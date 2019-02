Cum i-a serbat ziua Kylie Jenner fiicei sale, Stormi Cum i-a serbat ziua Kylie Jenner fiicei sale, Stormi Kylie Jenner a aniversat ziua fetitei sale prin doua petreceri. Una, cu cateva zile mai devreme, in timpul unei vacante petrecute la un resort din California, iar a doua, vineri, acasa. Stormi a avut parte de un tort curcubeu, locatia a fost decorata cu multe baloane colorate, iar micutii s-au putut juca cu iepurasi sau sa deseneze avand la dispozitie o sumedenie de creioane colorate. “Cat de norocoasa pot fi sa am un copil atat de destept si de fericit. Nu as fi visat vreodata ca se va intampla acest lucru. Mi-as dori sa ramai asa micuta tot… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

