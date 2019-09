Stiri pe aceeasi tema

- Un automobil marca BMW seria 6, in valoare de 40.000 de euro, care era cautat de autoritațile din Marea Britanie, a fost descoperit de polițiștii de frontiera Maramureș la Borșa. Mașina a fost descoperita in curtea unui imobil din Borșa. Polițiștii de frontiera s-au deplasat la locația respectiva, iar…

- Un barbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol. Masura a fost dispusa de Judecatoria Turda, dupa ce barbatul a fost prezentat in fața instanței. Poliția și Parchetul au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politia daneza ancheta miercuri in urma unei importante explozii care a zguduit sediul administratiei fiscale la Copenhaga, soldata cu un ranit si importante pagube materiale, relateaza news.ro.Citește și: Alexandru Cumpanașu face dezvaluiri! Legatura dintre PSD și interlopii din Olt Explozia…

- La nivel național e o dezbatere publica extrem de intensa privind indolența unor organe ale statului in unele anchete, generata de crimele de la Caracal. Daca atunci cand a fost vorba de viața unor tinere poliția a acționat cu o intarziere nepermisa, in cazul unor furturi, spre exemplu, viteza…

- Poliția este in ALERTA maxima. Inca doua ADOLESCENTE sunt date DISPARUTE.foto Politistii cauta o minora, de 14 ani, care a plecat de acasa și nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea…

- In cele ce urmeaza redam scrisoarea integral: “In ultimele 24 de ore au existat multe informații in spațiul public, contradictorii sau inexacte, fie ca au venit de la persoane private sau de la reprezentanții autoritaților. Nu dorim pe aceasta cale sa ne scuzam pentru faptul ca autoritațile…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Man Ciprian si Ardelean Cristian, procurori la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Un hot de 29 de ani, din judetul Timis, cunoscut in orasul nostru pentru activitatea infractionala, a mai „dat un tun”. Acesta a furat o masina lasata pe Bulevardul Revolutiei descuiata si cu cheile in contact. Infractiunea ar fi fost comisa in data de 4 iunie, iar politistii au reusit sa il identifice…