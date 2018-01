Cum finanţează Guvernul de la Budapesta campania de identitate a secuilor Producatorul național de energie al Ungariei, compania MVM (deținuta în proporție de 100% de stat), este o veriga în lanțul prin care Budapesta finanțeaza în secret campania de creare a unei identitați regionale în județele Harghita și Covasna. În 2014, MVM a cumparat, cu peste 27 de milioane de euro, 90% din Hivatalos SRL, firma din Harghita care deținea 6 microhidrocentrale pe niște pârâuri din județ. 50% din Hivatalos SRL se aflau în proprietatea unui off-shore din Cipru, Winsland Holdings Ltd. Alte 40% erau deținute de firma… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Organizația Noua Dreapta a protestat la București și Chișinau în fața ambasadelor Ungariei. Protestul a început la ora 12:30, fața de acțiunile gândite la Budapesta pentru a distruge imaginea Marii Uniri din 1918 și a Centenarului Unirii pe…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile.…

- Meteorologii au emis, duminica, o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ, valabila pana luni la orele 11.00, pentru județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, și zonele de munte ale județelor Brașov, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Dambovița și Prahova. Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Zece localitati din judetul Brasov si trei din judetul Mures au ramas, in continuare fara curent, a anuntat compania SDEE Transilvania Sud, furnizorul de energie electrica. Compania a anuntat, joi, printr-un comunicat, ca in urma condițiilor meteo nefavorabile, viscol si ninsoare in zilele de 17 si…

- Sambata, 13 ianuarie 2018, cu ocazia a 450 de ani de la proclamarea așa-numitului Edict de la Turda, episcopii bisericilor traditionale maghiare din Transilvania au elaborat un document prin care cer parlamentelor Romaniei si Ungariei, precum si Parlamentului European ca data de 13 ianuarie sa fie marcata…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Vineri noaptea extremistii maghiari au vandalizat fatada Ambasadei Romaniei la Budapesta prin acoperirea stemei nationale cu steagul secuiesc. Ministrul de externe roman, Theodor Melescanu, nu a avut nicio reactie publica, desi este vorba de Ambasada Romaniei si de stema Romaniei. Iar lipsa de reactie…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- 'Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane…

- `Un nou gest provocator și agresiv la adresa Romaniei: in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2018, extremiștii unguri din ,,Mișcarea celor 64 de Comitate" din Ungaria, au acoperit emblema Ambasadei Romaniei de la Budapesta cu insemnul secuiesc. Nadajduiesc ca autoritațile Romaniei sa nu ramana intr-o…

- Conform unei harti realizate de Institutul National de Statistica, dupa datele colectate pe parcursul anului 2017, judetul Caras-Severin se afla in clasament cu un venit de 1.877 lei net/luna. Astfel, conform acestui grafic, in Capitala se castiga cel mai bine, angajatii avand, in medie,…

- Premierul Mihai Tudose nu a primit doar criticile autoritatilor de la Budapesta si ale UDMR, dar a devenit si tinta ironiilor unor internauti dupa ce a declarat ca in cazul in care steagul secuiesc va flutura in judete ca Harghita, Covasna sau Mures „toti vor flutura langa steag”.

- Dupa succesul international al hitului „The Violin Song”, care a fost difuzat in zeci de tari, printre care Polonia, Grecia, Rusia, Turcia, Cipru si Albania, Monoir se pregateste sa lanseze un super featuring cu un artist surpriza. „Datorita faptului ca am lansat «The Violin Song», piesa ce a generat…

- Expoziția intitulata „Era Glaciara”, oganizata la Muzeul Național Secuiesc din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Muzeului de Științele Naturii din Budapesta, poate fi vizitata pana duminica, 14 ianuarie (a.c.). Așa cum sugereaza și numele sau, expoziția ofera o incursiune in „Era glaciara”, prezentand…

- Comuna Florești a avut cea mai mare creștere a populației din toata România. În ultimii 10 ani, populația oficiala a crescut de aproape 5 ori, dar în realitate a crescut de 8 ori. Acum populația neoficiala a comunei Florești a trecut de 50.000 de…

- CFR Calatori Cluj informeaza ca trenurile internationale “Harghita” IR 366 și IR 367, Brașov – Budapesta și retur, iși vor modifica ruta, circuland prin Targu Mureș in loc de Beclean pe Someș, astfel Read More...

- Pozitie comuna fata de autonomie, semnata la Cluj de partidele maghiare. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, potrivit ziuadecluj.ro , ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune privind autonomia. UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un parteneriat strategic care…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Cea mai buna varianta pentru construirea Aeroportului Brasov-Ghimbav o reprezinta realizarea investitiei de catre Consiliul Judetean Brasov in asociere cu Primaria Brasov, cu alte unitati administrativ-teritoriale din judetul Brasov, cat si din judetele Covasna si Harghita. Aceasta asociere se poate…

- Generalul cu 4 stele, Anghel Andreescu, chestor roman de poliție in rezerva, a indeplinit numeroase functii de conducere in cadrul M.A.I. si a Sistemului de Securitate Nationala: secretar de stat, șef al Departamentului de Ordine și Siguranța Publica din Ministerul Administrației și Internelor, director…

- ”Generalul cu 4 stele, Anghel Andreescu, chestor roman de poliție in rezerva, a indeplinit numeroase functii de conducere in cadrul M.A.I. si a Sistemului de Securitate Nationala: secretar de stat, șef al Departamentului de Ordine și Siguranța Publica din Ministerul Administrației și Internelor,…

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a deschis o ancheta in cazul lui Russell Simmons, acuzat de viol de mai multe femei. Producatorul muzical a reafirmat ca respinge acuzatiile si a anuntat ca isi va demonstra nevinovatia, informeaza bbc.com.NYPD a anuntat joi ca a deschis ancheta in…

- Romanii care se intorc din Ungaria in Romania pot primi pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri. Finantarea se acorda prin intermediul proiectului Diaspora Start Up – „40.000 de motive sa devii antreprenor in Romania”. Proiectul este implementat de catre Asociatia…

- Zece judete se afla, luni, sub avertizari cod galben pentru ploaie si lapovita care va favoriza depunerea de polei, alte cinci judete sunt sub avertizari de viscol, iar pentru patru judete meteorologii au transmis avertizari de vant puternic. Astfel, potrivit avertizarilor cod galben transmise…

- Președintele Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, profesorul universitar emerit Dr. Ioan SABAU – POP, a primit, in 1 decembrie, „Fibula de la Suseni”, distincția cea mai importanta care se acorda de catre Instituția Prefectului — Județul Mureș de Ziua Naționala a Romaniei. Distincția,…

- Timisorenii vor putea circula mai lejer spre vestul Europei, dupa ce in noul mers al trenurilor a fost introdus un tren direct din orașul de pe Bega spre Budapesta. Preturile pornesc de la 15 euro pe sens, iar din capitala Ungariei exista legaturi spre toate marile orase europene.

- "Ungaria continua sa incurajeze, prin astfel de demersuri, crearea de tensiuni artificiale intre etnicii maghiari si cei romani.", și-a inceput Eugen Tomac declarația pe Facebook."In loc de “La mulți ani”, de la Budapesta! Lansarea, de 1 Decembrie, a unui flux de stiri antiromanesc,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori puternice in zonele din 14 judete din Romania. Meteorologii au emis in urma cu putin timp, o atentionare meteo cod galben, valabila in perioada 02-12-2017, in intervalul 01:00 – 13:00. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete: Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Covasna, Harghita, Brasov, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Hunedoara, Alba si Sibiu. Avertizarea este valabila vineri noapte, de la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare cod galben de ninsori si viscol in Brașov și alte 13 judete, valabil pana sambata la ora 13.00. Potrivit meteorologilor, in cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, precum și in vestul Moldovei vor predomina…

- Maria Nagy nu este un nume cunoscut la prima vedere pentru publicul larg, ci mai degraba pentru cei mai in varsta, care au prins muzica anilor ’70-’80 și Cenaclul Flacara. Pe vremea aceea, o tanara din Remetea, județul Harghita, tunsa ca celebra Mireille Mathieu, incerca sa iși faca loc in muzica pop-rock…

- Vremea nefavorabila a produs efecte, in ultimele 24 de ore, in zece localitati din judetele Brasov, Calarasi, Covasna, Dambovita, Prahova, Mures si Sibiu. La ora transmiterii acestei stiri, 33 de localitati sunt nealimentate cu energie electrica, iar in municipiul Bucuresti echipajele intervin pentru…

- Societatile cultural-patriotice mai jos semnate au luat act cu indignare de faptul ca la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a organizat o expozitie intitulata „Coronatus in Regem Hungariae”, in colaborare cu Muzeul National al Ungariei, faptul fiind perceput ca o sfidare jignitoare…

- Taximetriștii clujeni s-au raliat protestului de la București împotriva UBER, dar foarte puțini au participat la ”mișcarea” de vineri seara. Primul protest a avut loc jos seara, fiind o acțiune de susținere a protestului din București. Vineri seara…

- Capitala si 21 de judete, printre și Argeșul sunt vineri dimineata, sub avertizare cod galben de ceata. Ceata reduce vizibilitatea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pentru municipiul Bucuresti si judetele Neamt,…

- Szijjarto a declarat ca este 'in interesul securitații Europei și al Ungariei sa opreasca un val de sute de mii de migranți din Myanmar'. 'Din acest motiv, Ungaria sprijina eforturile Myanmarului de a depași situația actuala', a afirmat el prin telefon pentru MTI, adaugand ca Budapesta susține…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș anunta ca protesteaza fata de o expozitie cu caracter istoric, in parcul din centrul orașului Sf. Gheorghe, pentru a marca implinirea a 75 de ani de la dezvelirea soclului pavilionului pe care s-a inalțat steagul Ungariei, in anii ce au urmat…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca in judetul Covasna, traficul feroviar pe magistrala de cale ferata 400 Sfantu Gheorghe – Miercurea Ciuc s-a reluat in conditii normale. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar pe magistrala de cale…

- La Camera de Comerț și Industrie (CCI) Brașov se va desfașura un seminar de informare a beneficiarilor de fonduri europene pentru sectorul privat, obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Evenimentul organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, va avea loc miercuri…

- Ungaria va incepe in zilele urmatoare sa acceseze creditul oferit de Rusia pentru a finanta extinderea centralei nucleare de la Paks, in prima faza urmand sa fie finantate cheltuieli in valoare de 98 de milioane de euro, a declarat marti secretarul de stat Attila Aszodi, transmite Reuters.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca, in aceasta dimineața, traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa pe mai multe drumuri din judetele Alba, Arad, Caras-Severin, Covasna si Harghita. Vizibilitatea a scazut, sub 50 de metri, pe anumite…

- 13 judete din Transilvania sunt sub cod portocaliu de ceata densa Arhiva foto: Ionuț Iamandi. 13 judete din Transilvania sunt, la aceasta ora, sub cod portocaliu de ceata densa, care reduce vizibilitatea, în unele zone, chiar si sub 200 de metri. Traficul se desfasoara deja îngreunat…

- Trenurile de calatori IR 366 Brașov - Budapesta și IR 407 Budapesta - Brașov staționeaza in gari pe secția Sancraieni - Miercurea Ciuc, dupa ce trenul R 4505 Brașov - Siculeni a lovit un autoturism al carui șofer s-a angajat in traversarea caii ferate fara sa se asigure, informeaza, miercuri, CFR…

- Formațiunea de opoziție Coaliția Democratica (DK) din Ungaria a lansat o campanie de strângere de semnaturi pentru a interzice dreptul la vot al cetațenilor care nu au locuit niciodata în aceasta țara, informeaza MTI citata de Agerpres. Liderul DK, Ferenc Gyurcsany, a argumentat…

- Liderul DK, Ferenc Gyurcsany, a argumentat ca cetațenii din afara granițelor, care nu au trait și nu traiesc in Ungaria, nu resimt consecințele votului lor și ca viitorul asistenței medicale și al sistemului de pensii nu trebuie decis la Sydney, Caracas sau Odorheiul Secuiesc. Cei care "nu impartașesc…