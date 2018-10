Cum faci galuste de gris pufoase, pentru supa

Supa de pui este o delicatesa care trebuie neaparat savurata in sezonul rece, mai ales ca ea te poate feri de raceala. Pentru a o face mai satioasa, poti prepara si cateva galuste. Cum stim ca nu este usor sa obtii unele cu adevarat pufoase, ne-am gandit sa iti dam o mana de ajutor si sa venim cu o reteta si cu cateva sfaturi in acest sens. Asadar, afla si tu, in cele ce urmeaza, cum sa faci galuste de gris pufoase, pentru o supa delicioasa! Galustele de gris pufoase – adaosul magic pentru supa ideala Ingrediente: 2 oua proaspete 100 gr de gris 1 varf de cutit de bicarbonat de sodiu 1 varf de…