Cum foloseste Walmart Inteligenta Articifiala pentru a verifica stocul, data de expirare sau disponibilitatea caselor de marcat

- Viziunea Kia privind viitoarele vehicule electrice este reprezentata de o mașina "pentru toata lumea și pentru orice". Vorbim aici despre conceptul Kia Habaniro, ce tocmai a fost prezentat la New York. Habaniro este prototipul unui SUV electric care sta la baza viitoarei generații Niro, dar, in același…

- Inspectorii antifrauda vor intensifica in luna aprilie acțiunile de control cu privire la dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, in condițiile in care, in martie, fața de februarie, s-a constatat o scadere cu circa 39% a numarului de astfel de aparate instalate la…

Potrivit ANAF, actiunea este determinata de scaderea drastica, in perioada decembrie-februarie, a cererilor de achizitionare pentru astfel de aparate.

