Cum faci o cafea bună acasă Nu iți imaginezi cum ar fi diminețile tale fara cafea ? Magia acestei bauturi este ca ne ajuta sa fim mai energici și mai bine dispuși, iar un consum moderat reduce riscul apariției depresiei . Daca vrei sa te bucuri pe deplin de aromele ei, invața cum sa faci o cafea buna acasa. Sursa foto: Shutterstock.com, Pixabay Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand cineva le greșește, ar trebui sa se aștepte la ce este mai rau: suparare pe viața, furie , ignorare și, nu in ultimul rand, razbunare . Aceste 4 zodii nu uita și nu iarta niciodata. Sursa foto: Shutterstock, Pixabay

- Autoritatile sunt in alerta acum si incearca sa afle cate victime a facut, de fapt, Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, in ultimii ani. Procurorul general, Bogdan Licu, a precizat ca nu era nevoie ca politistii sa astepte atat de mult pentru a o salva pe Alexandra, ultima victima a criminalului din…

- Marius Matache a concertat saptamana trecuta acasa, la Slobozia. Are 42 de ani, este doctor in Chimie și cantautor... de muzica folk. S-a bucurat ca un copil la concert, și-a revazut prietenii și ne-a marturisit ca nu da doi bani pe proverbul ala care spune ca «nimeni nu e profet in țara lui...». Pentru…

- Apel catre populație! Alexandra, o adolescenta de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, a disparut miercuri, 24 iulie. Fata a fost vazuta ultima oara urcand intr-o mașina necunoscuta. Parinții ii roaga pe cei care au informații despre soarta copilei lor sa contacteze, de urgența, autoritațile.

- Poli Iasi a disputat primul meci acasa in aceasta etapa a Ligii 1 si s-a impus cu scorul 1-0 in fata Astrei Giurgiu. Ora potrivita la care a inceput meciul (18:00) si vremea buna a adunat multi suporteri in dealul Copoului. Dar din cauza unei probleme tehnice, fanii au asteptat jumatate de ora la coada…

- Peste 50 de de elevi care au luat nota 10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat au fost premiati, joi, de edilul Mihai Chirica, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Primaria Iasi. „Este un moment deosebit de frumos pentru orasul nostru. Iasiul are cu ce se mandri. In fiecare an, datorita unui…

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au fost sesizati, pe 12 iulie, de o femeie din Malu Mare, cu privire la faptul ca tatal sau a plecat de la domiciliu pe 11 iulie si nu a mai revenit.

- O tigaie uitata pe foc intr-un apartament din Vaslui a mobilizat echipajele de pompieri din oraș. Flacarile și fumul izbucnite din bucatarie au alarmat vecinii, care au solicitat intervenția pompierilor. Aceștia au intrat pe fereastra, pentru ca proprietarul plecase de acasa. Pompierii și Poliția au…