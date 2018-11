Stiri pe aceeasi tema

- O sa ne dam pe autostrada de la Timișoara spre București, dar nu pe A1, prin Ardeal, ci pe o alta autostrada, prin Oltenia. Un astfel de proiect Timișoara – Craiova – București a fost oferit ca oportunitate investiționala de premierul Dancila in deplasarea din aceste zile in Golful Persic.…

- Printre cele mai poluate orașe europene se numara București, capitala Romaniei, Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovina; Cracovia (Polonia), Plovdiv (Bulgaria), Tirana (Albania), Torino (Italia), precum și orașul Kiev, capitala Ucrainei.

- Reactia MAE la declaratiile presedintelui rus Vladimir Putin Ministerul român de Externe considera ca este complet irelevanta invocarea componentei scutului antiracheta de la Deveselu, în actualul context legat de Acordul privind armele nucleare cu raza medie de actiune, INF, întrucât…

- Romania nu se termina la București. Exista, in presa din provincie, mulți ziariști talentați, care-și bucura cititorii locali, dar care nu au avut șansa de a ajunge, decat rareori, la un public național. Iar publicul sufera, la randu-i, pentru ca moldoveanul afla rar ce se mai intampla in Banat, dupa…

- 1853: Turcia declara razboi Rusiei. Începe razboiul Crimeii (1853-1856), purtat între Rusia, pe de o parte si Turcia, Anglia, Franta si Regatul Sardiniei, pe de alta parte. Operatiunile militare au avut loc la Dunare, în Transcaucazia, la Marea Baltica si în Crimeea (unde…

- Multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin a condus Flotila Romania Centenar, la prima participare a Romaniei la The Great River Race, celebrul maraton anual al Londrei desfașurat pe Tamisa, adevarata axa culturala, economica și turistica a capitalei britanice. Ediția din acest an a atras peste 330 de…

- Echipa Curat Art la lucru Pe domeniul Stirbey, la Buftea, a avut loc festivalul Summer Well, in zilele de 11 si 12 august. Acest festival atrage in fiecare an un public din ce in ce mai numeros, devenind cunoscut in intreaga Europa. La Summer Well vin an de an si turisti din numeroase tari. Respectandu-si…