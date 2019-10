Stiri pe aceeasi tema

- De ce sa adaugi oțet in aluatul de cozonac. Secretul folosit de chefii bucatari. Oțetul pare ca face minuni in mult cazuri, in bucatarie. Chiar și cand vine vorba despre delicioșii cozonaci. De ce ar trebui sa il adaugi in aluat.

- Intr-un sezon si jumatate la Fiorentina, Ianis Hagi (20 de ani) a adunat 48 de minute in doua aparitii in Serie A. Drept urmare, „Regele“ si-a luat fiul de mana si a plecat cu scandal din Italia.

- Pilotul Ferrari, Charles Leclerc a obținut a doua sa victorie consecutiva dupa ce a pornit din pole-position, avand o strategie cu o singura oprire, soft-hard: singurul pilot din cursa care a avut aceasta selecție. Pilotul monegasc, care aduce astfel prima victorie de casa pentru Ferrari din 2010, a…

- Italia si-a inchis porturile pentru navele care salveaza migranti din Marea Mediterana si insista ca alte state membre ale UE sa accepte mai intai sa ii primeasca pe cei aflati la bord. Frontex a constatat ca in iulie au ajuns in Europa pe traseul prin centrul Mediteranei circa 1100 de migranti,…

- Un kilogram și trei sute de grame este greutatea celui mai mare fruct, obținut la primele recolte de roșii din acest an, intr-un solar din Salaj. Crescuți in condiții bio, fara tratamente și chimicale, „porodicii” au profitat din plin de vremea ploioasa și calda din aceasta vara. Deoarece depașește…

- Kristen Stewart s-a impacat cu iubita. Fotografiate sarutandu-se pe iaht! Actrita Kristen Stewart si iubita, modelul Stella Maxwell, sunt protagonistele unei povesti de dragoste cu nabadai. Au fost despartite pentru o buna bucata de vreme, insa inca din primavara, presa internationala a inceput sa speculeze…

- Echipa timisoreana UPT Racing Team, alcatuita din studenti la Mecanica, Mecatronica, Software si Management, a pus la punct un monopost cu motor de motocicleta Honda pentru a participa la concursul Formula Student, care va avea loc pe circuitul Riccardo Paletti din Italia.