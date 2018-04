Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de toate trebuie sa alegi ouale. Atunci cand mergi la cumparaturi, ai doua variante: albe sau roșiatice! Foarte indicate pentru vopsit ouale albe, pentru ca pe acestea se prinde cel mai bine culoarea. Foarte bune sunt și cele cu coaja galbuie (crem), culoarea specifica oualor de casa, oua care,…

- Romanii au intrat in febra cumparaturilor necesare sarbatorilor pascale, iar cele mai cautate produse sunt cele care nu pot lipsi de pe masa de Pasti: ouale, carnea de miel, vinul si cozonacul. Specialistii de la Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania ne recomanda ca, la fiecare aliment…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia…

- Odata cu venirea acestei sarbatori, gospodinele se pregatesc sa faca diferite feluri de mancare, dar si sa vopseasca ouale! Anul acesta este la moda ca ouale sa fie vopsite in tendinte de "ombre".

- In fiecare an apare cate o noua moda in materie de vopsire a oualor de Paști. De data aceasta, este vorba despre ouale ombre.Ingrediente necesare:oua fierte pahare de plasticcolorant pentru ouaoțet apa fierbintelinguri de unica folosințamanuși de cauciuc.Cum le poți vopsi:1.

- Pentru a fierbe si vopsi ouale de Pasti in Romania sunt necesare trei zile de energie solara, in timp ce in cazul Germaniei este suficienta o jumatate de zi, arata datele transmise miercuri de grupul energetic E.ON. ”Ca sa gasim cosuletele pline de oua frumos colorate, bine fierte si mai presus…

- Nu mancați in exces in perioada sarbatorilor de Paște, mai ales daca ați ținut post! Ați putea ajunge la un diagnostic mult mai grav decat o simpla indigestie, atrag atenția nutriționiștii.

- "Ca sa gasim cosuletele pline de oua frumos colorate, bine fierte si mai presus de toate, si ecologice, sistemele de energie solara fotovoltaica din Romania ar trebui sa furnizeze intreaga energie produsa timp de trei zile, doar pentru atingerea acestui scop. Este mult mai mult decat in Germania, de…

- Daca te-ai saturat de substantele chimice pe care le regasesti de obicei in pachetele prezente la orice magazin, exista cateva modalitati prin care poti sa faci vopsea de oua naturala. in primul rand, ar trebui sa stii ca ouale nu vor fi la fel de stralucitoare precum ouale vopsite in mod conventional.…

- Este adevarat ca oul rosu are o semnificatie aparte, insa exista atat de multe tehnici decorative pentru ouale de Pasti, incat ne dorim sa ne surprindem familia si prietenii cu modele cat mai inedite. Asadar, am selectat 8 idei decorative pentru oua, ce te vor cuceri pe loc. In plus, ii vei…

- Sfintele Sarbatori de Paști ne strang in jurul mesei imbelșugate alaturi de intreaga familie, de prieteni și de toți cei dragi inimii noastre. Mirosul de pasca și cozonaci plutește deja in aer și ne imbie toate simțurile. Și totuși… Cum sa prepari cele mai gustoase și sanatoase mancaruri tradiționale…

- Acum mai bine de 244 de ani, pe la 1774, șapte familii de bulgari, alungate de pe plaiurile natale de prigoana otomana, se stabileau pe meleagurile actualului oraș Magurele. Mai precis, in Broskarie, cum se numea odinioara satul Aluniș. Aduceau cu ele datini și tradiții din țara de baștina, pe care,…

- Harold McGee este un bucatar care aplica rezultatele cercetarilor stiintifice cand gateste. Acesta explica ce trebuie facut pentru reimprospatarea fripturii, care este temperatura pentru fiecare tip de carne sau ce trebuie adaugat in apa pentru a face ouale mai usor de curatat.

- O gama de produse premium, care contine un sortiment variat de delicatese pentru toti cei care vor sa-si ofere un moment special de rafinament a fost lansata luni de unul dintre cele mai mari suprermarketuri prezente pe piata din Romania.

- Dragi Frati si Surori in Cristos aflati in sarbatoare! Marea durere a inimii noastre este aceea ca nimeni nu a fost prezent la invierea lui Isus. Au ramas doar semne, cum ar fi piatra rostogolita, mormantul gol, giulgiul mototolit uitat acolo, din care a disparut trupul pe care il acoperea. Noaptea…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Ingrediente 3 ½ pahare faina sau cat cuprinde aluatul¾ pahar lapte cald140 g zahar3 oua1 ou, pentru uns60 g unt1 lingurița drojdie uscata1 praf de sare100 g stafidecoaja rasa de la 1 portocala. Incearca si Retete de cozonaci. Cum sa faci…

- Doar cateva zile ne mai despart de Paște, motiv pentru care daca ai inceput sa te gandești la ceea ce vei pune pe masa de Paște și nu vrei sa-ți cumperi oua incondeiate din comerț și nici sa folosești pigment clasic, iți propunem sa optezi pentru trucuri clasice, de la bunica.

- Acest fenomen este destul de rar pe durata unui an, dovada ca pentru 2018 acum este ultima Luna plina albastra. De aici si celebra expresie "once in a blue moon", adica "din an in Pasti" in expresia romaneasca, ambele insemnand faptul ca ceva se intampla rar. In astrologie, planetele si corpurile…

- Este ciorba ceea mai gustoasa, pe placul tuturor. Ca sa-ți reușeasca ai nevoie de cateva secrete de-ale bucatarilor și de rețeta noastra. Afla cum faci ciorba de vacuța ca sa fie apreciata de toata lumea. Ingrediente: 1 kg carne de vita (rasol și piept sau gat), 3-4 morcovi, o radacina de patrunjel…

- In cazul in care nu știai, anumite plante au efect detoxifiant asupra organismului uman și ajuta la intarirea vaselor de sange. Planta ușor de identificat și de procurat acre are un conținut bun de glucide, celuloza, proteine, substanțe minerale precum potasiu, fosfor, calciu, dar și…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel ii sfatuieste pe oameni sa cumpere produse pentru Paste doar din locurile amenajate si autorizate care asigura conditii igienico-sanitare si unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar.

- Toate punctele de trecere a frontierei bulgare, aflate la frontierele interne si externe, pe sensurile de intrare si iesire din Bulgaria, vor lucra in regim special, in perioada 8 - 10 aprilie, ceea ce va determina cresterea duratei de prelucrare a documentelor persoanelor si marfurilor supuse controlului,…

- Daca ești femeie, probabil ca realizezi de cata rabdare ai nevoie pentru a obține manichiura perfecta, așa ca, daca vrei sa aplici un strat de oja uniform, fara bule sau alte dare, trucul acesta iți va fi de ajutor! Ia oja preferata și pune-o in frigider timp de 15-20 de minute, astfel oja…

- "Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie" Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia în privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. "Cu certitudine,…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, medicii veterinari de stat desfasoara controale tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toate targurile de animale,…

- Cand faci conserve de legume sau fructe trebuie sa ai grija și la recipientele in care le vei pune. Acestea trebuie bine spalate și sterilizate pentru a impiedica dezvoltarea germenilor care se pot afla la originea unor boli adesea grave. Iata cum se sterilizeaza borcanele ca sa nu ai probleme cu alterara…

- Cum salvez o supa prea sarata? Cel mai simplu e sa ii adaugi un cartof curatat, taiat in cuburi mari. Va actiona asemeni unui burete si va atrage toata sarea in exces, fara sa lase in urma alte arome. Inainte sa servesti supa, scoate bucatile de cartof din ea.Cum scap laptele sa mai dea…

- Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va recurge la proteste din cauza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului din sistemul bugetar. Aplicarea acestei legi, spun sindicaliștii, a dus in multe cazuri la scaderea salariilor. La fel ca și in cazul angajaților din poliție…

- Deja aproape 3.500 de restaurante ale McDonald’s deja servesc carnea de vita proaspata, scrie ZF.ro. „Am inceput acum 4 ani cand ne-am intrebat „Cum facem intr-adevar o schimbare in calitatea burgerilor de la McDonald's?„ a spus miercuri presedintele McDonald’s SUA, Chris Kempczinski. „Raspunsul:…

- Vișinata este o bautura apreciata indeosebi de femei, dar nu numai. Este, de fapt, un macerat alcoolic pe baza de vișine și zahar. Daca vei urma sfaturile noastre vei avea o vișinata de nota 10. Iata cum faci vișinata. Iata care sunt cantitațile pentru o damigeana de 2-2,5 l. Daca nu ai damigeana…

- Nu este deloc ușor sa dai jos kilogramele acumulate peste iarna. Daca ții cont de cateva trucuri simple, vei avea silueta pe care ți-o dorești!Daca vrei sa ai un abdomen plat și sa arzi grasimea abdominala, trebuie sa ai grija ce mananci.

- Daca arunci toate legumele și fructele laolalta in ladița din frigider nu o folosești așa cum ar trebui, scrie realitatea.net.Anumite fructe - banane, kiwi, pere - elibereaza, pe masura ce se coc, o substanța care poate strica mai repede alte fruct.

- Chiar daca frigul și zapada de afara ne amintesc mai degraba de Craciun decat de Paști, suntem totuși aproape la jumatatea postului pascal. Și, așa cum o face de zece ani incoace in aceasta peroada, comunitatea slovaca din Nadlac a organizat o Expoziție internaționala de oua incondeiate si decoratiuni…

- Ingrediente 500 gr macaroane sau spaghete 400 ml lapte 500 gr branza telemea 4 oua 50 gr unt + inca un pic pentru a unge tava 2 plicuri de zahar vanilinat coaja rasa de la o lamaie 1/2 lingurita sare Preparare Am inceput prin a pune o oala cu apa pe foc sa fiarba si in care vor ateriza macaroanele.…

- Sanatatea are nevoie doar de doua ingrediente și anume alimentație și mișcare. Iar pentru ca aceste doua ingrediente sa funcționeze timp indelungat ai nevoie de disciplina. O viața activa va ține la distanța afecțiunile și te va ajuta sa iți indeplinești toate planurile. Daca faci parte din…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…

- China sarbatoreste la 14 februarie Valentine's Day, o traditie occidentala adoptata mai ales de tineri care obisnuiesc sa daruiasca in special flori si care evita, din superstitie, sa faca anumite cadouri, precum ceasuri sau umbrele, relateaza miercuri EFE. Conform superstitiei, chinezii…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Vrei gene mai lungi și mai dese? Nimic mai simplu! Nu e nevoie sa apelezi la cele false! Aceste trucuri sunt extrem de simple și pot face parte din rutina ta zilnica daca vrei sa obții rezultate mai rapide. Cel mai important lucru este sa te demachiezi complet, mai ales de rimel, inainte de a urma…

- Galuștele sunt perfecte pentru supa de pui sau oriare alta supa. Cel mai important lucru este sa nu fie tari. Noi iți vom spune cum se fac galuștele ca sa fie pufoase. Daca vrei galuște pufoase, nu trebuie sa folosești decat un ou și griș, care sa aiba aceeași greutate și un praf de sare. E important…

- Astazi, 6 februarie, a fost facuta publica motivarea deciziei de arestare preventiva a lui Ionel Arsene in dosarul in care DNA il acuza pe acesta de trafic de influența. Motivarea Curții de Apel Bacau reia, pas cu pas, ședința din 29 ianuarie, cand s-a judecat contestația controlului judiciar dispus…

- Au restricții de a circula pe anumite tronsoane, dar le ignora in mod constant. Este vorba despre șoferii de tiruri care nu respecta indicatoarele rutiere ce le interzic accesul in anumite zone din Timișoara, provocand astfel dificultați autoritaților locale și celorlalți participanți la trafic. Polițiștii…

- Pe zi ce trece, iarna iși intra tot mai mult in drepturi. Gerul și ninsorile viscolite pun in pericol sanatatea inimii, cailor respiratorii, pielii, mainilor și picioarelor. Iata cateva moduri eficiente prin care poți sa eviți consecințele neplacute ale sezonului rece! Spala-te pe maini cat mai des!…

- "Eu nu sunt premierul cuiva. Eu sunt premierul Romaniei si al PSD, trimis de PSD. PSD nu este un nume, este PSD. PSD, cu structurile sale de conducere. Buni, rai, cum ne considerati. Dar nu sunt al cuiva. Al nimanui, de nicarieri, ca-i vorba de servicii sau de partid, al unui om de acolo, indiferent…

- O noua pasuire pentru comercianții din Bazar. Inițial, șefii administrației locale au anunțat ca aceștia mai au la dispoziție spațiul doar pana la finele anului trecut, insa o noua decizie a fost luata de catre conducerea Primariei. Bazarul ar urma sa fie evacuat imediat dupa data de 31 martie. Comercianții…