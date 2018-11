Subiectul finalului de saptamana – valiza despre care s-a aflat ca ar fi fost gasita de un localnic din judetul Teleorman, iar apoi documentele din interior, care ar avea legatura cu firma TelDrum, in atentia unor jurnalisti – se mentine in atentia opiniei publice si in aceasta zi de luni. Dupa ce Liviu Dragnea a […] Cum i se pare lui Tariceanu povestea valizei aparute in Teleorman is a post from: Ziarul National