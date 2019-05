Cum îi dezumanizăm pe ceilalţi şi ce putem face să fim mai buni unii cu alţii Fiecare dintre noi am fost in situatii in care am fost desconsiderati din diverse motive. Si acest lucru nu ne-a pus deloc intr-o postura confortabila. Am trecut si prin situatii in care i-am desconsiderat pe altii in baza unor prejudecati. Pentru a fi mai fericiti, ar trebui sa ne propunem sa fim mai buni, sa incercam sa ii intelegem pe cei din jurul nostru, sa ne conectam mintile noastre cu ale lor. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tantrumul reprezinta o izbucnire emotionala caracterizata de: violenta verbala, sfidare, furie, jigniri si in unele cazuri de violenta fizica. Persoanele in criza sunt foarte greu de calmat, indiferent de abordarea celui apostrofat. Putem spune ca, anumite persoane cu suferinte psihice de…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) precizeaza ca, in ultimul timp, pe piețele financiare externe, cursul euro s-a inscris pe un trend de apreciere fața de dolarul SUA, pe fondul unor evoluții favorabile a indicatorilor macroeconomici ai zonei euro.

- Președintele USR spune ca alegerile europarlamentare sunt despre a face din Romania „o țara europeana care conteaza, sau o țara gri, la marginea Europei”. Laura Ștefanuț a discutat cu Dan Barna despre alegerile europarlamentare, despre care sunt garanțiile ca, odata ajunși la putere, oamenii noi nu…

- "Erau detasati in institutie iar ei erau de fapt sefii institutiei de facto. Veneau cu planul de masuri pe care il implementau in institutie iar ANAF era pur si simplu un executant. Nu veneau...erau detasati in institutie, in detasarea din institutie spuneau foarte clar, pe motiv 'operativ noi va…

- Sambata, in cadrul unei ceremonii religioase si militare, ramasitele pamantesti ale Regelui Carol al II-lea, aflate pana aseara intr-o racla din curtea vechii catedrale de la Curtea de Arges, au fost inhumate in noua necropola regala. Cateva sute de oameni, majoritatea din Orasul Basarabilor, au venit…

- Reprezentantii IFA Magurele- discutii cu reprezentantii mediului de afaceri Foto: eli-np.ro Întâlnirea vine dupa ce, în toamna anului trecut, a fost creat un parteneriat între cercetatorii de la ELI-NP si Institutul de Fizica Nucleara cu mediul de afaceri din tara naostra. …

- La alegerile din filiala Caras Severin, liderii locali ai PSD s-au plans de infrastructura care a devenit tot mai precara in ultimii ani. Silviu Hurduzeu, presedintele Consiliului Judetean Caras Severin: „Ati venit aseara cu masina, ati facut opt ore. Vreau sa va spun ca judetul Caras Severin nu este…

- Europarlamentarul Emilian Pavel a vorbit despre rezultatul votului Comisiei LIBE cu privire la conducerea Parchetului European. "Știu ca maine o parte din Grupul Popular European va vota sau o parte buna va vota cu doamna Laura Codruța Kovesi, dar sunt semnale ca 3-4-5 deputați ori se vor…