Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Ministrul Energiei, Anton Anton (ALDE), l-a catalogat pe un jurnalist despre „nesimtit” in timpul unei conferinte pe teme energetice.Dialogul a avut loc in cadrul conferintei pe teme energetice „ZF Power Summit”, jurnalistul intrebandu-l pe ministru „ce este curentul electric”. Traian…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca l-a chemat pe ministrul justitiei, Tudorel Toader, din Japonia pentru ca acesta sa aiba timp sa analizeze informatiile aparute in spatiul public. “Nu am anulat intalnirile (pe care ministrul Toader le avea in Japonia – n.r.). Mai avea cateva vizite, a venit…

- Raportul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) in cazul agentului Eugen Stan, acuzat de pedofilie, demonstreaza protecția de care a beneficiat acesta din partea unor colegi și superiori. Mai grav, documentul releva cum fostul șef al Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, a dispus masuri in cazul…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, „minte fara sa clipeasca”, spune un celebru psiholog din Romania, care i-a analizat prestația din conferința de presa de acum doua zile. Psihologul Hannibal Dumitrascu i-a facut o caracterizare incredibila șefei DNA, dupa celebra conferinta de doua ore, de la DNA. „Minte…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a amanat rezultatul evaluarii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Chiar daca toata opinia publica astepta ca ministrul sa anunțe ce promite de anul trecut, acesta a spus ca abia saptamana viitoare, joi, va oferi raspunsul. „Am revenit in tara desi mai erau si…

- Ministrul energiei, Anton Anton, a șocat, intr-un interviu pentru Agerpres, cu o declarație care l-ar face invidios și pe fostul ministru al educației, Liviu Pop, celebru pentru gafele sale de exprimare. In interviul acordat agenției publice de presa, ministrul a vorbit si despre proiectul reactoarelor…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni, in contextul pregatirii reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018. Jean-Claude Juncker, Președintele…

- Neutralizarea celor care l-au susținut pe Mihai Tudose in PSD se apropie de final. Unii dintre cei mai infocați susținatori ai fostului premier au fost atrași in tabara Dragnea cu funcții de conducere, in timp ce alții, precum Ecaterina Andronescu, au ramas simpli parlamentari. Deși in cazul numarului…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este “o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil”. “O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- 85% dintre banci afirma ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform unui raport publicat de companuia de consultanța EY. Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat, luni, ca Energia este unul dintre domeniile &"cruciale&" ale economiei, deoarece fara ea nu se aprinde bevul si nu functioneaza telefonul, el precizând ca nu îsi va schimba

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei. Ea a declarat ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Rovana Plumb a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila. UDMR este singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Audierile au inceput la ora 8.00. Aviz pozitiv in comisie pentru Victor Negrescu, ministrul propus…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca, din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare “arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, potrivit Agerpres. Hunor a facut aceasta declarație sambata seara,…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce, in aprilie, temperaturile medii ale aerului se vor situa sub mediile climatologice in majoritatea regiunilor. Aceasta este concluzia…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, si a adjunctului sau, Florin Dragnea. Ministrul sustine ca a transmis „asumarea unei misiuni care priveste reforma profunda”. „A fost o discutie prin care am transmis, mai degraba,…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, inaintea ședinței Comitetului Executiv Național ca va vota “cu partidul”. Dragnea a ajuns la sediul PSD, cu 10 minute inainte de ora programata pentru inceperea reuniunii. „Eu vreau sa va spun doar atat: in toata perioada aceasta nu am ieșit cu nicio…

- Un deputat liberal lanseaza un apel catre Comitetul Executiv Național al PSD, ce se va desfașura, luni, pentru a-i cere explicații premierului Mihai Tudose referitoare la „afacerea OMV”. Premierul Mihai Tudose, fost ministru al economiei, este acuzat ca a blocat, la sfarșitul anului trecut, un ordin…

- In timp ce ministrul apararii, Mihai Fifor, și vicepremierul Paul Stanescu – prin intermediul organizației PSD Olt pe care o reprezinta – par sa se fi poziționat de partea majoritații liderilor locali care au cerut convocarea urgenta a CEx, ministrul turismului, Mircea Titus Dobre, și cel al transporturilor,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, și-a depașit cu mult atribuțiile și traseaza sarcini pentru instituții care nu se subordoneaza Poliției Romane. Mai mult, ordinele lui Despescu merg pana la varful Ministerului Afacerilor Interne. Așa reiese din nota –raport pe care Despescu i-a prezentat-o,…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a pus piciorul in prag, luni, la Haga, in cadrul discuției avute cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, caruia i-a comunicat ca Romania trebuie sa adere imediat la spațiul Schengen. „Romania respecta de mulți ani toate criteriile…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta, in noaptea de marți spre miercuri, pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Polițiștii de la Brigada Transporturi Publice București, implicați in soluționarea…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Agenția Naționala de Integritate incalca grav și flagrant Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Și aceasta se intampla de cel puțin un an. Potrivit Legii 544/2001, „pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informațiile de interes public autoritațile și instituțiile…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…