe la orele 7,00,…

- Vloggerul Laura Giurcanu a facut un exercitiu de imaginatie in cadrul emisiunii Adevar sau provocare si a spus ce canal nou de social media ar inventa si in ce ar consta acesta. Laura Giurcanu: „As inventa un canal de social media care sa semene cu Instagram“ „As face o chestie care sa semene cu Instagramul,…

- NOUTATE La Barlad, in dupa amiaza zilei de 23 februarie 2018, s-a montat o camera speciala pentru observarea meteorilor (All-Sky). Noul echipament a fost amplasat la sediul Muzeului „Vasile Parvan”, din str. Republicii, unde este si Observatorul Astronomic. Aceasta camera face parte dintr-o retea nationala…

- "Tati", in cazul in care n-ai zburat inca, sa nu uiti sa le dai baietilor un pahar cu vin, așa cum ai promis. Stim ca esti om de cuvant, ai demonstrat-o de fiecare data. Ai luat o echipa prost pregatita si ai invatat-o "sa joace fotbal pana in minutul 80", dupa cum spuneai in ultimul interviu GSP. Chiar,…

- GSP a publicat vineri informația ca Gica Popescu a vrut sa participe la examenul pentru licența A de antrenor, dar a fost șocat cand a fost anunțat ca trebuie sa susțina niște probe vechi de peste patru decenii. Sa dea gol de la mijlocul terenului sau sa treaca printre jaloane cu mingea la picior pentru…

- Unul dintre cele mai periculoase locuri in care se poate naște un copil este Afganistan, țara care se afla intr-un razboi continuu de aproape patru decenii. Mii de copii mor anual, iar cei care reușesc sa supraviețuiasca traiesc intr-o saracie lucie. Mananca dulciuri și beau suc, doar atunci cand primesc…

- Sasii din Transilvania aveau privilegii aparte mentionate oficial in „Statutele municipale ale sasilor“, un document din 1586. Astfel, ei aveau dreptul de a-si alege conducatorii, judecatorii si administratorii oraselor.

- De Valentine’s Day, la Vaslui, nametii erau cat casa, insa subprefectului Gologan nu-i pasa. Era in tarile calde, in insorita Thailanda, intr-un concediu binemeritat. Desi s-a asigurat ca nici o fotografie nu ajunge in spatiul public, iata ca Marcel Boul a obtinut in exclusivitate imagini cu acesta…

- CINEMA Cityplex “Victoria” din Barlad si Nadia Comaneci te invita la film! Din 24 februarie, filmul romanesc “Scurtcircuit” va rula si la Barlad, alaturi de marile sali de cinema din toata tara. Profitul din biletele vandute in cinematografe va merge catre achizitionarea de incubatoare pentru copiii…

- 17 morți, dupa ce o groapa de gunoi s-a prabușit peste mai multe case. Cel puțin 17 oameni au murit, dupa ce au fost ingropați de vii de o gramada uriașa de gunoi in Mozambic. Volumul mare de precipitații a declanșat, parțial, prabușirea gramezii de gunoi, care a ajuns peste șapte case, in cartierul…

- O femeie in varsta de 52 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a fost lovita cu un topor si lasata intr-o camera cuprinsa de flacari. Nenorocirea s-a petrecut in orasul Podu Iloaiei, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2:00. Atunci, Gandurel in varsta de 42 de ani s-ar fi certat…

- Sfarșit tragic pentru un barbat de 37 de ani din comuna Capu Campului, care a fost gasit fara suflare dupa ce s-a spanzurat, chiar de catre mama acestuia. Nenorocirea s-a petrecut sambata dupa-amiaza, iar in jurul orei 18.45, printr-un apel la 112, au fost anunțați polițiștii Secției de ...

- Congresul organizat pe repede inainte al PSD miroase ca acela pe care, in urma cu 28 de ani, nea Nicu l-a organizat. Adica a mult caca! Speram sa nu avem gura aurita. La Vaslui, pregatirile sunt in toi, iar copiii de suflet ai lui Buzatu, Solomon, Stativa, Ramona si Roxana, isi calca de zor costumele…

- Un copil care nu implinise inca varsta de 2 ani a murit in condiții groaznice, cu arsuri pe mai bine de jumatate de corp, dupa ce a cazut in oala cu ciorba clocotita pregatita de mama sa pentru hrana familiei. Nenorocirea s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-o familie de etnie roma din comuna ...

- Fundatia Comunitara Galati anunta ca procesul de inscriere a proiectelor in cadrul evenimentului Semimaraton Hervis Galati 2018 editia V a luat sfarsit. Evenimentul va avea loc pe 27 mai 2018, iar cauzele inscrise au fost supuse jurizarii si fiecare cauza a primit cate un punctaj din partea membrilor…

- Impreuna putem invinge cancerul! Alearga pentru viata la Semimaraton "Run for Life 2018"! Iubesti miscarea in aer liber si vrei sa sustii lupta impotriva concerului? Acum, ai ocazia sa te inscrii la semimaratonul "Run for Life 2018", organizat de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului.…

- Cazanul instalat incorect, le-a pus viata in pericol. O tanara familie din raionul Criuleni a fost la un pas de tragedie, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon.Nenorocirea a fost evitata, atunci cand mama barbatului a dat peste ei.

- Planeta incepe sa fie tot mai mica pentru bibliotecarul din Valea Jiului care in anii trecuti a reusit sa traverseze Canalul Manecii in premiera pentru Romania fara costum de protectie, la fel cum a procedat si anul trec...

- Politistul oltean impuscat in cap de iubita lui era divortat si locuia cu chirie in apartamentul unui coleg. Bogdan Dumitrescu avea o relatie de aproximativ doua saptamani cu femeia care l-a impuscat accidental, potrivit informatiilor obtinute de CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA. A (VEZI SI:A Medicii…

- Un barbat din Bacau, care a incercat sa se sinucida, ii pune intr-o mare incurcatura pe medicii ieseni. El are un proiectil infipt in creier, dupa ce s-a impuscat sub barbie din cauza unor conflicte conjugale. (VEZI SI: Medicii se tem ca politistul impuscat in cap din greseala nu va supravietui! Nenorocirea…

- O femeie de 46 de ani a fost impinsa sub metrou, intr-un atac tras parca la indigo cu cel de la statia de metrou Dristor, din Bucuresti. Imaginile filmate de camerele de supraveghere il arata pe agresor, un barbat imbracat in geaca rosie, atunci cand intra in statie.

- Tragedie mare pentru familia lui Donald Sevastano, 52 de ani care a castigat un milion de dolari la loteria americana. Banii au venit prea tarziu, cancerul l-a rapus, din pacate si a murit. Mama si fratii sai vor mosteni banii.

- Maicii Benedicta a stat aproape de parintele Iustin Parvu, iar inainte de a muri in anul 2006, a vorbit despre credința, viitorul Romaniei si soarta generației actuale. „Nenorocirea e ca actuala elita, generația de 30-40 de ani, nu știu din ce motive, vrea sa ignore sau, in orice caz, sa…

- O femeie a fost strangulata in propria locuinta din Cerda. Nenorocirea s-a petrecut sub privirile ingrozite ale fiicei sale, in urma cu trei luni. Dupa multe cercetari, anchetatorii au descoperit cine sunt asasinii si au fost socati cand le-au aflat identitatile.

- Descoperire macabra langa casa sotilor Maleon! Vecinii sunt ingroziti si vor sa se mute. „Doamne… Nu imi revin. Parca e blestemata zona asta!”. Nenorocirile se tin lant in zona in care si-au gasit sfarsitul sotii Maleon. Aseara, o alta decoperire macabra a inspaimantat vecinii. Nenorocirea s-a petrecut…

- Inca o moarte suspecta in Iasi. Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei, unde locuia impreuna cu sora si parintii sai. Tragedia s-a petrecut luni-seara, pe strada Tudor Vladimirescu din Iasi. Acolo, Andrei Venin si-a pus capat zilelor. Chiar sora lui mai mica avea sa faca…

- Sambata, 13 ianuarie, in parcul Holyrood din Edinburgh (Marea Britanie), se va desfașura tradiționalul concurs internațional de cros Great XCountry, unde, in premiera, din echipa Europei fac parte nu mai puțin de trei alergatoare din Romania. Selecția a survenit in urma excelentului rezultat obținut…

- Cunoscuta clarvazatoare care a prezis mai multe tragedii in tara, dar si peste hotare a reactionat imediat, dupa ce si-a dat seama ca una dintre premonitiile sale s-a adeverit. In mesajul facut public, Maria Ghiorghiu a indemnat lumea la rugaciune.

- Fiscul a trimis anul trecut un numar uriaș de impuneri pentru plata contribuției la asigurarile de sanatate (CASS), prin care cere achitarea unor sume neachitate inca din 2012. Numarul deciziilor de impunere, de peste 300.000, este de circa 100 de ori mai mare decat cel de anul trecut, potrivit datelor…

- In cel de-al patrulea an, De la abdicarea lu’ Traian, La Vaslui e veselie, In a lu’ Buzatu imparatie. Al batran se pregateste, Palatul si-l primeneste, Pentru printul Tudorel, Sa ajunga sef si el. Numai ca la colt, la panda, Sta un nene ca sa-l prinda, Pe al nostru voinicel, Printisorul Tudorel. E un…

- Cei doi parinti locuiau in Belgia si traiau o frumoasa poveste de dragoste pana cand, spune femeia, barbatul ar fi devenit violent. Cei doi au cazut de comun acord ca femeia care voia sa se desparta de barbat, sa vina in Romania cu copilul. In momentul in care acesta s-a vazut singur, s-a razgandit…

- Neașteptat de mulți vasluieni au trecut in noul an in centrul municipiului reședința, pe platoul din fața Palatului Administrativ. Ei au avut parte de un spectacol grandios de artificii, care a durat peste zece minute. In ciuda frigului de afara, la ora 0, in Piața Civica erau aproape 5.000 de persoane,…